Emeryci w Wielkiej Brytanii otrzymali ostrzeżenie w związku z dodatkiem Winter Fuel Payment. Eksperci radzą, jak nie marnować pieniędzy i ogrzewać dom ekonomicznie.

Według serwisu GOV.UK emeryci urodzeni 27 czerwca 1960 roku lub wcześniej mogą otrzymać dodatek na zimę – Winter Fuel Payment. Przy czym większość wypłat realizowana jest w listopadzie lub grudniu.

W sprawie Winter Fuel Payment wydano ostrzeżenie dla emerytów

Uprawnione gospodarstwa domowe otrzymują w ramach rządowego programu Winter Fuel Payment kwotę od 100 do 300 funtów. Stanowi ona pomoc w opłaceniu kosztów ogrzewania.

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Osoby otrzymujące to świadczenie zachęca się do tego, by upewniły się, że nie marnują pieniędzy na ogrzewanie swoich domów tej zimy.

Eksperci ostrzegają, że niewłaściwe nawyki związane z ogrzewaniem, ucieczka ciepła z budynku oraz nieefektywne korzystanie z kotła grzewczego mogą prowadzić do wydawania na utrzymanie ciepła więcej, niż jest to konieczne.

Jak nie marnować energii?

W czasie spadających temperatur emeryci mogą zadbać o to, by dodatek na ogrzewanie wystarczył na dłużej, wprowadzając kilka prostych zmian.

Jednym z głównych powodów, dla których gospodarstwa domowe tracą pieniądze zimą, jest ucieczka ciepłego powietrza przez nieszczelności wokół okien, drzwi czy inne szczeliny.

Zamiast zwiększać moc ogrzewania, by zrekompensować te straty, właściciele domów powinni sprawdzić, czy w budynku nie ma przeciągów. I następnie zastosować proste rozwiązania. Mogą być nimi uszczelki pod drzwi, zasłony czy wypełnienie szczelin w miejscach, gdzie jest to potrzebne.

Gdy temperatura spada, kuszące może być podkręcenie ogrzewania, aby w domu zrobiło się cieplej. Jeśli jednak ciepło ucieka przez szczeliny wokół okien, drzwi czy w podłodze, w praktyce płacimy za ogrzewanie otoczenia na zewnątrz.

Proste czynności pomagają zatrzymać ciepło w domu. Należą do nich zaciąganie zasłon na noc, zamykanie drzwi wewnętrznych w nieużywanych pomieszczeniach czy uszczelnianie miejsc, przez które wpada chłodne powietrze. Bez konieczności ciągłego podnoszenia temperatury na termostacie.

Gospodarstwa domowe mogą również niepotrzebnie wydawać pieniądze na ogrzewanie pomieszczeń, z których nikt nie korzysta. Choć należy dbać o to, by w pokojach nie było zbyt zimno ani wilgotno, dostosowanie harmonogramu ogrzewania oraz ustawień grzejników do rzeczywistego sposobu użytkowania pomieszczeń może pomóc w ograniczeniu zbędnego zużycia energii.

Organizacja Energy Saving Trust zaleca efektywne korzystanie z regulatorów ogrzewania i dostosowanie sposobu ogrzewania domu do indywidualnych potrzeb domowników.

Ponadto brytyjski urząd ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (Health and Safety Executive) zaleca regularną konserwację i serwisowanie urządzeń gazowych. Pozwala to właścicielom domów zadbać o bezpieczeństwo instalacji grzewczych.