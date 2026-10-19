Mieszkanie z councilu w Wielkiej Brytanii. Kto może aplikować i jak to zrobić?

Mieszkanie z councilu, czyli po prostu mieszkanie socjalne, to opcja dostępna dla osób, których nie stać jest na wynajem lokum od prywatnego właściciela. Zobacz, kto może się starać o przydział takiego mieszkania i jak to zrobić?

Przydział mieszkania z councilu

O mieszkanie z councilu mogą się starać w Wielkiej Brytanii:

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osoby bezdomne;

osoby, których nie stać na wynajem lokum od prywatnego landlorda;

osoby, których stan zdrowia wyraźnie pogorszył się ze względu na obecne, złe warunki mieszkaniowe;

osoby, które od wielu lat mieszkają w małym mieszkaniu lub dzielą lokum z dużą ilością współlokatorów.

Wniosek o mieszkanie komunalne składa się do lokalnego councilu, a każdy z nich przydział takich mieszkań opiera na odrębnych zasadach. Osoby aplikujące o mieszkanie z councilu trafiają na listę oczekujących, a na przydział mieszkania trzeba czasem długo czekać. Nie nie ma też gwarancji, że lokum zostanie osobie aplikującej przyznane. Wniosek o mieszkanie komunalne może złożyć nawet osoba, która nie mieszka w okolicy, ale musi mieć ukończone 18 lat (niektóre rady pozwalają złożyć wniosek osobom, które ukończyły 16. rok życia).

Lista oczekujących na mieszkanie komunalne

To councile decydują, komu zaoferować mieszkanie komunalne, a swoje decyzje opierają w tym względzie na podstawie specjalnego, punktowego systemu. System ten uwzględnia potrzeby mieszkaniowe osoby aplikującej i im wyżej znajdzie się ona na liście, tym ma większe szanse na to, że council się z nią skontaktuje w kwestii zakwaterowania. Gdy council zdecyduje już o przyznaniu osobie aplikującej danego lokum, osoba ta musi szybko się zdecydować, czy przyjąć, czy odrzucić ofertę. W razie odmowy, wnioskodawca pozostaje zazwyczaj na liście oczekujących (może też licytować inne nieruchomości), ale często może zostać przesunięty na dalsze miejsca na tejże liście. W przypadku odrzucenia większej liczby ofert, osoba aplikująca może zostać skreślona z listy oczekujących (od decyzji tej przysługuje jednak odwołanie).

Rodzaje najmu

Z councilem, podobnie jak z prywatnym landlordem, zawierana jest umowa najmu, która określa wszelkie związane z nim zasady. Najemcom komunalnym oferowane są następujące umowy najmu:

Najem wstępny (ang. Introductory tenancy)

Najem bezpieczny (ang. Secure tenancy)

Najem elastyczny (ang. Flexible tenancy)

Najem wspólny (ang. Joint tenancy)

Najem wstępny

Najem wstępny oferowany jest nowym najemcom komunalnym, a umowa taka trwa zwykle 12 miesięcy. Taki najem można traktować jako tzw. „okres próbny”, po którego upływie najemca automatycznie przechodzi na najem bezpieczny bądź elastyczny. Council może też przedłużyć wynajmującemu umowę najmu wstępnego albo, jeśli najemca sprawia poważne kłopoty, rozpocząć działania mające na celu jego eksmisję. W trakcie najmu wstępnego najemca nie może m.in.:

dokonywać istotnych ulepszeń w nieruchomości;

zamienić się nieruchomością z innym najemcą komunalnym;

złożyć wniosku o zakup nieruchomości w ramach programu Right to Buy.

Najem bezpieczny

Najem bezpieczny rządzi się już zupełnie innymi prawami, co oznacza, że najemca o takim statusie może w teorii pozostać w danym lokum do końca swojego życia, o ile nie złamie on warunków najmu.

Najemca „bezpieczny” może:

podnajmować pokoje (choć nie może podnajmować całej nieruchomości);

kupić swoją nieruchomość w ramach programu Right to Buy;

zamienić swoje mieszkanie komunalne z innym najemcą, który dostał mieszkanie z councilu – za zgodą tegoż councilu;

przenieść, w pewnych okolicznościach, najem na kogoś innego;

dokonać ulepszeń w swojej komunalnej nieruchomości – w przypadku pewnych prac, również za zgodą councilu.

Najem elastyczny

Najem elastyczny polega na podpisaniu umowy najmu na czas określony – zwykle jest to co najmniej 5 lat, choć okres ten może też wynieść od 2 do 5 lat. Pod koniec takiej umowy najmu council może:

zaproponować najemcy kolejną umowę na czas określony;

zaoferować najemcy bezpieczną umowę najmu;

nie przedłużyć umowy najmu elastycznego (tutaj council musi podać powody takiej decyzji).

Najemcy „elastycznemu” wolno:

podnajmować pokoje (ale nie całą nieruchomość);

kupić swoją nieruchomość w ramach programu Right to Buy;

zamienić swoje mieszkanie z innym najemcą, który dostał mieszkanie z councilu – za zgodą tegoż councilu;

przenieść, w pewnych okolicznościach, najem na kogoś innego.

Najem wspólny

W ramach najmu wspólnego wszyscy najemcy ponoszą za nieruchomość równą odpowiedzialność. O wspólny najem mogą ubiegać się małżonkowie lub osoby pozostające w zarejestrowanym związku partnerskim.

Zakończenie najmu

Umowa najmu mieszkania komunalnego kończy się, gdy:

najemca powiadamia council na piśmie o jej zakończeniu z 4-tygodniowym wyprzedzeniem;

council dokonuje eksmisji najemcy;

council musi przenieść najemcę na przykład z uwagi na remont budynku.

Naprawy i konserwacja

Za naprawy i konserwację odpowiedzialni są zarówno najemcy, jak i council. Najemca odpowiedzialny jest za takie przykładowe czynności jak:

założenie karnisza lub drążka prysznicowego;

dorabianie kluczy w przypadku ich zgubienia ;

naprawa szkód wyrządzonych przez najemcę lub jego gości.

Council odpowiada z kolei za:

utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie, co obejmuje m.in. ściany, strop, dach i okna;

sprawne działanie urządzeń gazowych i elektrycznych;

utrzymanie w dobrym stanie części wspólnych nieruchomości.

Tzw. bezpieczni najemcy mogą także w trakcie najmu: