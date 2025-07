Pracujesz z domu? Uważaj na fałszywe agencje oferujące zwrot podatku

HMRC wydało ostrzeżenie, które dotyczy wszystkich wykonujących pracę z domu. Urząd mówi, aby uważać, gdy będziemy próbować złożyć wniosek o zwrot podatku. Chodzi o reklamy, które pojawiają się w internecie, a mogą przysporzyć sporo kłopotów.

Brak odpowiedniej weryfikacji tego, czy kwalifikujemy się do zwrotu podatku może skutkować długami wobec skarbówki. Osoby, które zaufały firmom podatkowym obiecującym szybki i łatwy zwrot kosztów mogą stracić tysiące funtów.

– Nie daj się nabrać na reklamy obiecujące szybkie zwroty podatku za pracę z domu. Zawsze sprawdzaj, czy kwalifikujesz się, zanim złożysz wniosek. Unikaj opłat agencyjnych, składając wniosek bezpośrednio w HMRC – przekazano na portalu X.

W swojej kampanii urząd skarbowy podał przykład mężczyzny, który za pośrednictwem agencji rozliczył wydatki służbowe w wysokości 4000 funtów. Agencja pobrała od niego opłatę w wysokości 1600 funtów.

Don't get caught out by ads promising quick tax refunds for working from home. ❌

Always check if you're eligible before making a claim. Avoid agent fees by claiming directly with HMRC. ✅

Learn more about the signs of bad tax advice. 👇https://t.co/MJOdMHDOwU pic.twitter.com/v3Kr60RPnG

— HM Revenue & Customs (@HMRCgovuk) June 28, 2025