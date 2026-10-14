Z najnowszych danych wynika, że coraz mniej imigrantów z UE dostaje pracę w Wielkiej Brytanii. Także Brytyjczycy otrzymują tylko jedną piątą nowych miejsc pracy na rynku. Za to gwałtownie wzrosło zatrudnienie imigrantów spoza UE.

Nowe statystyki pokazują, że w ciągu ostatnich 12 lat większość nowych miejsc pracy przypadła pracownikom spoza Unii Europejskiej. A tylko co piąte nowe miejsce pracy zajęli obywatele brytyjscy. Drastycznie spadło także zatrudnienie imigrantów z UE.

Coraz mniej imigrantów z UE dostaje pracę

Według organizacji Centre for Social Justice (CSJ), w okresie od 2014 roku do końca 2025 roku do systemu PAYE (automatycznie pobierającego podatek od miesięcznych wynagrodzeń) HMRC włączono około 734 000 obywateli brytyjskich.

Dla porównania, w tym samym czasie do systemu podatkowego weszło 2,5 miliona obywateli państw spoza UE. A tylko 408 000 imigrantów z UE. Tak wynika z raportu „State of Dependency” opracowanego przez think tank.

W liczącym 250 stron dokumencie podano, że kolejne rządy polegały na imigracji pracowników o niskich kwalifikacjach w celu uzupełnienia braków kadrowych. Podczas gdy coraz więcej rodzimych pracowników pozostawało bez pracy i musiało korzystać z pomocy społecznej.

Gdzie najczęściej imigranci spoza UE dostają pracę?

Tendencja do zatrudniania imigrantów spoza UE nasiliła się po wybuchu pandemii, która – zdaniem CSJ – doprowadziła do zaburzeń na rynku pracy. W okresie od stycznia 2020 roku do grudnia 2025 roku liczba etatów zajmowanych przez Brytyjczyków spadła w dziewięciu z dwunastu regionów. Podczas gdy liczba miejsc pracy obsadzonych przez obywateli spoza UE wzrosła we wszystkich tych obszarach.

Największy spadek liczby etatów zajmowanych przez Brytyjczyków odnotowano w Szkocji (o 53 tys.). W regionie West Midlands liczba ta spadła o 32 tys. W regionie South East – o 31,7 tys. A w regionie East of England – o 29,4 tys. Natomiast w Londynie – o 26,5 tys.

W tym samym czasie liczba etatów zajmowanych przez osoby spoza UE wzrosła w Londynie o 465,2 tys. W regionie South East – o 284,5 tys., w regionie North West – o 223,9 tys. A w regionie West Midlands – o 220,3 tys.

Należy jednak zaznaczyć, że mimo rosnącej obecności pracowników spoza UE, obywatele brytyjscy nadal stanowią zdecydowaną większość osób zatrudnionych w kraju. Według HMRC, na koniec grudnia 2025 roku w systemie PAYE zarejestrowanych było około 25,6 miliona Brytyjczyków, przy łącznej liczbie 32 milionów osób aktywnych zawodowo.

Badanie wykazało również, że w tym samym okresie o 2,3 miliona wzrosła liczba osób – w przeważającej części Brytyjczyków – pobierających zasiłki dla osób niepracujących. Roczne wydatki na świadczenia dla osób w wieku produkcyjnym wzrosły w ujęciu realnym o 50 mld funtów od roku budżetowego 2019/2020.

Ilu imigrantów z UE pracuje w Wielkiej Brytanii?

Według danych Migration Observatory – pod koniec 2024 roku w Wielkiej Brytanii zatrudnionych było około 2,3 miliona obywateli UE. Stanowiło to 7 proc. ogółu zatrudnionych. Przed 2022 rokiem imigranci z UE stanowili większość pracowników zagranicznych na Wyspach. Jednak późniejszy gwałtowny wzrost liczby migrantów spoza UE na rynku pracy odwrócił tę długotrwałą tendencję.

Liczba osób z UE zatrudnionych w Wielkiej Brytanii osiągnęła szczytowy poziom (około 2,6 miliona) w listopadzie 2019 roku. Do końca 2024 roku liczba pracowników z UE spadła o 13 proc. w porównaniu z tym szczytowym poziomem. Przy czym największy spadek (o 20 proc.) odnotowano wśród obywateli państw grupy EU8. Kontrastuje to ze wzrostem liczby pracowników spoza UE o 88 proc. w tym samym okresie.

Według Migration Observatory spadek liczby pracowników z UE jest wynikiem łącznego wpływu Brexitu i pandemii. Zatrudnienie obywateli UE spadło w 2020 roku i tylko częściowo odbiło się w 2021 roku, po czym zaczęło ponownie systematycznie spadać.

Zainteresowanie nowym systemem imigracyjnym pozostaje bardzo niskie wśród obywateli UE. A liczba osób przyjeżdżających z państw UE do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych jest stosunkowo niewielka.

Ponadto nowy brytyjski system imigracyjny znacząco ogranicza obywatelom UE możliwości podjęcia pracy na stanowiskach niewymagających wysokich kwalifikacji. W okresie od listopada 2019 do grudnia 2024 roku zatrudnienie obywateli UE najbardziej spadło w takich sektorach jak hotelarstwo i gastronomia (-37 proc.) oraz usługi administracyjne (-30 proc.). Ucierpiały również: sektor produkcyjny (-14 proc.) i handel detaliczny (-13 proc.). Zatrudnienie pracowników z UE wzrosło natomiast w sektorach wymagających wyższych kwalifikacji, takich jak finanse (+7 proc.) i administracja publiczna (+44 proc.).