Czy programy i karty lojalnościowe brytyjskich supermarketów zapewniają prawdziwe oszczędności? (fot: Getty Images)
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Czy programy i karty lojalnościowe brytyjskich supermarketów zapewniają prawdziwe oszczędności?

Remigiusz Wiśniewski
Remigiusz Wiśniewski

Programy i karty lojalnościowe brytyjskich supermarketów pozwalają „naprawdę zaoszczędzić” przy robieniu zakupów. Tak wynika z analizy Competition and Markets Authority (CMA).

W ramach analizy 50 000 produktów przeprowadzonej przez CMA, czyli organu chroniącego konkurencję na brytyjskim rynku, okazało się, aż w 92 proc. przypadków mieliśmy do czynienia z realną zniżką uzyskaną dzięki posiadaniu karty lojalnościowej. Bądź przynależności do programu o takim właśnie charakterze.

Kupujący mogliby uzyskać nawet do 25 proc. zniżki, wybierając produkty, których ceny były obniżone dzięki tego typu inicjatywom.

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Czy dzięki programom lojalnościowym da się oszczędzić?

Brytyjski odpowiednik polskiego UOKiK publikując wyniki badania zwracał uwagę, że przy swoich analizach brał pod uwagę pięć popularnych sieci handlowych. Należały do nich: Tesco, Sainsbury’s, Waitrose, Co-op i Morrisons. Rabaty wynikające z kart i programów lojalnościowych wynosiły od 17 proc. do 25 proc.

Wiemy, że wiele osób nie ufa cenom na kartach lojalnościowych. Dlatego przeprowadziliśmy dogłębną analizę, aby dowiedzieć się, czy supermarkety traktują klientów uczciwie pod tym względem – powiedział George Lusty, tymczasowy dyrektor wykonawczy ds. ochrony konsumentów w CMA.

Wyniki badania CMA, a doświadczenia konsumentów

– Po przeanalizowaniu dziesiątek tysięcy produktów odkryliśmy, że prawie wszystkie ceny wynikające z kart lub programów lojalnościowych oferowały rzeczywiste oszczędności w porównaniu ze zwykłą ceną. To fakt, który mamy nadzieję, uspokoi klientów w całej Wielkiej Brytanii – dodał George Lusty.

Trzeba jednocześnie dodać, iż ​​”ceny lojalnościowe” nie zawsze były ogólnie najtańszą opcją dostępną na rynku. Zatem nadal kluczowe jest aktywne porównywanie cen i ofert, jak dodaje CMA w swoim komunikacie.

Co ciekawe, widać wyraźny rozdźwięk między wynikami badań CMA, a opiniami zwykłych konsumentów. Wielu kupujących nie ufa oferowanym zniżkom. Ponad połowa (55 proc.) osób uważa, że ​​zwykłe ceny zostały podniesione, aby uczynić oferty lojalnościowe bardziej atrakcyjnymi.

Ponad trzy czwarte (76 proc.) osób stwierdziło, że ceny lojalnościowe nie zmieniły się w miejscu, w którym robią zakupy. Natomiast prawie jedna czwarta (24 proc.) częściej porównuje ceny ze względu na wprowadzenie tego typu ofert.

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