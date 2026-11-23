Czynsze w Wielkiej Brytanii mogą w ciągu trzech lat wzrosnąć prawie dwukrotnie szybciej niż ceny nieruchomości. Prognozę opublikowała firma Hamptons, a równolegle Lloyds Bank policzył, gdzie miesięczna rata kredytu wypada już niżej niż czynsz. Dla wielu Polaków mieszkających w UK to ważna wiadomość, ponieważ większość z nas nadal wynajmuje.
Co prognozy mówią o cenach najmu?
Jak podał dziennik Mirror, czynsze w UK w nowo zawieranych umowach wzrosną o średnio 14,2% między końcem 2026 a końcem 2029 roku. W tym samym czasie ceny domów mają wzrosnąć o 7,2%. Czynsze rosną więc około 2 razy szybciej.
Roczne tempo wzrostu czynszów w nowych umowach wyniesie według prognozy:
- 2027: 4,5% (szczyt),
- 2028: 3,5%,
- 2029: 2,5%.
Dla wszystkich najemców łącznie, także tych z dotychczasowymi umowami, Hamptons przewiduje wzrost o 10,9%.
Jak to wygląda w praktyce? Przy czynszu 1000 funtów miesięcznie podwyżka o 14,2% oznacza 1142 funty po trzech latach. W skali roku to około 1704 funtów więcej.
Dlaczego czynsze rosną?
Przyczyną jest przede wszystkim brak mieszkań na wynajem. W październiku 2026 roku oferta była o 26% mniejsza niż dekadę temu, a w Londynie aż o 39%. Jednocześnie liczba osób szukających mieszkania była o 10% wyższa niż rok wcześniej.
Ponadto rosną koszty landlordów. Wyższe stawki kredytów, niekorzystne zmiany podatkowe i ostrzejsze przepisy powodują, że właściciele mieszkań coraz więcej kosztów przerzucają na najemców. Co więcej rząd aktywnie walczy z nielegalnym najmem. Obecnie coraz więcej landlordów jest zarejestrowanych, a co za tym idzie musi przestrzegać praw lokatorów. Stanowi to ochronę dla lokatorów, jednak powoduje , że czynsze są coraz wyższe, bowiem z rejestracją wiążą się dodatkowe opłaty. W efekcie wielu lokatorów utknęło w wynajmie, bo wysokie czynsze utrudniają zebranie depozytu.
Średnie czynsze w UK w październiku 2026 według regionów
Poniżej dane Hamptons dla nowo wynajmowanych mieszkań (Anglia, Szkocja i Walia):
|Region
|Średni czynsz (miesięcznie)
|Wzrost rok do roku
|Londyn
|£2394
|2,4%
|South East
|£1525
|3,1%
|South West
|£1339
|4,3%
|East of England
|£1286
|1,0%
|West Midlands
|£1127
|2,2%
|Szkocja
|£1094
|2,8%
|North West
|£1090
|4,0%
|East Midlands
|£1016
|0,8%
|Walia
|£1001
|1,6%
|Yorkshire i Humber
|£973
|2,4%
|North East
|£947
|3,6%
Najem najszybciej drożeje na południowym zachodzie (4,3%) i w North West (4,0%). Natomiast najwolniej rosną czynsze w East Midlands (0,8%).
W których miastach taniej kupić niż wynająć?
Lloyds Bank z kolei porównał średnie czynsze w UK z danych ONS z miesięczną ratą kredytu w 12 miastach poza Londynem. Przyjął kredyt na 95% wartości (5% wkładu własnego), oprocentowanie 5,82% i okres 30 lat. W siedmiu miastach rata okazała się niższa niż czynsz:
|Miasto
|Różnica miesięcznie
|Różnica rocznie
|Glasgow
|£288
|£3456
|Newcastle
|£187
|£2244
|Bristol
|£139
|£1668
|Belfast
|£105
|£1260
|Nottingham
|£43
|£516
|Manchester
|£34
|£408
|Edynburg
|£3
|£36
W pozostałych pięciu miastach wynajem nadal wychodzi taniej miesiąc do miesiąca. Dotyczy to Sheffield (o 137 funtów taniej), Cardiff, Birmingham i Liverpoolu. W Leeds wynajem jest tańszy o 53 funty, jednak według Lloyds kupujący po pięciu latach i tak będzie na plusie dzięki zgromadzonemu kapitałowi w nieruchomości.
Ważne zastrzeżenie: to modelowe wyliczenie. Faktyczny koszt zależy od ceny domu, oferty banku, wysokości wkładu i okresu kredytu. Dodatkowo rata nie obejmuje opłat takich jak stamp duty, ubezpieczenie czy remonty.
Co z rynkiem nieruchomości?
Knight Frank obniżył prognozy cen domów. Na 2027 rok przewiduje wzrost zaledwie o 1% (wcześniej 3%). Łączny wzrost do 2031 roku ma wynieść 14,2% zamiast 20,4%. Powodem są wyższe koszty kredytów, niepewność polityczna i niestabilna sytuacja geopolityczna.
Jakie prawa ma lokator, jeśli landlord podnosi czynsz?
Zasady zmieniły się od 1 maja 2026 roku, kiedy weszła w życie główna część ustawy Renters’ Rights Act. Ustawa ta daje więcej praw lokatorom i reguluje rynek najmu. Od tej daty właściciel nie może już stosować klauzul o przeglądzie czynszu ze starych umów, a podwyżka musi przebiegać według procedury z Section 13.
Najważniejsze reguły to:
- Podwyżka wymaga formalnego zawiadomienia Section 13 (formularz 4).
- Landlord musi dać co najmniej dwa miesiące wypowiedzenia i podać nową kwotę czynszu.
- Czynsz można podnieść raz na 52 tygodnie.
- Jeśli uważasz, że czynsz jest wyższy niż rynkowy, możesz złożyć wniosek do First-tier Tribunal. Trybunał nie ustali kwoty wyższej niż ta, której żądał właściciel.
- Nie możesz zostać eksmitowany za to, że zakwestionowałeś podwyżkę. Ponadto od 1 maja 2026 nie ma już eksmisji „bez winy“ (Section 21).
Co to oznacza dla Polaków w UK?
Po pierwsze, jeśli planujesz zostać w Wielkiej Brytanii na dłużej, warto policzyć własne dane. Weź realny czynsz i porównaj go z ratą z kalkulatora hipotecznego. Szczególnie opłaca się to w Glasgow, Newcastle i Bristolu.
Po drugie, zbadaj swoją sytuację kredytową. Banki zwracają uwagę na historię kredytową w UK, stabilność zatrudnienia i status pobytowy. Dlatego rozmowa z doradcą kredytowym przed szukaniem mieszkania oszczędza czas.
Po trzecie, nie ignoruj podwyżek. Jeśli dostaniesz Section 13, sprawdź, czy zawiadomienie jest poprawne i czy podana kwota odpowiada cenom podobnych mieszkań w okolicy. Wreszcie, zachowuj kopie wszystkich dokumentów, ponieważ będą potrzebne przy ewentualnym odwołaniu.
Prognozy wskazują na dalszy wzrost czynszów przy spowolnieniu cen domów. W siedmiu miastach kupno może już dziś być tańsze miesięcznie niż wynajem. Jednak decyzja zależy od wkładu własnego, zdolności kredytowej i planów na przyszłość. Najemcy w Anglii mają natomiast lepszą ochronę przed nieuzasadnionymi podwyżkami niż jeszcze rok temu.