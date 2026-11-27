Ben Moore bez problemów przeszedł kontrolę na lotnisku w Manchesterze, wsiadł do samolotu Ryanaira i poleciał do Hiszpanii. Dopiero po wylądowaniu w Alicante odkrył, że przez pomyłkę zabrał paszport swojej żony, a nie własny. Zamiast wieczoru kawalerskiego kolegi czekała go policyjna eskorta i kosztowny powrót do Wielkiej Brytanii.

Dopiero po przylocie odkrył fatalną pomyłkę

Ben Moore leciał z Manchesteru do hiszpańskiego Alicante, gdzie miał świętować wieczór kawalerski jednego ze swoich przyjaciół. Podróż przebiegła bez żadnych komplikacji. Nikt na lotnisku nie zauważył niczego podejrzanego podczas kontroli dokumentów.

Problem pojawił się dopiero po przylocie do Hiszpanii. Kiedy Brytyjczyk otworzył paszport, przeżył prawdziwy szok. Zobaczył w nim zdjęcie swojej żony. Na początku sądził, że zabrał niechcący dwa paszporty – swój i żony. Jednak po wielokrotnym przeszukaniu bagażu zrozumiał, że udało mu się dotrzeć do Hiszpanii z nieswoim dokumentem.

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– Otworzyłem paszport i ku mojemu przerażeniu zobaczyłem zdjęcie żony – opowiadał później w rozmowie z BBC Radio Stoke.

Hiszpańska policja potraktowała go jak podejrzanego

Sprawą zainteresowały się hiszpańskie służby, które próbowały ustalić, jak Moore zdołał dostać się do kraju z paszportem należącym do innej osoby.

Dodatkowym utrudnieniem była bariera językowa. Brytyjczyk przyznał, że cała sytuacja była dla niego bardzo stresująca, a sposób, w jaki potraktowali go funkcjonariusze, sprawił, że poczuł się niemal jak przestępca.

Ostatecznie podjęto decyzję o odesłaniu go do Wielkiej Brytanii. Nie pozwolono mu samodzielnie wrócić do strefy odlotów, ponieważ – jak wyjaśniono – istniało ryzyko, że mógłby próbować uciec.

Moore został eskortowany przez dwóch policjantów, którzy przeprowadzili go przez lotnisko obok pasażerów oczekujących na wejście do samolotu.

Kto odpowiada za kontrolę dokumentów na lotnisku?

Sprawa wywołała również pytania o procedury kontroli na lotnisku w Manchesterze. Przedstawiciel portu lotniczego wyjaśnił BBC, że w Wielkiej Brytanii odpowiedzialność za sprawdzanie paszportów pasażerów spoczywa na liniach lotniczych.

W przypadku podróży Moore’a kontrolą dokumentów zajmowała się firma Swissport UK & Ireland, która obsługuje te procedury dla Ryanaira na lotnisku w Manchesterze.

Przedstawiciel Swissport zapewnił, że firma bardzo poważnie traktuje obowiązki związane z weryfikacją dokumentów i bezpieczeństwem. Zapowiedziano również wewnętrzną kontrolę całego zdarzenia oraz przypomnienie pracownikom obowiązujących procedur przed wejściem pasażerów na pokład.

Pomyłki w dokumentach zdarzają się częściej niż nam się wydaje

Pisaliśmy kiedyś o naszej czytelniczce, która zamieniła się paszportem ze swoją matką. Obie kobiety leciały tym samym lotem, jednak podeszły do dwóch różnych stanowisk podczas wsiadania do samolotu. Obie przeszły przez kontrolę dokumentów bez problemów i dopiero potem zorientowały się, że mają nieswoje paszporty.

Również pamiętamy historię matki, która leciała z trójką nastolatków i trzymała paszporty wszystkich osób razem. Rozdała je w ostatniej chwili przed podejściem do bramki i pomyliła paszporty dwójki dzieci – chłopca i dziewczynki. Dziewczynka bez problemu przeszła kontrolę posługując się paszportem z cudzymi danymi, zaś przy chłopcu obsługa zauważyła różnicę.