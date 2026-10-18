Jak zdobyć holenderskie obywatelstwo. Kto może je uzyskać?

Obcokrajowcy mieszkający w Holandii od kilku lat, mogą ubiegać się o holenderskie obywatelstwo (Nederlandse nationaliteit). Jakie warunki trzeba spełnić, aby to zrobić?

Aby uzyskać holenderskie obywatelstwo, musimy spełnić jeden z poniższych warunków: mieszkać w tym kraju od urodzenia, mieć rodzica Holendra lub mieszkać w Holandii (nieprzerwanie) przez okres 5 lat. W tym ostatnim przypadku nabywamy obywatelstwo holenderskie na podstawie naturalizacji, co jest najczęstszą opcją.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać holenderskie obywatelstwo?

Jeśli spełniamy podstawowy warunek, jakim jest mieszkanie w Holandii przez okres przynajmniej 5 lat, o przyznanie holenderskiego obywatelstwa możemy się starać, jeśli:

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– mamy ukończone 18 lat,

– mamy ważne pozwolenie na stały pobyt w Holandii,

– nie byliśmy karani w ciągu ostatnich 4 lat,

– potrafimy swobodnie posługiwać się językiem holenderskim zarówno w mowie i piśmie, i zdamy egzamin, który to potwierdzi,

– jesteśmy gotowi zrzec się polskiego obywatelstwa (nie ma możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa w Holandii, chyba że podamy ważny powód),

– jesteśmy gotowi przyjąć holenderskie obywatelstwo podczas ceremonii.

Co daje nam holenderskie obywatelstwo?

Poprzez uzyskanie holenderskiego obywatelstwa otrzymujemy także holenderski paszport, prawo do brania udziału w wyborach. Ponadto obywatelstwo to otrzymują też automatycznie nasze dzieci.

Jak aplikować o holenderski paszport?

Sama procedura aplikacyjna o obywatelstwo holenderskie trwa około roku. Jeśli chcemy ubiegać się o holenderski paszport i spełniamy odpowiednie wymagania, możemy udać się do swojej gminy (gemeente), aby złożyć wniosek i uiścić za niego opłatę.

Następnie nasz wniosek zostanie rozpatrzony przez gemeente, a później przesłany do Urzędu ds. Imigracji i Naturalizacji (IND) wraz z zaleceniem. Jak już wspomnieliśmy, cały proces aplikacyjny może potrwać do jednego roku.

Jeśli mamy dzieci w wieku poniżej 18 lat i chcemy, aby miały obywatelstwo holenderskie, musimy również je uwzględnić we własnym wniosku o obywatelstwo holenderskie.

Wymagane dokumenty

Dokumenty, które należy dostarczyć przy złożeniu wniosku o obywatelstwo holenderskie w drodze naturalizacji to:

– nasz ważny dokument, którym legitymujemy się przy przekraczaniu granicy, jak paszport,

– ważne zezwolenie na pobyt w Holandii,

– nasz akt urodzenia (jeśli certyfikat nie jest sporządzony w języku holenderskim, angielskim, francuskim lub niemieckim, należy go przetłumaczyć),

– certyfikat potwierdzający nasze umiejętności językowe.

Co zrobić, jeśli nie chcemy rezygnować z polskiego obywatelstwa?

Ponieważ jednym z warunków uzyskania obywatelstwa holenderskiego jest zrzeczenie się swojego pierwotnego obywatelstwa, dla niektórych osób decyzja ta jest trudna. Jeśli zatem nie chcemy zrezygnować ze swojego pierwotnego obywatelstwa, ale chcemy nadal mieszkać w Holandii, możemy zamiast tego ubiegać się o pobyt stały.

Pobyt stały pozwala na pobyt w Holandii na czas nieokreślony, pod kilkoma warunkami:

– musimy odnawiać zezwolenie na pobyt co pięć lat,

– nie możemy głosować w holenderskich wyborach krajowych ani prowincjonalnych (możemy jednak głosować w wyborach lokalnych),

– nasz pobyt może zostać cofnięty, jeśli przeprowadzimy się za granicę lub spędzimy zbyt dużo czasu poza Holandią.

Ponadto są też wyjątkowe sytuacje, w których nie musimy rezygnować ze swojego pierwotnego obywatelstwa. Musimy spełnić jeden z poniższych warunków:

– jesteśmy w związku małżeńskim lub jesteśmy zarejestrowanym partnerem/partnerką obywatela/obywatelki Holandii,

– nasz kraj pochodzenia nie pozwala na zniesienie obywatelstwa,

– jesteśmy uchodźcami,

– musimy zapłacić znaczną kwotę władzom w swoim kraju pochodzenia, aby zrzec się obywatelstwa,

– utracimy określone prawa, takie jak prawa do dziedziczenia, w swoim kraju pochodzenia,

– musimy ukończyć lub wykupić służbę wojskową, zanim otrzymamy pozwolenie na zrzeczenie się obywatelstwa,

– nie mamy możliwości skontaktowania się z władzami w naszego kraju pochodzenia,

– sprzeciwiamy się zrzeczeniu się swojego pierwotnego obywatelstwa ze szczególnych i możliwych do oszacowania powodów.