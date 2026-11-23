Czynsze w Wielkiej Brytanii mogą w ciągu trzech lat wzrosnąć prawie dwukrotnie szybciej niż ceny nieruchomości. Prognozę opublikowała firma Hamptons, a równolegle Lloyds Bank policzył, gdzie miesięczna rata kredytu wypada już niżej niż czynsz. Dla wielu Polaków mieszkających w UK to ważna wiadomość, ponieważ większość z nas nadal wynajmuje.

Co prognozy mówią o cenach najmu?

Jak podał dziennik Mirror, czynsze w UK w nowo zawieranych umowach wzrosną o średnio 14,2% między końcem 2026 a końcem 2029 roku. W tym samym czasie ceny domów mają wzrosnąć o 7,2%. Czynsze rosną więc około 2 razy szybciej.

Roczne tempo wzrostu czynszów w nowych umowach wyniesie według prognozy:

- Advertisement -

2027: 4,5% (szczyt),

2028: 3,5%,

2029: 2,5%.

Dla wszystkich najemców łącznie, także tych z dotychczasowymi umowami, Hamptons przewiduje wzrost o 10,9%.

Jak to wygląda w praktyce? Przy czynszu 1000 funtów miesięcznie podwyżka o 14,2% oznacza 1142 funty po trzech latach. W skali roku to około 1704 funtów więcej.

Dlaczego czynsze rosną?

Przyczyną jest przede wszystkim brak mieszkań na wynajem. W październiku 2026 roku oferta była o 26% mniejsza niż dekadę temu, a w Londynie aż o 39%. Jednocześnie liczba osób szukających mieszkania była o 10% wyższa niż rok wcześniej.

Ponadto rosną koszty landlordów. Wyższe stawki kredytów, niekorzystne zmiany podatkowe i ostrzejsze przepisy powodują, że właściciele mieszkań coraz więcej kosztów przerzucają na najemców. Co więcej rząd aktywnie walczy z nielegalnym najmem. Obecnie coraz więcej landlordów jest zarejestrowanych, a co za tym idzie musi przestrzegać praw lokatorów. Stanowi to ochronę dla lokatorów, jednak powoduje , że czynsze są coraz wyższe, bowiem z rejestracją wiążą się dodatkowe opłaty. W efekcie wielu lokatorów utknęło w wynajmie, bo wysokie czynsze utrudniają zebranie depozytu.

Średnie czynsze w UK w październiku 2026 według regionów

Poniżej dane Hamptons dla nowo wynajmowanych mieszkań (Anglia, Szkocja i Walia):

Region Średni czynsz (miesięcznie) Wzrost rok do roku Londyn £2394 2,4% South East £1525 3,1% South West £1339 4,3% East of England £1286 1,0% West Midlands £1127 2,2% Szkocja £1094 2,8% North West £1090 4,0% East Midlands £1016 0,8% Walia £1001 1,6% Yorkshire i Humber £973 2,4% North East £947 3,6%

Najem najszybciej drożeje na południowym zachodzie (4,3%) i w North West (4,0%). Natomiast najwolniej rosną czynsze w East Midlands (0,8%).

W których miastach taniej kupić niż wynająć?

Lloyds Bank z kolei porównał średnie czynsze w UK z danych ONS z miesięczną ratą kredytu w 12 miastach poza Londynem. Przyjął kredyt na 95% wartości (5% wkładu własnego), oprocentowanie 5,82% i okres 30 lat. W siedmiu miastach rata okazała się niższa niż czynsz:

Miasto Różnica miesięcznie Różnica rocznie Glasgow £288 £3456 Newcastle £187 £2244 Bristol £139 £1668 Belfast £105 £1260 Nottingham £43 £516 Manchester £34 £408 Edynburg £3 £36

W pozostałych pięciu miastach wynajem nadal wychodzi taniej miesiąc do miesiąca. Dotyczy to Sheffield (o 137 funtów taniej), Cardiff, Birmingham i Liverpoolu. W Leeds wynajem jest tańszy o 53 funty, jednak według Lloyds kupujący po pięciu latach i tak będzie na plusie dzięki zgromadzonemu kapitałowi w nieruchomości.

Ważne zastrzeżenie: to modelowe wyliczenie. Faktyczny koszt zależy od ceny domu, oferty banku, wysokości wkładu i okresu kredytu. Dodatkowo rata nie obejmuje opłat takich jak stamp duty, ubezpieczenie czy remonty.

Co z rynkiem nieruchomości?

Knight Frank obniżył prognozy cen domów. Na 2027 rok przewiduje wzrost zaledwie o 1% (wcześniej 3%). Łączny wzrost do 2031 roku ma wynieść 14,2% zamiast 20,4%. Powodem są wyższe koszty kredytów, niepewność polityczna i niestabilna sytuacja geopolityczna.

Jakie prawa ma lokator, jeśli landlord podnosi czynsz?

Zasady zmieniły się od 1 maja 2026 roku, kiedy weszła w życie główna część ustawy Renters’ Rights Act. Ustawa ta daje więcej praw lokatorom i reguluje rynek najmu. Od tej daty właściciel nie może już stosować klauzul o przeglądzie czynszu ze starych umów, a podwyżka musi przebiegać według procedury z Section 13.

Najważniejsze reguły to:

Podwyżka wymaga formalnego zawiadomienia Section 13 (formularz 4).

Landlord musi dać co najmniej dwa miesiące wypowiedzenia i podać nową kwotę czynszu.

Czynsz można podnieść raz na 52 tygodnie.

Jeśli uważasz, że czynsz jest wyższy niż rynkowy, możesz złożyć wniosek do First-tier Tribunal. Trybunał nie ustali kwoty wyższej niż ta, której żądał właściciel.

Nie możesz zostać eksmitowany za to, że zakwestionowałeś podwyżkę. Ponadto od 1 maja 2026 nie ma już eksmisji „bez winy“ (Section 21).

Co to oznacza dla Polaków w UK?

Po pierwsze, jeśli planujesz zostać w Wielkiej Brytanii na dłużej, warto policzyć własne dane. Weź realny czynsz i porównaj go z ratą z kalkulatora hipotecznego. Szczególnie opłaca się to w Glasgow, Newcastle i Bristolu.

Po drugie, zbadaj swoją sytuację kredytową. Banki zwracają uwagę na historię kredytową w UK, stabilność zatrudnienia i status pobytowy. Dlatego rozmowa z doradcą kredytowym przed szukaniem mieszkania oszczędza czas.

Po trzecie, nie ignoruj podwyżek. Jeśli dostaniesz Section 13, sprawdź, czy zawiadomienie jest poprawne i czy podana kwota odpowiada cenom podobnych mieszkań w okolicy. Wreszcie, zachowuj kopie wszystkich dokumentów, ponieważ będą potrzebne przy ewentualnym odwołaniu.

Prognozy wskazują na dalszy wzrost czynszów przy spowolnieniu cen domów. W siedmiu miastach kupno może już dziś być tańsze miesięcznie niż wynajem. Jednak decyzja zależy od wkładu własnego, zdolności kredytowej i planów na przyszłość. Najemcy w Anglii mają natomiast lepszą ochronę przed nieuzasadnionymi podwyżkami niż jeszcze rok temu.