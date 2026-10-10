Najszczęśliwsze miasta w UK pod względem liczby wygranych na loterii
Najszczęśliwsze miasta w UK pod względem liczby wygranych na loterii / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Najszczęśliwsze miasta w UK. Padło w nich najwięcej wygranych na loterii

Paulina Markowska
Paulina Markowska

National Lottery ujawniło, gdzie padło najwięcej wygranych w ciągu ostatnich 30 lat. W ten sposób wyłoniono najszczęśliwsze miasta w UK.

Nowe dane opublikowane przez National Lottery pokazują, gdzie od momentu uruchomienia loterii w 1994 roku pojawiło się najwięcej zwycięzców-milionerów.

Najszczęśliwsze miasta w UK z największą liczbą zwycięzców na loterii

Ujawniono, jakie rejony przyniosły graczom najwięcej szczęścia. Według danych National Lottery na czele listy uplasowało się Birmingham z 234 milionerami. Natomiast za nim Belfast z 202 zwycięzcami i Glasgow z 178 zwycięzcami.

- Advertisement -

Co jednak ciekawe – w ostatnim czasie szczęście dopisało również mieszkańcom Manchesteru. Miasto to zajęło pierwsze miejsce w rankingu obejmującym ostatnie trzy lata. W tym czasie padło tam aż 30 wysokich wygranych.

W kontekście wygranych najszczęśliwsze miasta UK z pierwszej dziesiątki (od początku istnienia loterii) – oprócz Birmingham, Belfastu i Glasgow – to Sheffield, Liverpool, wspomniany Manchester i Newcastle.

Za nimi uplasowały się Cardiff, Peterborough i Leicester, gdzie od 1994 roku wyłoniono 127 zwycięzców.

Manchester zajął pierwsze miejsce w rankingu obejmującym ostatnie trzy lata
Manchester zajął pierwsze miejsce w rankingu obejmującym ostatnie trzy lata / fot. Shutterstock

Wygrane w ostatnich trzech latach

Jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnie trzy lata, to lista najszczęśliwszych miast w UK będzie wyglądać nieco inaczej. Okazuje się, że to Liverpool depcze po piętach Manchesterowi. Natomiast Birmingham zajmuje trzecie miejsce.

Pozostałymi miastami z pierwszej dziesiątki są: Belfast, Portsmouth, Leicester, Glasgow, Nottingham, Peterborough i Swansea.

Jednak to szkockie miasto Motherwell może pochwalić się największą liczbą milionerów w przeliczeniu na liczbę dorosłych mieszkańców od początku istnienia loterii. Wygraną odnotowano tam u jednej na 4156 osób. Kolejne miejsca zajęły Watford (jedna wygrana na 4309 osób) oraz Liverpool (jedna na 4410 osób).

Przedstawiciele National Lottery stwierdzili, że wyniki te dowodzą, iż szczęście w grze nie koncentruje się w jednym regionie. A w rankingach znaczące miejsce zajmują miasta z Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

Warto wspomnieć, że w zeszłym miesiącu gracz z Wielkiej Brytanii odebrał główną wygraną w loterii EuroMillions w wysokości 111 709 000 funtów. Stanowi to wynik ex aequo na 14. miejscu wśród najwyższych wygranych w historii kraju.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Oto najszczęśliwsze liczby w National Lottery. Najczęściej wygrywają

Każdego tygodnia około 45 milionów ludzi gra w National Lottery. Jednak szanse na wygranie dużej kwoty są niewielkie.

Emeryt wygrał w EuroMillions. Nadal musi korzystać z banków żywności

Emeryt, który w lipcu wygrał prawie 600 funtów w EuroMillions, nadal czeka na swoje pieniądze. Aby przetrwać, korzysta z banków żywności.

Kierowca Tesco został milionerem. Wygrał 3,8 mln funtów w National Lottery

45-letni Jonny Johnston z hrabstwa Fermanagh, który pracował przed...

Zwycięzca National Lottery, który wygrał 11 milionów funtów, zmarł w samotności

Paul Maddison, który wygrał 11 milionów funtów w National...

Ile losów kupić, aby wygrana na loterii była pewna?

Matematycy z uniwersytetu w Manchesterze obliczyli, ile losów należy...

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Jak wysuszyć pranie bez powstawania wilgoci w domu

Wilgoć, brak porządnej wentylacji i zimno to najczęstsze powody...
Kryzys w UK

150 ekspertów ostrzega. Wielka Brytania nie jest przygotowana na kryzys żywnościowy

Grupa ponad 150 ekspertów w liście skierowanym do Andy’ego Burnhama ostrzegła, że kraj nie jest przygotowany na kryzys żywnościowy.
UK

Tysiące polskich dzieci przebywa w UK nielegalnie? Alarmujące dane z Wielkiej Brytanii

Niemal 4 na 10 rodziców z UE mieszkających w...
Kryzys w UK

Najtańszy supermarket oferujący popularne markowe produkty

Organizacja konsumencka Which? wybrała najtańszy supermarket w Wielkiej Brytanii pod kątem zakupu markowych produktów.
Styl życia

Kiedy zmiana czasu na zimowy? Czy w 2026 przestawiamy zegarki?

Już wkrótce przestawimy zegarki z czasu letniego na zimowy

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie