EasyJet uruchamia nowe zimowe połączenia z Wielkiej Brytanii

Sezon zimowy 2025 zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie dla pasażerów z południowo-zachodniej Anglii. Popularny przewoźnik easyJet ogłosił uruchomienie czterech nowych tras z lotniska w Bristolu.

Pierwsze loty rozpoczną się już pod koniec października, a ceny biletów zaczynają się od zaledwie 26,99 funtów. To część większej ofensywy przewoźnika. Nowe połączenia mają przede wszystkim ułatwić mieszkańcom regionu planowanie zimowych city breaków.

EasyJet uruchamia cztery nowe trasy z lotniska w Bristolu

Wszystkie nowe kierunki to miasta o wyjątkowym uroku i bogatej ofercie zimowej. Loty będą realizowane regularnie kilka razy w tygodniu. Nowe połączenia z Bristolu:

Zurych (Szwajcaria) – od 29 października 2025 roku, loty w środy i niedziele,

Wiedeń (Austria) – od 21 listopada 2025 roku, loty w poniedziałki i piątki,

Monachium (Niemcy) – od 26 listopada 2025 roku, loty we wtorki, piątki i niedziele,

Werona (Włochy) – od 6 grudnia 2025 roku, loty w soboty, a dodatkowo w środy w sezonie świątecznym.

Pozytywny odbiór w branży i wśród pasażerów

Według Ali Hayward, dyrektor zarządzającej easyJet w Wielkiej Brytanii, nowe trasy to odpowiedź na rosnące zainteresowanie podróżami z lotnisk regionalnych. Ich celem jest ułatwienie dostępu do europejskich miast bez konieczności długiego dojazdu do Londynu czy Manchesteru.

Rupert Lawrie, dyrektor handlowy lotniska w Bristolu, podkreśla, że rozwój siatki połączeń to szansa na dalsze zwiększenie znaczenia portu lotniczego w regionie, szczególnie w najbardziej intensywnym turystycznie okresie zimowym.

Wprowadzenie nowych tras jest odpowiedzią na zmieniające się preferencje podróżnych

Coraz więcej osób planuje krótkie, klimatyczne wyjazdy w chłodniejszych miesiącach roku. Wspomniana linia lotnicza postanowiła im to ułatwić. Rosnąca popularność city breaków i świątecznych jarmarków sprawia, że bezpośrednie loty z Bristolu do miast takich jak Wiedeń, Werona czy Monachium mogą cieszyć się dużym zainteresowaniem.

Zimowa oferta easyJet to więc nie tylko konkurencyjne ceny, ale i konkretna odpowiedź na potrzeby mieszkańców Anglii – elastyczne terminy, atrakcyjne kierunki i wygodny dojazd na lotnisko bez konieczności przemieszczania się przez cały kraj.