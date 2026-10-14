Ogrzewanie tej zimy będzie dużo droższe niż rok temu
Ogrzewanie tej zimy będzie dużo droższe niż rok temu / fot. Shutterstock
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1,7 mln gospodarstw domowych nie planuje włączać ogrzewania tej zimy

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Z przeprowadzonego sondażu wynika, że mieszkańcy ponad 15 mln domów obawiają się chłodu tej zimy. A 1,7 mln nie planuje włączać ogrzewania, aby zaoszczędzić pieniądze.

Od 1 października obowiązuje podwyżka limitu cen energii. Z kolei prognozy wskazują, że od stycznia rachunki gospodarstw domowych mogą wzrosnąć o kolejne 300 funtów. Organizacje społeczne i aktywiści wzywają rząd do podjęcia działań wspierających wszystkie gospodarstwa domowe biorąc pod uwagę skalę przewidywanych podwyżek.

Wiele osób nie chce włączać ogrzewania tej zimy

Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie serwisu Uswitch mieszkańcy ponad 15 milionów domów (52 proc.) martwią się o to, że zmarzną tej zimy. A 40 proc. włączy ogrzewanie dopiero wtedy, gdy zrobi im się zbyt zimno.

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Blisko trzy na dziesięć gospodarstw (29 proc.) będą ogrzewać tylko wybrane pomieszczenia. A prawie co piąte (18 proc.) włączy ogrzewanie później niż zrobiło to w ubiegłym roku.

Spośród osób planujących całkowitą rezygnację z ogrzewania, ponad jedna trzecia (37 proc.) stwierdziła, że ogranicza wydatki, aby zaoszczędzić pieniądze. Mimo że technicznie rzecz biorąc stać je na ogrzanie domu. Nieco ponad jedna czwarta (28 proc.) przyznała, że z powodu rosnących rachunków za energię ogrzewanie stało się dla nich zbyt kosztowne.

Połowa gospodarstw domowych (50 proc.) planujących rezygnację z ogrzewania zapowiedziała, że będzie się ogrzewać w inny sposób. Na przykład zakładając dodatkowe warstwy odzieży oraz korzystając z termoforów i koców elektrycznych. Podczas gdy 19 proc. zamierza używać przenośnych grzejników, kominków lub pieców opalanych drewnem.

Wielu mieszkańców Wysp chce korzystać w tym sezonie z alternatywnych źródeł ogrzewania
Wielu mieszkańców Wysp chce korzystać w tym sezonie z alternatywnych źródeł ogrzewania, aby zaoszczędzić / fot. Shutterstock

Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu?

Należy pamiętać, że w pomieszczeniach mieszkalnych zdrowi dorośli powinni dbać o to, aby utrzymać temperaturę w wysokości co najmniej 18 stopni Celsjusza. Natomiast w przypadku osób szczególnie narażonych na skutki chłodu, takich jak niemowlęta czy seniorzy, powinno to być 20 stopni.

Urządzenia takie jak koce elektryczne czy energooszczędne grzejniki podłączane do gniazdka mogą zapewnić tylko dodatkowe ciepło.

Uswitch zaapelował do osób korzystających wciąż ze standardowej taryfy zmiennej – a tym samym podlegających limitowi cenowemu regulatora Ofgem – aby „podjęły działania już teraz i uniknęły nadchodzących podwyżek, przechodząc na tańszą ofertę ze stałą stawką”.

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