HMRC wystosowało komunikat do milionów podatników

Brytyjski urząd skarbowy (HMRC) opublikował komunikat dla osób zobowiązanych do złożenia deklaracji podatkowej w systemie Self Assessment.

Na stronie rządowej HMRC wystosowało komunikat, w którym zachęca podatników do rozpoczęcia procesu rozliczenia z wyprzedzeniem. Czyli jeszcze przed ostatecznym terminem 31 stycznia. Ostrzega także, że osoby, które nie złożą deklaracji na czas, mogą zapłacić karę w wysokości 100 funtów. Nawet wtedy, gdy nie mają żadnego podatku do zapłacenia.

HMRC wystosowało komunikat w sprawie rozliczenia

HMRC wskazuje, że ponad jedna czwarta (26 proc.) osób odczuwa niepokój w związku ze zbliżającymi się terminami rozliczeń podatkowych lub finansowych. Wcześniejsze przygotowanie się do tego obowiązku może pomóc w ograniczeniu stresu i zapewnieniu poprawności deklaracji. To z kolei uchroni przed zapłatą wyższego podatku, niż jest to konieczne. Podatnicy zarejestrowani w systemie „Making Tax Digital for Income Tax” również muszą złożyć deklarację Self Assessment i uregulować wszelkie należności podatkowe do 31 stycznia 2027 roku.

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Termin 31 stycznia 2027 roku dotyczy osób rozliczających się online. Natomiast w przypadku składania papierowej deklaracji podatkowej termin upływa 31 października 2026 roku o godzinie 23.59. A to oznacza, że pozostało do niego już tylko kilka tygodni.

Jednak niezależnie od metody rozliczenia (papierowej czy elektronicznej), ostateczny termin uregulowania należności podatkowych za dany rok podatkowy przypada na 31 stycznia. Dzięki czemu podatnicy mają jeszcze kilka miesięcy na zaplanowanie wydatków i zabezpieczenie środków na ewentualny podatek.

Kto musi się rozliczyć?

Osoby rozliczające się w systemie Self Assessment, które uzyskują dochody opodatkowane w trybie PAYE, mogą złożyć deklarację online do 30 grudnia i rozliczyć ewentualny podatek poprzez korektę kodu podatkowego (tax code).

Myrtle Lloyd, dyrektor ds. obsługi klienta w HMRC, powiedziała:

– Proces samodzielnego rozliczania podatku (Self Assessment) nie musi być przytłaczający. Robiąc to wcześniej, zyskujemy czas na odpowiednie przygotowanie się i wypełnienie deklaracji etapami. A to jest znacznie lepszym rozwiązaniem. Niezależnie od tego, czy dopiero gromadzimy niezbędne informacje, czy już przystąpiliśmy do rozliczenia, w internecie znajdziemy wiele materiałów pomocniczych.

Deklarację podatkową należy złożyć w HMRC, jeśli w minionym roku podatkowym (obejmującym okres od 6 kwietnia do 5 kwietnia) zaistniała którakolwiek z poniższych sytuacji:

prowadziliśmy jednoosobową działalność gospodarczą (jako tzw. sole trader). I osiągnęliśmy dochód powyżej 1000 funtów (przed uwzględnieniem ewentualnych ulg podatkowych),

byliśmy wspólnikiem w spółce osobowej (partnership),

musieliśmy zapłacić podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax) w związku ze sprzedażą lub zbyciem składnika majątku, którego wartość wzrosła,

musieliśmy uiścić opłatę z tytułu wysokich dochodów w kontekście zasiłku na dziecko (High Income Child Benefit Charge). I nie jest ona pobierana w ramach systemu PAYE,

pracujemy w modelu off-payroll (czyli poza systemem płacowym pracodawcy). I spłacamy kredyt studencki lub pożyczkę na studia podyplomowe.

Złożenie deklaracji może być również konieczne, jeśli osiągnęliśmy dochód nieopodatkowany u źródła. Na przykład z wynajmu nieruchomości, napiwków i prowizji, odsetek od oszczędności, dywidend czy dochodów zagranicznych.

Osoby, które nie mają pewności, czy muszą złożyć deklarację podatkową za rok 2025–2026, mogą skorzystać z narzędzia weryfikacyjnego dostępnego na stronie GOV.UK. Pozwala ono również na rejestrację oraz powiadomienie HMRC, jeśli obowiązek składania deklaracji przestał nas dotyczyć.