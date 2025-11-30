top 7 potraw - Winter Wonderland Londyn 2025
Top 7 potraw z Jarmarku Bożonarodzeniowego w Londynie – przewodnik po Hyde Park Winter Wonderland 2025

Joanna Baran
Joanna Baran

Hyde Park Winter Wonderland to nie tylko świąteczny klimat i rozrywka, ale przede wszystkim kulinarna przygoda. W 2025 roku odwiedzający mogą skosztować potraw z całego świata. Tu jest wszystko, co lubisz. Od klasycznych niemieckich kiełbas po kreatywne street foodowe przysmaki. Przygotowaliśmy praktyczny przewodnik po top 7 potraw, które warto spróbować, wraz z podpowiedzią, gdzie je znaleźć. 

W okresie świątecznym warto spędzić w Londynie weekend lub nawet kilka godzin. Jeśli natomiast mieszkasz w stolicy UK, warto jarmark odwiedzić kilkakrotnie. Wówczas Tobie i Twojej rodzinie nie umknie żadna atrakcje. Tu można poczuć magię świąt!

  1. German sausages i currywurst – strefa bawarska

Nie ma wizyty w Winter Wonderland bez klasycznych niemieckich kiełbas. Duże, soczyste porcje z dodatkami podawane są w Bavarian Village. To obowiązkowy punkt dla fanów tradycyjnych smaków, a choć cena bywa wysoka, smak rekompensuje wydatek.

  1. Pieczone mięsa i lokalne piwa – Bavarian Village

W tej strefie znajdziesz również pieczone mięsa i aromatyczne piwa. Ogrzewane namioty i muzyka na żywo tworzą autentyczny klimat jarmarku. To idealne miejsce na chwilę odpoczynku przy solidnym posiłku.

  1. Churros i gofry z dodatkami – strefa słodkości

Churros z czekoladą lub solonym karmelem oraz gofry z bitą śmietaną i owocowymi dodatkami to „must-try” dla miłośników słodkości. Stoisko znajduje się w centralnej części Winter Wonderland, łatwo dostępne i bardzo fotogeniczne.

  1. Gorące napoje – mulled wine i „boozy hot chocolate”

Grzane wino i gorąca czekolada z dodatkiem likieru to klasyka zimowego wieczoru. Najlepiej szukać ich w strefie przy lodowisku lub obok głównego placu z karuzelami. Rozgrzewają i wprowadzają w świąteczny nastrój, choć ceny potrafią być wysokie.

  1. Korean fried chicken i „loaded fries” – street food zone

Nowością 2025 roku jest strefa street food z kuchnią azjatycką. Koreański smażony kurczak i frytki z kreatywnymi toppingami to świetna alternatywa dla tradycyjnych dań. Znajdziesz je w specjalnie wydzielonej sekcji food trucków wzdłuż głównej alei jarmarku.

  1. Bao buns i przekąski azjatyckie – street food zone

Małe bułeczki bao z różnorodnymi nadzieniami oraz japońskie i koreańskie przekąski to lekkie, ale bardzo smaczne opcje. Idealne, jeśli chcesz spróbować kilku smaków bez przepłacania. Stoiska te mieszczą się w tej samej strefie co fried chicken.

  1. Dekorowane desery „show-off” – strefa słodkości i centralny plac

Bubble waffles, bogato zdobione gorące czekolady i deserowe kubki z pianką i kolorowymi posypkami to gratka dla fanów efektownych deserów. Stoisko z „over the top” słodkościami znajduje się w centralnej części jarmarku, przy głównym placu, łatwe do zlokalizowania.

 

Czego unikać i jak nie przepłacać

Choć oferta jest ogromna, warto uważać na mniej popularne stoiska. Tam porcje bywają małe, a ceny wysokie. Jeśli szukasz kameralnego, bardziej lokalnego klimatu, lepiej zajrzeć do mniejszych jarmarków w Londynie, np. Southbank, Borough Market czy Greenwich.

Top 7 potraw z Jarmarku Bożonarodzeniowego w Londynie – przewodnik po Hyde Park Winter Wonderland 2025. Praktyczne wskazówki

Planując kulinarną trasę, zacznij od Bavarian Village, przejdź do street food zone. Natomiast na deser zatrzymaj się przy strefie słodkości i centralnym placu. Dzięki temu spróbujesz wszystkich top 7 potraw. Delektując się świątecznymi pysznościami w pełni możesz cieszyć się zimowym klimatem Hyde Park Winter Wonderland.

 

