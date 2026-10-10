Najszczęśliwsze miasta w UK. Padło w nich najwięcej wygranych na loterii

National Lottery ujawniło, gdzie padło najwięcej wygranych w ciągu ostatnich 30 lat. W ten sposób wyłoniono najszczęśliwsze miasta w UK.

Nowe dane opublikowane przez National Lottery pokazują, gdzie od momentu uruchomienia loterii w 1994 roku pojawiło się najwięcej zwycięzców-milionerów.

Najszczęśliwsze miasta w UK z największą liczbą zwycięzców na loterii

Ujawniono, jakie rejony przyniosły graczom najwięcej szczęścia. Według danych National Lottery na czele listy uplasowało się Birmingham z 234 milionerami. Natomiast za nim Belfast z 202 zwycięzcami i Glasgow z 178 zwycięzcami.

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Co jednak ciekawe – w ostatnim czasie szczęście dopisało również mieszkańcom Manchesteru. Miasto to zajęło pierwsze miejsce w rankingu obejmującym ostatnie trzy lata. W tym czasie padło tam aż 30 wysokich wygranych.

W kontekście wygranych najszczęśliwsze miasta UK z pierwszej dziesiątki (od początku istnienia loterii) – oprócz Birmingham, Belfastu i Glasgow – to Sheffield, Liverpool, wspomniany Manchester i Newcastle.

Za nimi uplasowały się Cardiff, Peterborough i Leicester, gdzie od 1994 roku wyłoniono 127 zwycięzców.

Wygrane w ostatnich trzech latach

Jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnie trzy lata, to lista najszczęśliwszych miast w UK będzie wyglądać nieco inaczej. Okazuje się, że to Liverpool depcze po piętach Manchesterowi. Natomiast Birmingham zajmuje trzecie miejsce.

Pozostałymi miastami z pierwszej dziesiątki są: Belfast, Portsmouth, Leicester, Glasgow, Nottingham, Peterborough i Swansea.

Jednak to szkockie miasto Motherwell może pochwalić się największą liczbą milionerów w przeliczeniu na liczbę dorosłych mieszkańców od początku istnienia loterii. Wygraną odnotowano tam u jednej na 4156 osób. Kolejne miejsca zajęły Watford (jedna wygrana na 4309 osób) oraz Liverpool (jedna na 4410 osób).

Przedstawiciele National Lottery stwierdzili, że wyniki te dowodzą, iż szczęście w grze nie koncentruje się w jednym regionie. A w rankingach znaczące miejsce zajmują miasta z Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

Warto wspomnieć, że w zeszłym miesiącu gracz z Wielkiej Brytanii odebrał główną wygraną w loterii EuroMillions w wysokości 111 709 000 funtów. Stanowi to wynik ex aequo na 14. miejscu wśród najwyższych wygranych w historii kraju.