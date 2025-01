Sprawca masakry w Southport przyznał się do winy – jak kara czeka Axela Rudakubanę?

Sprawca masakry w Southport przyznał się do winy. Jak się okazuje, Axel Rudakubana miał być zafascynowany ludobójstwami. Jego znajomy określił go, jako „tykającą bombę zegarową”.

18-letni Axel Rudakubana przed sądem Liverpool Crown Court przyznał się do zamordowania trzech młodych dziewcząt i usiłowania zamordowania 10 innych osób. Sprawca masakry w Southport przyznał się także do posiadania materiałów terrorystycznych oraz produkcji trucizny.

Według relacji brytyjskich mediów sprawca przyznał się do wszystkich stawianych mu zarzutów ledwo słyszalnym głosem.

Jaka kara czeka Axela Rudakubanę?

Podczas posiedzenia, które miało miejsce w dniu wczorajszym, w poniedziałek 20 stycznia 2025 roku, sędzia zapowiedział, iż Rudakubanie „nieuchronnie zostanie wymierzona kara dożywotniego więzienia”. Sprawca masakry w Southport odebrał życie dziewięcioletniej Alice da Silva Aguiar, sześcioletniej Bebe King i siedmioletniej Elsie Dot Stancombe. Jego czyn miał olbrzymi wpływ na rodziny ofiar i lokalną społeczność. Doprowadził w efekcie do zamieszek, które wybuchły w całym kraju.

Jak ustalili dziennikarze „Guardiana” Axel Rudakubana był trzykrotnie zgłaszany do Prevent, programu rządowego mającego na celu powstrzymanie przemocy terrorystycznej. Po raz pierwszy miało to miejsce już w 2019 roku, gdy przyszły sprawca masakry w Southport miał zaledwie 13 lat. Kolejne dwa zgłoszenia zostały dokonane w 2021 roku. Wszystkie miały miejsce, gdy Rudakubana chodził do szkoły i mieszkał w Lancashire.

Rudakubana był „tykającą bombę zegarową”

Jak podaje „Guardian”, jego zachowanie, w tym widoczne zainteresowanie przemocą, zostało uznane jako potencjalnie niepokojące. Nie dostrzeżono jednak motywacji ideologią terrorystyczną. Nie sądzono także, że stanowi poważne zagrożenie pod tym względem.

Niemniej, koledzy ze szkoły opisywali go, jako „tykającą bombę zegarową”. Rudakubana miał być „absolutnie zafascynowany ludobójstwami”, jak relacjonuje osoba bliska śledztwa w jego sprawie, jak podajemy za „Guardianem”.

Dodajmy, iż jego rodzice pochodzili z grupy etnicznej Tutsi, która w Rwandzie padał ofiarę ludobójstwa ze strony Hutu.

Co wydarzyło się w Southport?

Przypomnijmy, 29 lipca 2024 Wielką Brytanią wstrząsnęła zbrodnia, której dokonał 17-latek. Uzbrojony tylko w nóż Axel Rudakubana wdarł się do ośrodka Hart Space, w którym grupa dzieci brała udział w zajęciach tanecznych „w stylu Taylor Swift”.

Nastolatek odebrał życie trzem dziewczynko, a oprócz tego rani ośmioro innych dzieci i dwóch dorosłych. Sprawca został wkrótce potem aresztowany przez policję. Rudakubana urodził się w walijskim Cardiff, a jego rodzice pochodzili z Rwandy. W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w Southport, przez Anglię przetoczyła się fala zamieszek.

Protesty stające się zamieszkami

W mediach społecznościowych zaczęły się szeroko rozprzestrzeniać fałszywe informacje o tożsamości napastnika. Skrajnie prawicowe środowiska rozpowszechniały informacje, jakoby sprawca miał być muzułmańskim migrantem lub osobą ubiegającą się o azyl. Protesty bardzo szybko przekształciły się w regularne zamieszki. Demonstranci ścierali się z policją i demolowali lokalne sklepy, samochody, dochodziło do licznych chuligańskich incydentów.

W ciągu następnych kilku dni zamieszki rozprzestrzeniły się na liczne miasta i miasteczka w całej Anglii oraz w Irlandii Północnej. Szacuje się, że aresztowano ponad 1000 najbardziej krewkich uczestników tych demonstracji.