Na środę wydano ostrzeżenia przed silnym wiatrem
Na środę wydano ostrzeżenia przed silnym wiatrem / fot. Shutterstock
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Ostrzeżenia przed silnym wiatrem i utrudnieniami w podróży

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Met Office ostrzega przed silnym wiatrem, którego prędkość może dochodzić nawet do 60 mil na godzinę. Wydano już żółte alerty pogodowe na środę.

Środowy alert przed silnym wiatrem będzie obowiązywać od godziny 10.00 do 19.00. Najsilniej będzie wiało w rejonie szkockich Highlands oraz na Hebrydach Zewnętrznych. Możliwe są też utrudnienia w transporcie drogowym, promowym i lotniczym. A także przerwy w dostawie prądu.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Met Office przewiduje porywy wiatru o sile od 50 do 60 mil na godzinę. A w niektórych odsłoniętych lokalizacjach nadmorskich i na wzniesieniach nawet około 70 mil na godzinę. W północnej Anglii i na wybrzeżach także będzie mocno wiało.

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Synoptycy zalecają mieszkańcom sprawdzanie warunków drogowych (w przypadku podróży samochodem) lub rozkładów jazdy autobusów i pociągów, aby uniknąć opóźnień, a w razie potrzeby – modyfikację planów podróży.

Według prognoz Met Office temperatury pozostaną łagodne. W środę będzie maksymalnie 19 stopni w Londynie. A w Stornoway w Szkocji 14 stopni Celsjusza. W pozostałej części Wielkiej Brytanii będzie momentami słonecznie.

Na wybrzeżach siła wiatru może dochodzić nawet do 70 mil na godzinę
Na wybrzeżach siła wiatru może dochodzić nawet do 70 mil na godzinę / fot. Shutterstock

Pogoda na następne dni

We wtorek przez Anglię i Walię przejdą opady deszczu, a popołudnie będzie wietrzne. Natomiast w środę – jak już wspomnieliśmy – możliwe są przebłyski słońca. Na północy wiatr przybierze na sile, a u wybrzeży północnej Szkocji wystąpią wichury.

Od czwartku wiatr osłabnie, a strefa opadów będzie przemieszczać się na południe kraju. Do piątku napłynie chłodniejsze powietrze. Zdaniem synoptyków weekend ma być raczej suchy i pogodny.

Z zapowiedzi Met Office na okres od weekendu i przez cały następny tydzień wynika, że nad Wielką Brytanią będzie utrzymywał się układ wysokiego ciśnienia. Oznacza to przeważnie pogodną i suchą aurę dla większości rejonów. Słabe fronty atmosferyczne mogą miejscami przynieść opady deszczu. Jeśli do tego dojdzie, najbardziej prawdopodobne jest to na krańcach południowych lub ewentualnie północnych kraju. Wiatr będzie na ogół słaby. Temperatury prawdopodobnie utrzymają się na poziomie typowym dla tej pory roku.

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