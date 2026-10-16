Szokująca decyzja: Matka mordercy Henry’ego Nowaka ma wyjść wcześniej na wolność

Matka mężczyzny skazanego za zabójstwo 18-letniego Henry’ego Nowaka ma zostać przedterminowo zwolniona z więzienia. Zaledwie rok po tragicznej śmierci nastolatka. Kobieta ma być wypuszczona w ramach programu wcześniejszych zwolnień, po odbyciu zaledwie 1/3 kary. Informacja ta wywołała ogromne oburzenie w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza że powrót kobiety na wolność zbiegnie się w czasie z pierwszą rocznicą morderstwa.

Wielka Brytania masowo wypuszcza więźniów, ponieważ w więzieniach brakuje miejsc. Wywołuje to protesty w całym kraju. Jednak rząd nie wycofuje się z programu i wypuszcza kolejnych osadzonych. Wśród nich zwolniona ma być Kiran Kaur – matka Vickruas Digwy, który zabił Henry’ego Nowaka. Kobieta ukryła narzędzie zbrodni, przez co policji łatwiej było uwierzyć, że to jej syn jest ofiarą. Gdyby nóż znaleziono na miejscu zbrodni, być może Nowakowi udzielono by szybciej pomocy i miałby szansę przeżyć. Tymczasem szokujące nagranie z kamer policyjnych, pokazuje, że Nowak wielokrotnie mówił, że został ugodzony nożem i błagał o pomoc.

Jeśli kobieta zostanie wypuszczona, odsiedzi zaledwie 1/3 zasądzonej kary.

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Matka mordercy Nowaka ukryła narzędzie zbrodni i utrudniała akcję policji

W lipcu br. Kiran Kaur została skazana na trzy lata pozbawienia wolności. Sąd uznał ją za winną utrudniania pracy wymiarowi sprawiedliwości. Kobieta tuż po zabójstwie, do którego doszło 3 grudnia 2025 roku, zabrała z miejsca zdarzenia nóż. Odniosła go do pobliskiego domu rodzinnego i ukryła. Matka mordercy Nowaka, przyczyniła się tym samym do śmierci studenta.

Prokurator Nicholas Lobbenberg KC podkreślał przed sądem, że rola kobiety była kluczowa w zacieraniu śladów w momencie, gdy na miejsce przybywała policja:

„BRAK BRONI NA MIEJSCU ZDARZENIA, SPOWODOWANY JEJ DZIAŁANIAMI, UTRUDNIŁ PRACĘ PRZYBYŁYM POLICJANTOM, KTÓRZY ZDERZYLI SIĘ ZE ŚCIANĄ KŁAMSTW. KOBIETA POSTANOWIŁA NIE UJAWNIAĆ TEGO, CO ZROBIŁA. UKRYCIE NARZĘDZIA ZBRODNI SPRAWIŁO, ŻE HENRY UMIERAŁ PRZERAŻONY, SAMOTNY I OSAMOTNIONY W SWOICH SŁOWACH – JEJ DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIO SIĘ DO TEGO PRZYCZYNIŁY”.

Uważający sprawę sędzia William Mousley KC, uzasadniając wyrok, zaznaczył:

„ODPOWIEDZIALNY RODZIC SKONFRONTOWAŁBY SIĘ Z SYNEM W SPRAWIE JEGO CZYNÓW I ZACHĘCIŁ GO DO WŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA. DZIAŁANIA [KIRAN KAUR] PRZED I PO ZABRANIU NOŻA UTWIERDZIŁY JEJ SYNA W PRZEKONANIU, ŻE NIE ZROBIŁ NIC ZŁEGO I ŻE SAM JEST OFIARĄ”.

Przedterminowe zwolnienie w rocznicę tragedii

Jak poinformowało stacja ITV News, Kiran Kaur ma spędzić za kratkami mniej niż połowę zasądzonego wyroku. Wyjdzie na wolność w ramach rządowego programu wcześniejszych zwolnień z więzień. Program ma na celu odciążanie przepełnionych zakładów karnych. Zwolnienie ma nastąpić w okolicach grudniowej rocznicy śmierci studenta.

Dodatkowo, mimo prawa do wcześniejszego wyjścia, Kaur odwołuje się od samego wyroku. Rozprawa w Sądzie Apelacyjnym (Court of Appeal) ma odbyć się 5 listopada. Jako obywatelka Indii kwalifikuje się również do rządowego programu deportacji. Jednak dotychczas nie podjęto oficjalnej decyzji o jej wydaleniu z kraju po odbyciu minimalnej części kary.

Tragiczna śmierć 18-latka

Henry’ego Nowaka zaatakowano nożem 3 grudnia 2025 roku, gdy wracał ze spotkania ze znajomymi. Sprawca zbrodni, Vickrum Digwa, w czerwcu tego roku został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. O zwolnienie może się ubiegać najwcześniej po 21 latach.

Po zdarzeniu Digwa okłamał przybyłych na miejsce funkcjonariuszy, twierdząc, że to on padł ofiarą ataku na tle rasistowskim. Z powodu kłamstw sprawcy oraz braku noża na miejscu zdarzenia, policja zakuła w kajdanki umierającego 18-latka. Nagrania z kamer funkcjonariuszy, opublikowane za zgodą rodziny zamordowanego, ukazały dramatyczny przebieg ostatnich chwil życia nastolatka.

Kontrowersje wokół wcześniejszych zwolnień

Wcześniejsze zwalnianie więźniów, aby zrobić miejsca w więzieniach budzi sprzeciw większości społeczeństwa. Protestują nawet rodziny osadzonych, które uważają, że skazani stanowią zagrożenie dla otoczenia. Po pierwszej fali zwolnień z więzień, na jaw wyszły też niedociągnięcia systemu.

Szef londyńskiej policji, Sir Mark Rowley, ujawnił w wywiadzie dla LBC, że jego funkcjonariusze zmagają się z ponad 100 naruszeniami opasek elektronicznych (tagów) dziennie.

Opaski te miały służyć jako narzędzie do monitoringu wypuszczonych. Jednak The Guardian ujawnił, że setki więźniów z pierwszej tury w ogóle nie otrzymało obiecanych elektronicznych opasek GPS w momencie wyjścia za bramę. Dotyczy to też osób skazanych za nękanie i przemoc.

Dodatkowo policja w Manchesterze potwierdziła oficjalnie mediom aresztowanie 8 mężczyzn objętych nowym programem zwolnień. Łącznie w tym regionie 1 października wypuszczono 50 osób, co oznacza, że w krótkim czasie zasady złamało aż 16% z nich.