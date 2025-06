Cichy zabójca grasuje w Wielkiej Brytanii. Zabija dziesiątki tysięcy osób rocznie

Zanieczyszczenie powietrza to problem ekologiczny i poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Każdego roku może przyczyniać się do nawet 30 tys. zgonów w Wielkiej Brytanii.

Najnowszy raport Royal College of Physicians wzywa do pilnych działań rządu i traktowania złej jakości powietrza jako kryzysu, który z pewnością trzeba powstrzymać.

Zanieczyszczenie powietrza – nawet w niskich stężeniach – szkodzi całemu ciału

Raport „A Breathe of Fresh Air” opracowany we współpracy z naukowcami z Imperial College London wskazuje jednoznacznie: zanieczyszczenie powietrza ma negatywny wpływ niemal na każdy narząd człowieka. Z jednej strony dotyczy to dorosłych osób z chorobami układu oddechowego, a z drugiej także noworodków. Nawet przy niskich stężeniach zanieczyszczeń oczywiście mogą wystąpić takie problemy jak:

niska masa urodzeniowa,

rozwój astmy,

choroby serca i udary,

demencja,

zaburzenia zdrowia psychicznego.

Co więcej, raport zwraca uwagę na rosnące zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza w pomieszczeniach. Problem występuje zwłaszcza tam, gdzie wentylacja jest słaba, następnie występuje pleśń i wilgoć. Źródłem emisji są systemy grzewcze i chemia domowa, dlatego to je trzeba przede wszystkim ograniczyć.

Wysoka cena dla zdrowia i gospodarki

Toksyczne powietrze już teraz kosztuje Wielką Brytanię prawdopodobnie miliardy funtów rocznie. W 2019 roku szacowane koszty opieki zdrowotnej, obniżonej wydajności pracy i pogorszonej jakości życia przekroczyły 27 miliardów funtów. Jednak przy szerszym ujęciu skutków – np. związanych z demencją – mogły sięgnąć aż 50 miliardów. Perspektywy również nie są optymistyczne.

Eksperci z Royal College of Physicians podkreślają, że obecne działania Wielkiej Brytanii są niewystarczające, a kraj pozostaje w tyle za innymi państwami europejskimi pod względem ochrony obywateli przed zanieczyszczonym powietrzem.

Raport wzywa rząd do opracowania kompleksowej strategii obejmującej:

ograniczenie emisji z transportu, rolnictwa i spalania drewna,

stworzenie zintegrowanej strategii jakości powietrza,

uwzględnienie czystości powietrza w działaniach klimatycznych (Net Zero),

uruchomienie ogólnokrajowej kampanii informacyjnej na temat wpływu zanieczyszczenia na zdrowie.

Oddychanie czystym powietrzem to podstawowe prawo człowieka, a nie luksus

Prof. Sir Chris Whitty, naczelny lekarz Anglii, przypomina we wstępie do raportu: Zanieczyszczenie powietrza pozostaje najważniejszym zagrożeniem środowiskowym dla zdrowia. Dotyczy każdego i jest odpowiedzialnością wszystkich.

W podobnym tonie wypowiada się dr Mumtaz Patel, prezes Royal College of Physicians. Jego zdaniem nie można już traktować tego problemu jako wyłącznie środowiskowego. Reasumując, to poważne, przewlekłe zagrożenie zdrowotne, którego skutki społeczno-ekonomiczne są ogromne.