Warto sprawdzić, czy nie należy nam się zwrot podatku z HMRC
Warto sprawdzić, czy nie należy nam się zwrot podatku z HMRC / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
1 min.czytania

Średnio 855 funtów do zwrotu z HMRC. 730 000 osób nie upomina się o pieniądze

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Aż 730 000 gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii nie upomina się o swoje pieniądze w ramach zwrotu podatku z HMRC. Nie są to małe kwoty. Średnio na osobę przypada 855 funtów.

HMRC zaapelowało do osób zatrudnionych, aby sprawdziły otrzymane pisma z rozliczeniem P800, gdyż mogą należeć im się pieniądze w ramach zwrotu podatku.

855 funtów w ramach zwrotu podatku z HMRC

Z danych brytyjskiego urzędu skarbowego wynika, że w ubiegłym roku ponad 730 000 osób nie otrzymało należnego im zwrotu podatku. Dlatego też HMRC zaapelowało do osób zatrudnionych o sprawdzenie otrzymanych pism z rozliczeniem P800. Okazuje się, że średnia kwota nieodebranych środków wyniosła 855 funtów.

- Advertisement -

Obecnie urząd weryfikuje około 45 milionów kont podatkowych w systemie PAYE, aby zidentyfikować pracowników, którzy zapłacili zbyt wysoki lub zbyt niski podatek.

Wysyłka pism P800 zawierających obliczenia podatkowe już się rozpoczęła i potrwa do listopada 2026 roku. W pierwszej kolejności rozpatrywane są sprawy osób, które nadpłaciły podatek. Oznacza to, że pracownicy oczekujący na zwrot otrzymają informację od HMRC wcześniej niż ci, którzy mają zaległości podatkowe.

Jednak otrzymanie pisma P800 nie oznacza automatycznego wpłynięcia zwrotu na konto bankowe.

HMRC zaktualizowało swoje procedury i w przypadkach, gdy roszczenia dotyczą kilku lat podatkowych, pracownicy mogą być zmuszeni do aktywnego wystąpienia o zwrot środków.

HMRC jest winne podatnikom 855 funtów w ramach zwrotu podatku
HMRC jest winne podatnikom 855 funtów w ramach zwrotu podatku / fot. Shutterstock

Kogo mogą dotyczyć zwroty?

Szczególną uwagę na rozliczenia powinno zwrócić uwagę 700 000 pracowników zatrudnionych przez tzw. firmy parasolowe (umbrella companies). Osoby te są rozliczane w systemie PAYE, ale mogą częściej zmieniać zlecenia i pracodawców. To z kolei może prowadzić do zmian w kodach podatkowych i danych w rejestrach HMRC. Co zwiększa ryzyko nieprawidłowego naliczenia podatku.

Uwaga na oszustów

Przy okazji tematu zwrotu podatku HMRC ostrzegło również przed oszustwami z tym związanymi. Urząd skarbowy podkreśla, że nie kontaktuje się z podatnikami za pośrednictwem wiadomości SMS czy e-mail z prośbą o odebranie zwrotu. Dlatego do wszelkich wiadomości zawierających takie żądania należy podchodzić z ostrożnością.

W przypadku osób, które odprowadziły zbyt niski podatek, procedura wygląda zazwyczaj inaczej. Jeśli dana osoba zalega z płatnością na rzecz HMRC, należność jest zazwyczaj odzyskiwana poprzez korektę kodu podatkowego w systemie PAYE. Oznacza to, że pracownicy zazwyczaj nie muszą dokonywać oddzielnej wpłaty.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Inspektorzy z HMRC będą sprawdzać domy pod kątem wyższego podatku

Inspektorzy z HMRC będą sprawdzać domy w całej Wielkiej Brytanii, aby ustalić, czy ich właściciele powinni płacić wyższy podatek.

Paradoks pomocy zostaje na kolejne dwa lata. DWP daje, HMRC zabiera

Winter Fuel Payment w 2026/2027 pozostaje realnym wsparciem dla milionów starszych osób. Natomiast dla emerytów z dochodem powyżej £35 000 sytuacja wygląda inaczej.

HMRC zwróci emerytom 19 mln funtów z tytułu nadpłaconego podatku

Ponad trzy miliony osób, które zapłaciły zbyt wysoki podatek od państwowej emerytury, otrzymają zwrot pieniędzy z HMRC.

Aż 300 mln funtów wypłacono w ramach programu Help to Save

W ramach programu Help to Save wypłacono ponad 300 milionów funtów osobom o niskich dochodach w Wielkiej Brytanii.

Sprawdź swój kod podatkowy. Miliony pracowników w UK tracą setki funtów miesięcznie

Dla osób, które płacą zbyt wysoki podatek, może to oznaczać odzyskanie pieniędzy. Dla tych, którzy płacą zbyt mało — uniknięcie nieprzyjemnej niespodzianki w postaci wysokiego rachunku od HMRC.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Likwidacja kluczowego zasiłku z tytułu niepełnosprawności

W ramach szeroko zakrojonych zmian w systemie socjalnym ministrowie planują likwidację kluczowego zasiłku z tytułu niepełnosprawności.
Praca i finanse

Nowa ulga podatkowa dla gospodarstw domowych od października

W październiku wchodzi w życie nowa ulga podatkowa dla gospodarstw domowych. Dzięki niej większość osób zaoszczędzi.
UK

Premier zapowiedział zmiany w emeryturach. Szykuje się duża reforma

Andy Burnham zapewnił o dużych zmianach w emeryturach, które będą związane z końcem „triple lock” od 2030 roku.
Kryzys w UK

Wzrosło oprocentowanie kredytów hipotecznych. Jest najwyższe od trzech lat

Średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych ze stałą stopą na pięć lat osiągnęło najwyższy poziom od 2023 roku.
Podróże i turystyka

Szef Ryanaira ostrzega przed podwyżką cen biletów lotniczych

Pasażerów Ryanaira czeka podwyżka cen biletów. Michael O’Leary ostrzega, że jest to nieuniknione, jeśli sytuacja na rynku ropy się nie poprawi.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie