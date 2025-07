Rzadka choroba u psów w Wielkiej Brytanii. Ludzie mogą się nią zarazić

Bruceloza to rzadka choroba bakteryjna. Ostatnio coraz częściej ta, dotąd rzadka choroba jest diagnozowana u psów w Wielkiej Brytanii. Niestety jest niebezpieczna również dla ludzi i istnieje ryzyko zakażenia. Jakie ma objawy u psa? Czy istnieją potwierdzone źródła zakażenia psów? Jak można pomóc pupilowi i czy istnieje skuteczne leczenie?

Zdecydowana większość nowych przypadków dotyczy psów importowanych z Europy Wschodniej, zwłaszcza z Rumunii. Przed 2020 rokiem odnotowywano pojedyncze zakażenia. Natomiast w 2023 roku liczba przypadków gwałtownie wzrosła. Potwierdzono aż 160 incydentów zakażeń, obejmujących 134 źródła. Kolejny rok przyniósł skokowy wzrost do 378 zdiagnozowanych przypadków w samym Londynie. Danych za 2025 jeszcze nie ma.

Niemniej, to pokazuje, że rzadka choroba diagnozowana u psów w Wielkiej Brytanii staje się realnym zagrożeniem nie tylko dla zwierząt, ale również dla właścicieli i osób pracujących z psami.

Objawy, które powinny zaniepokoić opiekuna

Objawy brucelozy u psów są często niespecyficzne. Mogą obejmować osłabienie i zmęczenie, powiększone węzły chłonne, bóle stawów i kręgosłupa oraz problemy rozrodcze, takie jak poronienia czy bezpłodność. Co istotne, część psów przechodzi zakażenie bezobjawowo. To utrudnia wykrycie choroby i sprzyja jej dalszemu szerzeniu się. Dlatego tak ważna jest czujność właścicieli i regularne badania, zwłaszcza u zwierząt sprowadzanych z zagranicy.

Czy istnieje skuteczne leczenie?

Niestety, leczenie antybiotykami jest zazwyczaj mało skuteczne. Nawet przy wcześnie wdrożonym leczeniu bakteria często pozostaje w organizmie. Z tego powodu weterynarze w Wielkiej Brytanii często rekomendują eutanazję chorych zwierząt, by ograniczyć ryzyko dalszych zakażeń oraz zarażenia ludzi. Rzadka choroba diagnozowana u psów w Wielkiej Brytanii wymaga potwierdzenia specjalistycznymi badaniami laboratoryjnymi. Dlatego zwykle po wstępnym, dodatnim wyniku testu typu lateral flow. Dopiero wtedy podejmowane są decyzje o dalszym postępowaniu.

Rzadka choroba u psów w Wielkiej Brytanii a ryzyko dla ludzi

Brucella canis to zoonoza, co oznacza, że może przenosić się ze zwierząt na ludzi. Dotychczas w Wielkiej Brytanii potwierdzono dwa przypadki zakażenia u ludzi. Jedna osoba była hospitalizowana, a druga, pracownik weterynarii, przeszła zakażenie bezobjawowo. To właśnie bezobjawowy rozwój brucelozy u ludzi jest tak niebezpieczny. Po kilku latach od zakażenia następuje wówczas “eksplozja” choroby i leczenie bywa tylko objawowe. Przewlekła bruceloza, podobnie jak borelioza, działa niezwykle wyniszczająco na ludzki organizm. Dodatkowo okres utajony utrudnia rozpoznanie skali problemu.

Największe ryzyko dotyczy osób mających kontakt z wydzielinami i płynami rozrodczymi zakażonych psów oraz osób z osłabionym układem odpornościowym. Choć ogólne ryzyko dla społeczeństwa jest oceniane jako niskie, rosnąca liczba zakażeń u psów budzi obawy ekspertów.

Jak chronić siebie i swojego psa?

Warto pamiętać, że rzadka choroba u psów w Wielkiej Brytanii najczęściej dotyczy zwierząt importowanych z krajów o wyższej liczbie zakażeń. Dlatego przed adopcją lub zakupem psa z zagranicy należy sprawdzić jego pochodzenie i wyniki badań. Ważne jest także unikanie kontaktu z płynami ustrojowymi psów, zwłaszcza w przypadku ciąży i porodu, oraz dbanie o codzienną higienę. W tym dokładne mycie rąk po kontakcie ze zwierzęciem. Świadomość zagrożeń i ostrożność mogą znacząco zmniejszyć ryzyko zakażenia.

Czy bruceloza może być problemem zdrowotnym?

Choć rzadka choroba u psów w Wielkiej Brytanii wciąż nie jest powszechnym problemem. Jednak rosnąca liczba przypadków powinna skłonić właścicieli do większej czujności. Świadomość objawów, odpowiednia diagnostyka i rozwaga przy imporcie psów z zagranicy to kluczowe działania, by chronić zdrowie czworonogów i ludzi. Wiedza, ostrożność i profilaktyka to najskuteczniejsza broń w walce z tą chorobą.