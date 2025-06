Berlin znosi zakaz noszenia chust. Rewolucja w szkołach

Władze Berlina zdecydowały o nowelizacji prawa w obszarze, którym jest tzw. prawo neutralności. Kiedyś zabraniano nauczycielkom prowadzenia lekcji w chustach zasłaniających włosy, dzisiaj takiego zakazu nie ma. Nowe przepisy to efekt decyzji Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał jasno wskazał, że ogólny zakaz noszenia symboli religijnych przez urzędników państwowych narusza niemiecką konstytucję. Co to oznacza? Zmianę kierunku polityki edukacyjnej w Berlinie i formalne zatwierdzenie tego, co już i tak obowiązywało w praktyce od dawna.

Prawo neutralności: od ogólnego zakazu do indywidualnej oceny

Dotychczasowe berlińskie prawo neutralności zabraniało nauczycielkom noszenia chust w szkołach publicznych bez względu na okoliczności. Teraz prawo dopuszcza możliwość noszenia symboli religijnych, w tym chusty. Chyba że pojawią się konkretne i obiektywnie potwierdzone przesłanki, które wskazywałyby na zagrożenie tzw. pokoju szkolnego lub naruszenie zasad neutralności państwa.

Już od jakiegoś czasu berliński resort edukacji zrezygnował z egzekwowania ogólnego zakazu. Poinformował wtedy, że noszenie odzieży religijnej będzie możliwe, o ile nie istnieje realne zagrożenie dla porządku szkolnego. Nowelizacja jedynie potwierdza to, co już funkcjonuje, ale robi to w sposób formalny, nadając obowiązującej praktyce rangę ustawową.

„Fałszywy kompromis” – Zieloni w kontrze

Reformę ostro skrytykowała posłanka Zielonych Tuba Bozkurt, określając porozumienie między CDU a SPD jako „fałszywy kompromis”. Wskazała, że sformułowania dotyczące „konkretnego zagrożenia pokoju szkolnego” są nieprecyzyjne. Przez to mogą skończyć się dowolną interpretacją, a tym samym – doprowadzić do dyskryminacji. Obawia się, że nowe przepisy w praktyce wcale nie chronią praw nauczycielek, lecz pozwalają na dalsze ograniczanie ich wolności religijnej.

Koalicja rządząca stanowczo odpiera te zarzuty, podkreślając, że od marca 2023 roku nie odnotowano żadnych incydentów związanych z noszeniem chust w szkołach. Ich zdaniem reforma zapewnia większą przejrzystość prawną. Niepewność wyeliminowano poprzez dostosowanie prawa do konstytucyjnych standardów.

Przypomnimy, że w Niemczech wolność religijna jest chroniona konstytucyjnie – każdy ma prawo do wyznawania, praktykowania i propagowania swojej religii lub światopoglądu, bez ingerencji ze strony władz. Państwo zachowuje w tej kwestii neutralność i nie faworyzuje żadnego wyznania.