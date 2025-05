Rejestracja do głosowania za granicą – dziś ostatni dzień na dopisanie się do listy wyborców!

Przypominamy. dziś – 13 maja – jest ostatni dzień na rejestrację do głosowania za granicą. Zbliżające się wybory prezydenckie w Polsce odbędą się już 18 maja 2025 roku. Polacy mieszkający lub przebywający czasowo poza granicami kraju również mogą wziąć w nich udział – pod warunkiem, że odpowiednio wcześniej dopełnią formalności. Głosowanie za granicą wymaga wpisania się do właściwego spisu wyborców lub uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania. Wszystkie procedury można przeprowadzić zarówno drogą elektroniczną, jak i osobiście – w konsulacie lub urzędzie gminy.

Warto pamiętać, że głosowanie za granicą odbywa się wyłącznie w obwodach utworzonych przy placówkach dyplomatycznych RP, na pokładach polskich statków morskich, a także – w szczególnych przypadkach – w lokalizacjach zatwierdzonych przez Ministra Spraw Zagranicznych. Oto szczegółowe informacje, które pomogą Ci przygotować się do głosowania za granicą w tegorocznych wyborach.

Najważniejsze terminy i zasady rejestracji

Aby zagłosować poza granicami Polski, trzeba złożyć wniosek o wpisanie do spisu wyborców w odpowiednim obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Rejestracja do głosowania za granicą trwa do dzisiaj! Możesz zarejestrować się:

Elektronicznie, przez stronę ewybory.gov.pl,

Pisemnie, bezpośrednio w konsulacie RP.

Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko, numer PESEL, adres pobytu za granicą oraz numer ważnego dokumentu tożsamości (paszport lub – w krajach UE i EFTA – także dowód osobisty). Jeśli nie złożysz wniosku na czas, nie zostaniesz ujęty w spisie wyborców i nie będziesz mógł oddać głosu.

Terminy:

Do 13 maja 2025 r. – rejestracja do głosowania za granicą na I turę wyborów,

Do 27 maja 2025 r. – rejestracja do głosowania za granicą na ewentualną II turę (1 czerwca),

Do 15 maja 2025 r. – wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania na I turę,

Do 29 maja 2025 r. – wniosek o zaświadczenie na II turę.

Kto może głosować za granicą?

Uprawnieni do głosowania są:

Osoby na stałe mieszkające za granicą z polskim obywatelstwem,

Osoby czasowo przebywające poza krajem w dniu wyborów (np. turyści, delegowani pracownicy, studenci),

Załogi polskich statków morskich – mogą głosować na pokładzie jednostki, jeśli obwód głosowania został tam utworzony.

Ważne: aby głosować, trzeba mieć przy sobie ważny dokument tożsamości – paszport lub (w wybranych krajach) dowód osobisty.

Zaświadczenie o prawie do głosowania – alternatywa dla niezdecydowanych

Jeśli nie masz jeszcze pewności, gdzie dokładnie będziesz w dniu wyborów, możesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z tym dokumentem można zagłosować w dowolnym obwodzie – w Polsce, za granicą, a nawet na polskim statku morskim.

Wniosek składa się osobiście w dowolnym urzędzie gminy. Zaświadczenie odbiera się osobiście lub przez upoważnioną osobę. Jest to bezpieczne rozwiązanie dla osób podróżujących lub tych, których plany mogą się zmienić.

Informacje o lokalach wyborczych

Adresy wszystkich obwodów głosowania za granicą publikowane są na stronach:

Ministerstwa Spraw Zagranicznych: gov.pl/dyplomacja,

Państwowej Komisji Wyborczej

Odpowiednich konsulatów RP.

W systemie e-wybory możliwe jest także sprawdzenie, ile osób już zarejestrowało się w danym obwodzie – co może pomóc w wyborze miejsca z mniejszymi kolejkami.

Co jeśli zmienisz miejsce pobytu?

Zmiana miejsca głosowania (np. z jednego kraju na inny, lub z zagranicy na Polskę) wymaga ponownego złożenia wniosku o ujęcie w nowym spisie wyborców. W przypadku zmiany obwodu na zagraniczny – termin to 27 maja; w przypadku powrotu do obwodu stałego w Polsce – 29 maja. Dlatego rejestracja do głosowania za granicą w terminie jest niezwykle ważna.

Pamiętaj o dokumentach!

Aby zagłosować za granicą, w dniu wyborów musisz mieć ze sobą: