Czy programy i karty lojalnościowe brytyjskich supermarketów zapewniają prawdziwe oszczędności?

Programy i karty lojalnościowe brytyjskich supermarketów pozwalają „naprawdę zaoszczędzić” przy robieniu zakupów. Tak wynika z analizy Competition and Markets Authority (CMA).

W ramach analizy 50 000 produktów przeprowadzonej przez CMA, czyli organu chroniącego konkurencję na brytyjskim rynku, okazało się, aż w 92 proc. przypadków mieliśmy do czynienia z realną zniżką uzyskaną dzięki posiadaniu karty lojalnościowej. Bądź przynależności do programu o takim właśnie charakterze.

Kupujący mogliby uzyskać nawet do 25 proc. zniżki, wybierając produkty, których ceny były obniżone dzięki tego typu inicjatywom.

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Czy dzięki programom lojalnościowym da się oszczędzić?

Brytyjski odpowiednik polskiego UOKiK publikując wyniki badania zwracał uwagę, że przy swoich analizach brał pod uwagę pięć popularnych sieci handlowych. Należały do nich: Tesco, Sainsbury’s, Waitrose, Co-op i Morrisons. Rabaty wynikające z kart i programów lojalnościowych wynosiły od 17 proc. do 25 proc.

– Wiemy, że wiele osób nie ufa cenom na kartach lojalnościowych. Dlatego przeprowadziliśmy dogłębną analizę, aby dowiedzieć się, czy supermarkety traktują klientów uczciwie pod tym względem – powiedział George Lusty, tymczasowy dyrektor wykonawczy ds. ochrony konsumentów w CMA.

Wyniki badania CMA, a doświadczenia konsumentów

– Po przeanalizowaniu dziesiątek tysięcy produktów odkryliśmy, że prawie wszystkie ceny wynikające z kart lub programów lojalnościowych oferowały rzeczywiste oszczędności w porównaniu ze zwykłą ceną. To fakt, który mamy nadzieję, uspokoi klientów w całej Wielkiej Brytanii – dodał George Lusty.

Trzeba jednocześnie dodać, iż ​​”ceny lojalnościowe” nie zawsze były ogólnie najtańszą opcją dostępną na rynku. Zatem nadal kluczowe jest aktywne porównywanie cen i ofert, jak dodaje CMA w swoim komunikacie.

Co ciekawe, widać wyraźny rozdźwięk między wynikami badań CMA, a opiniami zwykłych konsumentów. Wielu kupujących nie ufa oferowanym zniżkom. Ponad połowa (55 proc.) osób uważa, że ​​zwykłe ceny zostały podniesione, aby uczynić oferty lojalnościowe bardziej atrakcyjnymi.

Ponad trzy czwarte (76 proc.) osób stwierdziło, że ceny lojalnościowe nie zmieniły się w miejscu, w którym robią zakupy. Natomiast prawie jedna czwarta (24 proc.) częściej porównuje ceny ze względu na wprowadzenie tego typu ofert.