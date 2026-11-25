Pociągi Eurostar kursujące między Londynem i Paryżem zostały odwołane z powodu niespodziewanego strajku pracowników. Operator kolejowy zalecił podróżnym przełożenie swoich wyjazdów.

Eurostar potwierdził, że połączenia między Londynem a Paryżem zostały odwołane w wyniku niespodziewanego strajku pracowników. Poważne utrudnienia mogą objąć również inne połączenia w całej sieci.

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Pociągi Eurostar między Londynem i Paryżem odwołane

W oficjalnym rozkładzie jazdy przewoźnika jako odwołane oznaczono środowe kursy z londyńskiego dworca St Pancras do paryskiego Gare du Nord. Przyczyną jest trwający spór pracowniczy.

Wśród strajkujących pracowników znajdują się maszyniści oraz menedżerowie z siedzibą w Paryżu. Jak wiadomo, Eurostar prowadzi obecnie coroczne negocjacje płacowe z jednym ze związków zawodowych we Francji. Rozmowy te wciąż trwają i nie osiągnięto jeszcze porozumienia.

W komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej firma poinformowała: „Z powodu niespodziewanego strajku, dzisiaj odnotowujemy odwołania kursów oraz poważne zakłócenia w ruchu pociągów między Londynem a Paryżem. Problemy mogą dotyczyć także innych tras. Zalecamy zmianę terminu podróży na inny dzień. Bardzo przepraszamy za zakłócenia i wszelkie niedogodności. Rozumiemy, jak bardzo wpływa to na Państwa plany podróży, dlatego jesteśmy gotowi pomóc w znalezieniu najlepszego rozwiązania”.

Zmiana terminu podróży lub zwrot kosztów biletu

Rzecznik firmy przekazał:

– Pozostałe trasy nie są bezpośrednio objęte strajkiem, jednak mogą wystąpić pewne utrudnienia pośrednie. Pasażerowie, którzy mieli dziś podróżować na trasie Paryż–Londyn, otrzymują bezpośrednie powiadomienia. Mogą zmienić termin podróży na inny dzień lub otrzymać całkowity zwrot kosztów biletu. Prosimy pasażerów, których pociągi zostały odwołane, aby nie przyjeżdżali na stację, ponieważ nie będą mogli udać się w podróż.

Ponadto firma przeprosiła klientów za powstałe niedogodności. Poinformowała również, że prowadzi rozmowy ze związkiem zawodowym i „pozostaje otwarta na konstruktywny dialog”.

Odwołano co najmniej sześć połączeń między Wielką Brytanią a stolicą Francji, a także jeden pociąg relacji Bruksela–Londyn. Kolejnych pięć pociągów zostało opóźnionych na skutek akcji protestacyjnej. Przewoźnik nie sprecyzował, jak długo może potrwać strajk.