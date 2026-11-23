Według najnowszej analizy ekspertów z branży nieruchomości w ciągu najbliższych trzech lat wzrost czynszów będzie dwukrotnie szybszy niż wzrost cen domów w Wielkiej Brytanii.

Firma Hamptons z branży nieruchomości prognozuje, że w okresie od czwartego kwartału 2026 roku do czwartego kwartału 2029 roku czynsze w ramach nowych umów najmu wzrosną średnio o 14,2 proc. W tym samym czasie przewiduje wzrost cen domów o 7,2 proc.

Wzrost czynszów wyprzedzi podwyżki cen nieruchomości

W całym sektorze najmu prywatnego – obejmującym zarówno nowe umowy, jak i lokale już zamieszkane przez najemców – prognozowany jest wzrost stawek o 10,9 proc. w ciągu najbliższych trzech lat.

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Eksperci z Hamptons tłumaczą to zjawisko ograniczoną podażą mieszkań na wynajem. A także utrzymującymi się trudnościami finansowymi osób, które chciałyby po raz pierwszy kupić własny dom. Wprawdzie tempo wzrostu czynszów w przypadku nowych umów może wyhamować w latach 2028 i 2029. Jednak w miarę spadku kosztów kredytów hipotecznych utrzyma się długoterminowa presja na rynku.

Poniżej przedstawiono średnie czynsze za nowo wynajęte nieruchomości oraz procentowy wzrost stawek w październiku. Dane te pochodzą od firmy Hamptons, która monitoruje zmiany koszty najmu w oparciu o informacje z grupy Connells:

Londyn: 2394 funtów, 2,4 proc.

Anglia Wschodnia: 1286 funtów, 1,0 proc.

Anglia Południowo-Wschodnia: 1525 funtów, 3,1 proc.

Anglia Południowo-Zachodnia: 1339 funtów, 4,3 proc.

East Midlands: 1016 funtów, 0,8 proc.

West Midlands: 1127 funtów, 2,2 proc.

Anglia Północno-Wschodnia: 947 funtów, 3,6 proc.

Anglia Północno-Zachodnia: 1090 funtów, 4,0 proc.

Yorkshire i Humber: 973 funtów, 2,4 proc.

Walia: 1001 funtów, 1,6 proc.

Szkocja: 1094 funtów, 2,8 proc.

Gdzie są największe podwyżki?

W osobnym raporcie bank Lloyds przeanalizował średnie koszty zakupu domu. W porównaniu z kosztami wynajmu w 12 dużych miastach Wielkiej Brytanii.

Opierając się na danych brytyjskiego urzędu statystycznego (ONS), Lloyds oszacował, że w siedmiu z tych 12 miast miesięczne raty kredytu hipotecznego mogą być niższe niż typowe czynsze za wynajem.

Analiza opiera się na określonych założeniach, w tym na wkładzie własnym kupującego w wysokości 5 proc. Należy pamiętać, że sytuacja poszczególnych osób – w tym cena nieruchomości, oprocentowanie kredytu, wysokość wkładu własnego czy okres kredytowania – może się różnić.

Z analizy Lloyds wynika, że pod kątem opłacalności zakupu nieruchomości względem jej wynajmu przoduje Glasgow. Gdzie miesięczne oszczędności mogą wynieść 288 funtów.

Na drugim miejscu znalazło się Newcastle. Z potencjalną oszczędnością rzędu 187 funtów miesięcznie w porównaniu z wynajmem.

Trzecie miejsce zajął Bristol. Tam nabywcy mogą zaoszczędzić 139 funtów miesięcznie w porównaniu z kosztami wynajmu.