Dziecko w UK bez settled status: co zrobić, gdy rodzice nie złożyli wniosku

Rodzice mają settled status, ale ich dziecko nie. Choć podstawowy termin składania wniosków w ramach EU Settlement Scheme minął w czerwcu 2021 roku, wiele polskich rodzin dopiero teraz odkrywa, że nie dopełniło wszystkich formalności. Czy można jeszcze naprawić ten błąd? Jakie dokumenty są potrzebne i kiedy dziecku przysługuje brytyjskie obywatelstwo? Wyjaśnia Joanna Rychlicka, doradczyni imigracyjna IAA Level 2 z londyńskiej kancelarii Sterling Law.

Problem dotyczy między innymi rodzin, w których rodzice uzyskali settled lub pre-settled status, ale nie złożyli osobnego wniosku za dziecko. Niekiedy zaniedbanie wychodzi na jaw dopiero po kilku latach, gdy młody człowiek planuje podjęcie pracy, rozpoczęcie studiów albo podróż za granicę. Brytyjskie przepisy przewidują możliwość składania spóźnionych wniosków, jednak nie każda sytuacja jest taka sama. Znaczenie mają wiek dziecka, historia jego pobytu w Wielkiej Brytanii oraz status imigracyjny rodziców.

O najważniejsze kwestie zapytaliśmy Joannę Rychlicką z kancelarii Sterling Law, specjalizującą się w doradztwie imigracyjnym. Ekspertka zweryfikowała również informacje dotyczące przepisów przedstawionych w artykule.

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Rodzice mają settled status, a dziecko nie. Skąd bierze się ten problem?

Jednym z najczęstszych nieporozumień dotyczących EU Settlement Scheme jest przekonanie, że status imigracyjny przyznany rodzicom automatycznie obejmuje również ich dzieci. Tymczasem co do zasady dla dziecka konieczne jest złożenie osobnego wniosku, chyba że posiada ono już odpowiedni status lub brytyjskie obywatelstwo. Jak przyznaje Joanna Rychlicka, przypadki rodzin, które nie dopełniły tych formalności, pojawiają się w praktyce kancelarii coraz częściej.

– Niestety, takie sytuacje pojawiają się w naszej praktyce coraz częściej. Jedną z najczęstszych przyczyn jest błędne przekonanie rodziców, że dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii automatycznie otrzymuje brytyjskie obywatelstwo. Nie zawsze jednak tak jest. Co do zasady, dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii nabywa automatycznie brytyjskie obywatelstwo, jeżeli w momencie jego narodzin przynajmniej jedno z rodziców posiadało brytyjskie obywatelstwo lub status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii (settled status lub inny status uprawniający do stałego pobytu).

– W pozostałych przypadkach konieczne może być uregulowanie statusu imigracyjnego dziecka, na przykład poprzez złożenie wniosku w ramach EU Settlement Scheme. Inną częstą przyczyną jest po prostu brak świadomości rodziców, że uzyskanie przez nich statusu settled lub pre-settled nie oznacza automatycznego przyznania takiego samego statusu ich dzieciom. W takich sytuacjach konieczne jest złożenie osobnego wniosku dla każdego dziecka.

Spóźniony wniosek o settled status. Czy Home Office uznaje zaniedbanie rodziców?

Podstawowy termin składania wniosków w ramach EU Settlement Scheme dla większości osób upłynął 30 czerwca 2021 roku. Nie oznacza to jednak, że wszystkie osoby, które go przekroczyły, utraciły możliwość ubiegania się o status. Przepisy dopuszczają spóźnione wnioski, jeżeli istnieją uzasadnione powody opóźnienia (reasonable grounds for delay). Szczególne zasady dotyczą niepełnoletnich dzieci, za które formalności powinni byli dopełnić rodzice lub opiekunowie.

– Zgodnie z wytycznymi Home Office, niezłożenie wniosku w ramach EU Settlement Scheme w imieniu dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego w wymaganym terminie stanowi uzasadnioną podstawę do złożenia spóźnionego wniosku (reasonable grounds for delay), jeżeli dziecko nadal jest niepełnoletnie.

– Home Office przyjmuje w takich przypadkach bardziej elastyczne podejście i nie wymaga szczegółowego wyjaśnienia przyczyn zaniedbania obowiązku przez rodziców. Dotyczy to zarówno sytuacji, w których rodzice nie wiedzieli, że muszą złożyć osobny wniosek dla dziecka, jak i przypadków, w których byli świadomi tego obowiązku, ale nie podjęli odpowiednich działań.

– Do spóźnionego wniosku należy jednak dołączyć odpowiednie wyjaśnienie i dokumenty. Zgodnie z wytycznymi Home Office wystarczające może być pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna potwierdzające, że wniosek nie został złożony w terminie, wraz z dokumentem potwierdzającym wiek dziecka.

A jeśli dziecko skończyło już 18 lat?

Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, gdy osoba, za którą rodzice nie złożyli wniosku, osiągnęła już pełnoletność. Wówczas Home Office może wymagać dokładniejszego uzasadnienia opóźnienia.

– Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeżeli dziecko osiągnęło już pełnoletność. Home Office może nadal zaakceptować zaniedbanie rodziców jako uzasadnioną przyczynę opóźnienia, jednak osoba dorosła powinna złożyć wniosek w rozsądnym terminie od momentu, w którym dowiedziała się o takim obowiązku. Im dłuższe opóźnienie, tym trudniejsze może być jego uzasadnienie.

– W przypadku osób dorosłych, które samodzielnie nie złożyły wniosku w wymaganym terminie, Home Office stosuje znacznie bardziej rygorystyczne podejście. Sam brak wiedzy o obowiązku rejestracji w EU Settlement Scheme, ograniczona znajomość języka angielskiego, brak dostępu do internetu czy obowiązki zawodowe zasadniczo nie są już uznawane za wystarczające przyczyny opóźnienia.

Istnieją jednak okoliczności, które mogą zostać uwzględnione przy rozpatrywaniu spóźnionego wniosku.

– Home Office dopuszcza jednak wyjątki, jeżeli istnieją szczególne okoliczności uzasadniające spóźnione złożenie wniosku. Mogą to być między innymi:

Poważna choroba lub długotrwałe leczenie, które uniemożliwiały złożenie wniosku w terminie.

Problemy ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym, ograniczające zdolność do samodzielnego złożenia wniosku, a także konieczność korzystania ze stałej opieki lub wsparcia.

Przemoc domowa lub pozostawanie w relacji, w której osoba była kontrolowana i nie mogła samodzielnie złożyć wniosku.

Szczególne okoliczności związane z odbywaniem kary pozbawienia wolności, które uniemożliwiały dopełnienie formalności.

Uzasadnione przekonanie, że posiadany wcześniej dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub inny status imigracyjny zwalniał z obowiązku złożenia wniosku w ramach EU Settlement Scheme.

– Należy podkreślić, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, na podstawie przedstawionych okoliczności i dowodów. Home Office ocenia nie tylko przyczynę niezłożenia wniosku w pierwotnym terminie, ale również powody dalszego opóźnienia. Dlatego samo wyjaśnienie zaniedbania może nie być wystarczające, szczególnie jeżeli od upływu terminu minęło kilka lat.

– Warto również pamiętać, że zaakceptowanie przyczyn opóźnienia nie oznacza automatycznego przyznania statusu settled lub pre-settled. Wnioskodawca musi nadal spełniać pozostałe wymagania EU Settlement Scheme.

Które dzieci mogą kwalifikować się do EU Settlement Scheme?

Możliwość uzyskania statusu zależy od indywidualnej sytuacji dziecka. Znaczenie ma między innymi to, czy mieszkało w Wielkiej Brytanii przed zakończeniem okresu przejściowego po Brexicie, czy urodziło się już później, a także czy kwalifikuje się jako członek rodziny uprawnionego obywatela UE.

Wśród sytuacji wymagających rozpatrzenia znajdują się między innymi:

Dzieci będące obywatelami państw UE, które mieszkały w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 roku i spełniają odpowiednie warunki programu.

Dzieci kwalifikujące się jako członkowie rodziny obywatela UE, w tym w określonych przypadkach pozostające na jego utrzymaniu.

Dzieci urodzone w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 roku, które nie posiadają brytyjskiego obywatelstwa.

Dzieci, które przyjechały do Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego i mogą kwalifikować się w ramach przepisów dotyczących łączenia rodzin.

Dzieci urodzone lub adoptowane po tej dacie, których sytuacja może być powiązana z uprawnieniami rodziców.

Nie są to warunki, które każde dziecko musi spełniać jednocześnie. Poszczególne przypadki podlegają odmiennym zasadom, dlatego istotne jest ustalenie właściwej podstawy wniosku. Więcej o zasadach sprowadzania członków rodziny można przeczytać w naszym artykule dotyczącym łączenia rodzin w Wielkiej Brytanii.

Jak udowodnić pobyt dziecka w Wielkiej Brytanii? Dokumenty i najczęstsze błędy

W przypadku spóźnionych wniosków jednym z problemów bywa zgromadzenie dokumentów potwierdzających historię pobytu dziecka. Szczególnie wtedy, gdy chodzi o okres sprzed kilku lat. Jak wyjaśnia ekspertka Sterling Law, znaczenie ma nie tylko rodzaj przedstawionych dokumentów, ale również to, czy obejmują one wymagany okres.

– W przypadku dzieci najważniejsze jest zgromadzenie dokumentów potwierdzających ich pobyt w Wielkiej Brytanii w okresie wymaganym do uzyskania statusu w ramach EU Settlement Scheme.

– Przydatne mogą być przede wszystkim zaświadczenia ze szkoły lub przedszkola potwierdzające okres uczęszczania dziecka do placówki, dokumentacja medyczna z przychodni GP lub szpitala, a także oficjalna korespondencja dotycząca dziecka, zawierająca jego imię, nazwisko i datę. Jeżeli dokumenty dotyczą okresu sprzed kilku lat, warto skontaktować się z placówkami edukacyjnymi, przychodnią GP lub innymi instytucjami, które mogą nadal przechowywać odpowiednią dokumentację.

– Jednym z najczęstszych błędów jest założenie, że settled status rodziców automatycznie potwierdza również prawo pobytu dziecka. Należy pamiętać, że dla dziecka trzeba złożyć osobny wniosek, chyba że posiada ono już odpowiedni status lub brytyjskie obywatelstwo.

– Kolejnym błędem jest przedstawianie dokumentów, które nie potwierdzają wymaganego okresu pobytu, lub zakładanie, że sam akt urodzenia dziecka w Wielkiej Brytanii jest wystarczającym dowodem jego wieloletniego zamieszkania w kraju.

– W przypadku spóźnionych wniosków należy również pamiętać o przedstawieniu wyjaśnienia przyczyn opóźnienia i odpowiednich dokumentów. Szczególnie ważne jest to w przypadku osób, które osiągnęły już pełnoletność, ponieważ Home Office może wymagać dodatkowego uzasadnienia, dlaczego wniosek nie został złożony wcześniej.

– Każda sprawa powinna być oceniana indywidualnie, ponieważ wymagane dokumenty zależą między innymi od wieku dziecka, jego historii pobytu oraz statusu imigracyjnego rodziców.

Dziecko urodzone w UK a brytyjskie obywatelstwo. Kiedy przysługuje automatycznie?

Wielu rodziców zakłada, że dziecko urodzone na terenie Wielkiej Brytanii automatycznie staje się jej obywatelem. Brytyjskie przepisy nie przewidują jednak bezwarunkowego obywatelstwa wyłącznie na podstawie miejsca urodzenia. Znaczenie ma przede wszystkim status prawny rodziców, a w określonych przypadkach także późniejsze zmiany tego statusu.

– W takich przypadkach najważniejsze jest ustalenie, jaki status imigracyjny posiadali rodzice w momencie narodzin dziecka oraz kiedy uzyskali settled status.

– Co do zasady, dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii automatycznie nabywa brytyjskie obywatelstwo, jeżeli w momencie jego narodzin przynajmniej jedno z rodziców posiadało brytyjskie obywatelstwo lub status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii, na przykład settled status.

– Jeżeli rodzice posiadali jedynie pre-settled status, a settled status uzyskali dopiero po narodzinach dziecka, sytuacja jest bardziej skomplikowana. Samo posiadanie pre-settled status nie oznacza automatycznie, że dziecko nie jest obywatelem brytyjskim. W niektórych przypadkach rodzic mógł już posiadać prawo stałego pobytu wynikające z wcześniejszych przepisów unijnych lub umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Czy dziecko może otrzymać obywatelstwo, jeśli rodzic uzyskał settled status później?

W pewnych sytuacjach późniejsze uzyskanie settled status przez rodzica może mieć znaczenie dla obywatelstwa dziecka. Nie oznacza to jednak, że każde dziecko automatycznie nabywa obywatelstwo w dniu przyznania statusu rodzicowi.

– Ponadto, zgodnie z sekcją 10A British Nationality Act 1981, obowiązującą od 1 lipca 2021 r., niektóre dzieci urodzone w Wielkiej Brytanii od tej daty mogą automatycznie nabyć brytyjskie obywatelstwo również wtedy, gdy rodzic uzyskał settled status dopiero po ich narodzinach. Zależy to między innymi od daty złożenia wniosku przez rodzica, spełnienia odpowiednich wymogów prawnych oraz jego miejsca zamieszkania w momencie przyznania settled status.

W innych przypadkach konieczne może być przeprowadzenie odrębnej procedury rejestracji dziecka jako obywatela brytyjskiego.

– Jeżeli dziecko nie nabyło obywatelstwa automatycznie, ale jedno z rodziców uzyskało następnie settled status lub prawo stałego pobytu na podstawie innych przepisów imigracyjnych, dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii ma co do zasady prawo do rejestracji jako obywatel brytyjski na podstawie sekcji 1(3) British Nationality Act 1981, pod warunkiem że wniosek zostanie złożony przed ukończeniem przez dziecko 18 lat i spełnione zostaną pozostałe wymagania.

Obywatelstwo brytyjskie po 10 latach pobytu

Istnieje również odrębna podstawa prawna dotycząca osób urodzonych w Wielkiej Brytanii, które spędziły tam pierwsze dziesięć lat życia.

– Dodatkowo, zgodnie z sekcją 1(4) British Nationality Act 1981, osoba urodzona w Wielkiej Brytanii, która mieszkała w kraju przez pierwsze 10 lat swojego życia, może mieć prawo do rejestracji jako obywatel brytyjski, niezależnie od statusu imigracyjnego rodziców. Warunkiem jest między innymi to, aby w każdym z tych 10 lat nie przebywała poza Wielką Brytanią dłużej niż 90 dni, chyba że Home Office skorzysta z możliwości odstąpienia od tego wymogu. Z tej podstawy mogą korzystać również osoby dorosłe.

– Dlatego przed złożeniem wniosku o rejestrację dziecka jako obywatela brytyjskiego należy dokładnie sprawdzić historię pobytu i status imigracyjny rodziców, a także historię pobytu samego dziecka. Może się bowiem okazać, że dziecko posiada już brytyjskie obywatelstwo i wystarczy wystąpić o brytyjski paszport.

Jakie mogą być konsekwencje braku settled status u dziecka?

Brak uregulowanego statusu imigracyjnego nie zawsze ujawnia się od razu. Przez wiele lat rodzina może nie napotkać sytuacji wymagającej formalnego potwierdzenia prawa pobytu dziecka. Problemy mogą jednak pojawić się podczas podróży, przy ubieganiu się o określone świadczenia, a szczególnie po osiągnięciu pełnoletności.

– Brak uregulowanego statusu imigracyjnego dziecka może prowadzić do poważnych problemów, szczególnie w przyszłości. Dziecko może napotkać trudności związane z potwierdzeniem prawa do pobytu w Wielkiej Brytanii, podróżowaniem za granicę i powrotem do kraju, a po osiągnięciu pełnoletności również z podjęciem zatrudnienia, wynajmem mieszkania czy kontynuowaniem edukacji.

Nie oznacza to jednak, że każde dziecko bez settled status automatycznie przebywa w Wielkiej Brytanii nielegalnie albo jest pozbawione dostępu do wszystkich usług publicznych. Znaczenie ma jego rzeczywista sytuacja prawna, w tym ewentualne obywatelstwo brytyjskie, inne uprawnienia pobytowe oraz zasady obowiązujące w poszczególnych częściach Zjednoczonego Królestwa.

Co zrobić, gdy dziecko nie ma settled status? Ekspertka Sterling Law radzi rodzicom

Najważniejsze jest ustalenie, czy dziecko rzeczywiście potrzebuje statusu w ramach EU Settlement Scheme, czy też posiada już brytyjskie obywatelstwo albo kwalifikuje się do jego uzyskania na innej podstawie. Joanna Rychlicka podkreśla, że nie warto odkładać wyjaśnienia sytuacji prawnej dziecka na później.

– Rodzicom, którzy dopiero teraz odkryli ten problem, radziłabym przede wszystkim, aby nie odkładali jego rozwiązania na później. Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie, czy dziecko nie posiada już brytyjskiego obywatelstwa. Dotyczy to szczególnie dzieci urodzonych w Wielkiej Brytanii, ponieważ ich obywatelstwo może zależeć od statusu imigracyjnego rodziców w momencie narodzin dziecka oraz późniejszych zmian tego statusu.

– Jeżeli dziecko nie posiada brytyjskiego obywatelstwa, należy ustalić, czy kwalifikuje się do uzyskania statusu w ramach EU Settlement Scheme lub czy ma prawo do rejestracji jako obywatel brytyjski. W przypadku ubiegania się o status w ramach EU Settlement Scheme warto również sprawdzić, czy możliwe jest powiązanie wniosku dziecka ze statusem settled lub pre-settled jednego z rodziców.

– W przypadku spóźnionego wniosku w ramach EU Settlement Scheme należy przygotować odpowiednie dokumenty oraz wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jak już wspomniałam, Home Office stosuje bardziej elastyczne podejście do wniosków dotyczących niepełnoletnich dzieci, jednak sytuacja może być bardziej skomplikowana, jeżeli dziecko osiągnęło już pełnoletność.

– Przede wszystkim zachęcałabym rodziców do jak najszybszego podjęcia odpowiednich działań, a w przypadku wątpliwości do skorzystania z profesjonalnej porady imigracyjnej. Im wcześniej sytuacja dziecka zostanie wyjaśniona, tym łatwiej będzie uniknąć potencjalnych problemów w przyszłości.

Sterling Law – pomoc w sprawach imigracyjnych w Wielkiej Brytanii

Kwestie związane z EU Settlement Scheme, prawem pobytu dzieci oraz brytyjskim obywatelstwem mogą wymagać szczegółowej analizy dokumentów i historii imigracyjnej całej rodziny. Osoby, które mają wątpliwości dotyczące statusu swojego dziecka, mogą skontaktować się z Joanną Rychlicką, doradczynią imigracyjną IAA Level 2 z londyńskiej kancelarii Sterling Law.

Joanna Rychlicka – IAA Level 2 Immigration Adviser

Sterling Law, Londyn

Telefon: 07518 881784

E-mail: [email protected]

Strona internetowa: https://sterling-law.co.uk

Artykuł ma charakter informacyjny i nie zastępuje indywidualnej porady imigracyjnej. Informacje dotyczące przepisów zostały przygotowane z uwzględnieniem wyjaśnień Joanny Rychlickiej z kancelarii Sterling Law. Każda sprawa wymaga oceny indywidualnych okoliczności.