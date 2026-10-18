Jak zdobyć holenderskie obywatelstwo. Kto może je uzyskać?

Obcokrajowcy mieszkający w Holandii od kilku lat, mogą ubiegać się o holenderskie obywatelstwo (Nederlandse nationaliteit). Jakie warunki trzeba spełnić, aby to zrobić?
Aby uzyskać holenderskie obywatelstwo, musimy spełnić jeden z poniższych warunków: mieszkać w tym kraju od urodzenia, mieć rodzica Holendra lub mieszkać w Holandii (nieprzerwanie) przez okres 5 lat. W tym ostatnim przypadku nabywamy obywatelstwo holenderskie na podstawie naturalizacji, co jest najczęstszą opcją.
Co trzeba zrobić, aby uzyskać holenderskie obywatelstwo?
Jeśli spełniamy podstawowy warunek, jakim jest mieszkanie w Holandii przez okres przynajmniej 5 lat, o przyznanie holenderskiego obywatelstwa możemy się starać, jeśli:
– mamy ukończone 18 lat,
– mamy ważne pozwolenie na stały pobyt w Holandii,
– nie byliśmy karani w ciągu ostatnich 4 lat,
– potrafimy swobodnie posługiwać się językiem holenderskim zarówno w mowie i piśmie, i zdamy egzamin, który to potwierdzi,
– jesteśmy gotowi zrzec się polskiego obywatelstwa (nie ma możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa w Holandii, chyba że podamy ważny powód),
– jesteśmy gotowi przyjąć holenderskie obywatelstwo podczas ceremonii.
Co daje nam holenderskie obywatelstwo?
Poprzez uzyskanie holenderskiego obywatelstwa otrzymujemy także holenderski paszport, prawo do brania udziału w wyborach. Ponadto obywatelstwo to otrzymują też automatycznie nasze dzieci.
Jak aplikować o holenderski paszport?
Sama procedura aplikacyjna o obywatelstwo holenderskie trwa około roku. Jeśli chcemy ubiegać się o holenderski paszport i spełniamy odpowiednie wymagania, możemy udać się do swojej gminy (gemeente), aby złożyć wniosek i uiścić za niego opłatę.
Następnie nasz wniosek zostanie rozpatrzony przez gemeente, a później przesłany do Urzędu ds. Imigracji i Naturalizacji (IND) wraz z zaleceniem. Jak już wspomnieliśmy, cały proces aplikacyjny może potrwać do jednego roku.
Jeśli mamy dzieci w wieku poniżej 18 lat i chcemy, aby miały obywatelstwo holenderskie, musimy również je uwzględnić we własnym wniosku o obywatelstwo holenderskie.
Wymagane dokumenty
Dokumenty, które należy dostarczyć przy złożeniu wniosku o obywatelstwo holenderskie w drodze naturalizacji to:
– nasz ważny dokument, którym legitymujemy się przy przekraczaniu granicy, jak paszport,
– ważne zezwolenie na pobyt w Holandii,
– nasz akt urodzenia (jeśli certyfikat nie jest sporządzony w języku holenderskim, angielskim, francuskim lub niemieckim, należy go przetłumaczyć),
– certyfikat potwierdzający nasze umiejętności językowe.
Co zrobić, jeśli nie chcemy rezygnować z polskiego obywatelstwa?
Ponieważ jednym z warunków uzyskania obywatelstwa holenderskiego jest zrzeczenie się swojego pierwotnego obywatelstwa, dla niektórych osób decyzja ta jest trudna. Jeśli zatem nie chcemy zrezygnować ze swojego pierwotnego obywatelstwa, ale chcemy nadal mieszkać w Holandii, możemy zamiast tego ubiegać się o pobyt stały.
Pobyt stały pozwala na pobyt w Holandii na czas nieokreślony, pod kilkoma warunkami:
– musimy odnawiać zezwolenie na pobyt co pięć lat,
– nie możemy głosować w holenderskich wyborach krajowych ani prowincjonalnych (możemy jednak głosować w wyborach lokalnych),
– nasz pobyt może zostać cofnięty, jeśli przeprowadzimy się za granicę lub spędzimy zbyt dużo czasu poza Holandią.
Ponadto są też wyjątkowe sytuacje, w których nie musimy rezygnować ze swojego pierwotnego obywatelstwa. Musimy spełnić jeden z poniższych warunków:
– jesteśmy w związku małżeńskim lub jesteśmy zarejestrowanym partnerem/partnerką obywatela/obywatelki Holandii,
– nasz kraj pochodzenia nie pozwala na zniesienie obywatelstwa,
– jesteśmy uchodźcami,
– musimy zapłacić znaczną kwotę władzom w swoim kraju pochodzenia, aby zrzec się obywatelstwa,
– utracimy określone prawa, takie jak prawa do dziedziczenia, w swoim kraju pochodzenia,
– musimy ukończyć lub wykupić służbę wojskową, zanim otrzymamy pozwolenie na zrzeczenie się obywatelstwa,
– nie mamy możliwości skontaktowania się z władzami w naszego kraju pochodzenia,
– sprzeciwiamy się zrzeczeniu się swojego pierwotnego obywatelstwa ze szczególnych i możliwych do oszacowania powodów.