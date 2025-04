Kontrowersyjna parada w Derry. Koktajle Mołotowa i aresztowania

W Poniedziałek Wielkanocny w Derry odbyła się kontrowersyjna parada zorganizowana przez ugrupowanie Saoradh. Jest ono politycznie powiązane z Nową IRA. Wydarzenie to, odbywające się mimo zakazu Komisji ds. Parad, przyciągnęło uwagę opinii publicznej z uwagi na obecność uczestników w paramilitarnych strojach oraz napiętą atmosferę.

Parady wielkanocne organizowane przez środowiska republikańskie w Irlandii Północnej mają głęboko zakorzeniony charakter historyczny. Upamiętniają Powstanie Wielkanocne z 1916 roku. Wówczas irlandzcy bojownicy podjęli próbę wyzwolenia Irlandii spod panowania brytyjskiego. Dla wielu uczestników to moment czci dla tzw. poległych patriotów, którzy oddali życie za ideę niepodległej Irlandii.

Jednak w kontekście Irlandii Północnej, gdzie wciąż żywa jest pamięć konfliktu zbrojnego z okresu The Troubles, tego rodzaju wydarzenia często wywołują kontrowersje. Zwłaszcza gdy biorą w nich udział osoby w strojach przypominających mundury paramilitarne lub używane są symbole kojarzone z działalnością terrorystyczną.

Kontrowersyjna parada w Derry, organizowana przez grupę Saoradh, odbywa się co roku w dzielnicy Creggan. Dodatkowo regularnie budzi sprzeciw władz oraz wielu mieszkańców. Postrzegają ją bowiem jako próbę gloryfikacji przemocy i podsycania dawnych podziałów.

Kontrowersyjna parada w Derry – przebieg i trudności

Wielkanocna, kontrowersyjna parada „Unfinished Revolution” w Derry, zorganizowana przez ugrupowanie Saoradh, po raz kolejny wzbudziła napięcia społeczne. Pomimo zakazu wydanego przez Komisję ds. Parad, uczestnicy wydarzenia maszerowali w stylizowanych na paramilitarne strojach. Nieśli flagi i symbole związane z organizacjami uznawanymi za terrorystyczne. Podczas przemarszu z Creggan do Free Derry Corner doszło do starć z policją. Funkcjonariusze zostali obrzuceni koktajlami Mołotowa. W efekcie sytuacja była niezwykle napięta.

Organizatorzy deklarowali pokojowy charakter zgromadzenia. Jednak obecność osób związanych z tzw. Nową IRA oraz otwarte manifestowanie nielegalnych symboli wywołały ostrą krytykę ze strony polityków, w tym przedstawiciela DUP, Gary’ego Middletona, który wezwał do zdecydowanej reakcji policji. Dla wielu mieszkańców Derry wydarzenie to było nie tylko zagrożeniem bezpieczeństwa, ale także bolesnym przypomnieniem o nierozwiązanych ranach przeszłości.

Nacjonalistyczny ruch w Irlandii Północnej – jak wygląda teraz?

Współczesny ruch nacjonalistyczny w Irlandii Północnej znajduje się w fazie złożonej transformacji. Dlatego z jednej strony jego główny nurt, reprezentowany przez Sinn Féin, zyskał znaczące poparcie społeczne i po raz pierwszy w historii objął funkcję pierwszego ministra w Zgromadzeniu Irlandii Północnej. Z drugiej jednak – na jego obrzeżach wciąż działają radykalne ugrupowania. Te odrzucają porozumienie wielkopiątkowe i proces pokojowy.

Nacjonaliści dążą do zjednoczenia Irlandii. Jednak obecnie ich działania skupiają się bardziej na środkach politycznych niż przemocy. Pomimo to, marginalne grupy, takie jak Saoradh, wciąż odwołują się do retoryki „niedokończonej rewolucji”. Kontrowersyjna parada w Derry to próba przyciągnięcia młodych ludzi symbolicznymi aktami sprzeciwu wobec brytyjskiego porządku.

Dlatego sytuacja w regionie pozostaje delikatna – narastające napięcia polityczne, kryzys tożsamości po brexicie i frustracja społeczna tworzą grunt, na którym ekstremizm może się odradzać, choć nie ma obecnie realnego poparcia społecznego dla powrotu do przemocy z czasów „The Troubles”.