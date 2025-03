Ministerstwo sprawdza konta osób pobierających Universal Credit

Osoby pobierające Universal Credit poproszono o zgłaszanie następujących zmian Ministerstwu Pracy i Emerytur. W przeciwnym razie mogą stracić zasiłek. Okazuje się także, że ministerstwo sprawdza konta tych osób.

Istnieje szereg zmian, które należy zgłosić Ministerstwu Pracy i Emerytur, aby nie stracić prawa do Universal Credit. Świadczeniobiorcy muszą liczyć się także z tym, że ich konta mogą być w każdej chwili sprawdzone.

Ministerstwo sprawdza konta świadczeniobiorców

Każda osoba pobierająca Universal Credit jest zobowiązana do zgłoszenia zmiany swoich okoliczności życiowych, w tym także adresu, czy numeru telefonu, statusu imigracyjnego itp. W tej sytuacji warto też wiedzieć, że ministerstwo sprawdza konta świadczeniobiorców pod kątem tego, czy podane przez nich informacje są aktualne.

Osoby otrzymujące Universal Credit muszą liczyć się z surowszym podejściem urzędników do ich sytuacji. Do wielu oszustw w systemie świadczeń socjalnych dochodzi przez to, że świadczeniobiorcy próbują zataić zmianę swojej sytuacji życiowej, która ma wpływ na zmniejszenie wysokości zasiłków.

Jakie zmiany należy zgłosić?

Zmiany, które muszą zgłosić osoby pobierające Universal Credit dotyczą sytuacji życiowej. Pod tym ogólnym terminem rozumie się między innymi: znalezienie lub zakończenie pracy, posiadanie dziecka, zamieszkanie z partnerem. A także rozpoczęcie opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną. Albo też przerwanie lub wznowienie nauki lub szkolenia przez dziecko, jeśli ma ono od 16 do 19 lat.

Ponadto powinno się także zgłosić: zmianę numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail. Jak również przeprowadzkę pod inny adres, czy wyjazd poza Wielką Brytanię na dowolny okres, jeśli zamierzamy zamieszkać za granicą. Także zmianę danych bankowych oraz podwyżki lub obniżki czynszu. Również zmianę stanu zdrowia, czy pojawienie się choroby uniemożliwiającej pracę. Zmianę zarobków (jeśli jesteśmy samozatrudnieni) oraz zmiany dotyczące oszczędności, inwestycji, czy ilości posiadanych pieniędzy.

Ministerstwu należy również zgłosić zmianę statusu imigracyjnego, jeśli nie jesteśmy obywatelami brytyjskimi.

Nie tylko w przypadku otrzymywania Universal Credit, ale także przy innych świadczeniach również musimy zgłosić zmiany. Świadczenia te obejmują Pension Credit, Carer’s Allowance lub Personal Independent Payments (PIP).

Jak zgłosić zmiany?

Zgłosić zmiany swojej sytuacji życiowej możemy przez zalogowanie się na swoje konto Universal Credit i wybranie opcji „zgłoś zmianę okoliczności” („report a change in circumstances”) na stronie głównej.

Skontaktować może się także z nami agent za pośrednictwem naszego dziennika online, który pomoże nam zaktualizować naszą sytuację w systemie.