Średnio 855 funtów do zwrotu z HMRC. 730 000 osób nie upomina się o pieniądze

Aż 730 000 gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii nie upomina się o swoje pieniądze w ramach zwrotu podatku z HMRC. Nie są to małe kwoty. Średnio na osobę przypada 855 funtów.

HMRC zaapelowało do osób zatrudnionych, aby sprawdziły otrzymane pisma z rozliczeniem P800, gdyż mogą należeć im się pieniądze w ramach zwrotu podatku.

855 funtów w ramach zwrotu podatku z HMRC

Z danych brytyjskiego urzędu skarbowego wynika, że w ubiegłym roku ponad 730 000 osób nie otrzymało należnego im zwrotu podatku. Dlatego też HMRC zaapelowało do osób zatrudnionych o sprawdzenie otrzymanych pism z rozliczeniem P800. Okazuje się, że średnia kwota nieodebranych środków wyniosła 855 funtów.

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Obecnie urząd weryfikuje około 45 milionów kont podatkowych w systemie PAYE, aby zidentyfikować pracowników, którzy zapłacili zbyt wysoki lub zbyt niski podatek.

Wysyłka pism P800 zawierających obliczenia podatkowe już się rozpoczęła i potrwa do listopada 2026 roku. W pierwszej kolejności rozpatrywane są sprawy osób, które nadpłaciły podatek. Oznacza to, że pracownicy oczekujący na zwrot otrzymają informację od HMRC wcześniej niż ci, którzy mają zaległości podatkowe.

Jednak otrzymanie pisma P800 nie oznacza automatycznego wpłynięcia zwrotu na konto bankowe.

HMRC zaktualizowało swoje procedury i w przypadkach, gdy roszczenia dotyczą kilku lat podatkowych, pracownicy mogą być zmuszeni do aktywnego wystąpienia o zwrot środków.

Kogo mogą dotyczyć zwroty?

Szczególną uwagę na rozliczenia powinno zwrócić uwagę 700 000 pracowników zatrudnionych przez tzw. firmy parasolowe (umbrella companies). Osoby te są rozliczane w systemie PAYE, ale mogą częściej zmieniać zlecenia i pracodawców. To z kolei może prowadzić do zmian w kodach podatkowych i danych w rejestrach HMRC. Co zwiększa ryzyko nieprawidłowego naliczenia podatku.

Uwaga na oszustów

Przy okazji tematu zwrotu podatku HMRC ostrzegło również przed oszustwami z tym związanymi. Urząd skarbowy podkreśla, że nie kontaktuje się z podatnikami za pośrednictwem wiadomości SMS czy e-mail z prośbą o odebranie zwrotu. Dlatego do wszelkich wiadomości zawierających takie żądania należy podchodzić z ostrożnością.

W przypadku osób, które odprowadziły zbyt niski podatek, procedura wygląda zazwyczaj inaczej. Jeśli dana osoba zalega z płatnością na rzecz HMRC, należność jest zazwyczaj odzyskiwana poprzez korektę kodu podatkowego w systemie PAYE. Oznacza to, że pracownicy zazwyczaj nie muszą dokonywać oddzielnej wpłaty.