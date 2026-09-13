Nowe dane o cenach mieszkań w Londynie. Gdzie można kupić najtaniej?

Pojawiły się nowe dane o cenach mieszkań w Londynie. Wschodnie i południowo-wschodnie rejony Londynu pozostają najbardziej dostępne cenowo. W najtańszym obszarze średnia cena nieruchomości wynosi około 326 tys. funtów

Nowe dane o cenach mieszkań w Londynie pokazują ogromne różnice między poszczególnymi częściami stolicy. W najtańszym analizowanym rejonie średnia cena sprzedanej nieruchomości wyniosła 326 176 funtów. W najdroższym przekroczyła 4,3 mln funtów. Dla osób planujących zakup nieruchomości z ograniczonym budżetem szczególnie interesujące pozostają wschodnie i południowo-wschodnie części miasta.

Thamesmead najtańszym miejscem w Londynie

Zestawienie przygotowane na podstawie danych brytyjskiego Land Registry obejmuje ceny nieruchomości sprzedanych w ciągu 12 miesięcy do końca lipca 2026 roku. Najniższą średnią cenę odnotowano w kodzie pocztowym SE28, obejmującym Thamesmead w południowo-wschodnim Londynie.

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Nieruchomości sprzedawały się tam średnio za 326 176 funtów. To jeden z niewielu obszarów stolicy, gdzie średnia cena pozostaje wyraźnie poniżej 350 tys. funtów.

Drugie miejsce zajmuje Barking z kodem IG11. Średnia cena sprzedanej nieruchomości wyniosła tam 348 116 funtów. Niewiele więcej trzeba było zapłacić w Erith, gdzie średnia osiągnęła 351 665 funtów.

W zestawieniu wysoko znalazły się także South Ockendon z wynikiem 352 351 funtów oraz Dartford, gdzie średnia cena wyniosła 352 496 funtów.

Dane pokazują więc, że w kilku rejonach Londynu i jego bezpośrednim sąsiedztwie można znaleźć nieruchomości, których średnia cena nie przekracza 400 tys. funtów.

Tańszy Londyn oznacza jednak kompromisy

Najbardziej przystępne cenowo lokalizacje znajdują się przede wszystkim na obrzeżach stolicy. Dla kupujących może to oznaczać możliwość nabycia większego mieszkania lub domu za kwotę, która w centrum wystarczyłaby na znacznie mniejszą nieruchomość.

Niższa cena często wiąże się jednak z dłuższym dojazdem do centrum. Dlatego przed zakupem nie wystarczy porównać samych cen nieruchomości. Warto sprawdzić połączenia kolejowe i autobusowe, czas dojazdu do pracy, lokalne szkoły, sklepy oraz koszty codziennego życia.

W przypadku zakupu inwestycyjnego znaczenie mają także popyt na wynajem, poziom czynszów oraz planowane inwestycje w okolicy. Tania nieruchomość nie zawsze będzie bowiem najlepszą inwestycją.

Najdroższe dzielnice Londynu kosztują miliony

Druga strona londyńskiego rynku wygląda zupełnie inaczej. Najwyższą średnią cenę odnotowano w kodzie SW1X, obejmującym Belgravię. W ciągu analizowanego okresu nieruchomości sprzedawano tam średnio za 4 310 225 funtów.

Niewiele mniej kosztowały nieruchomości w Mayfair. W kodzie W1K średnia cena wyniosła 4 160 689 funtów. Kolejne miejsca zajęły obszary Belgravii, Marylebone i Harley Street, gdzie średnie ceny przekraczały odpowiednio 2,8 mln, 2,58 mln i 2,51 mln funtów.

Różnica między najtańszym a najdroższym rejonem jest więc ogromna. Średnia cena w Belgravii była ponad trzynastokrotnie wyższa niż w Thamesmead.

Średnia cena to nie cena typowego mieszkania

Kupujący powinien pamiętać, że średnia dla całego kodu pocztowego nie oznacza ceny każdej nieruchomości w danej lokalizacji. Na wartość mieszkania lub domu wpływają między innymi metraż, standard, liczba pokoi, stan techniczny oraz dokładne położenie.

Istotne znaczenie ma również struktura lokalnego rynku. Jeżeli w danym rejonie sprzedaje się więcej dużych domów, średnia cena będzie wyższa. Jeżeli dominują niewielkie mieszkania, wynik może być znacznie niższy.

Dane Land Registry są jednak szczególnie przydatne dla osób planujących zakup, ponieważ pokazują ceny nieruchomości, które faktycznie zmieniły właściciela. Pozwalają więc lepiej ocenić rzeczywisty poziom cen niż same ceny ofertowe z ogłoszeń.

Gdzie szukać nieruchomości przy budżecie do 400 tys. funtów?

Osoby dysponujące budżetem około 350–400 tys. funtów powinny zwrócić uwagę przede wszystkim na wschodni i południowo-wschodni Londyn. Thamesmead, Barking i Erith należą obecnie do lokalizacji, w których średnie ceny pozostają zdecydowanie niższe niż w centralnych częściach stolicy.

Przed zakupem trzeba jednak dokładnie sprawdzić konkretną nieruchomość i jej otoczenie. Sama średnia cena dla kodu pocztowego nie wystarczy. Ważne są również koszty utrzymania, lokalne podatki, opłaty związane z budynkiem oraz dostępność komunikacji.

Nowe dane o cenach mieszkań w Londynie pokazują przede wszystkim, że stolicy nie można traktować jako jednego rynku. Różnice między poszczególnymi dzielnicami sięgają milionów funtów. Dla kupujących oznacza to, że wybór lokalizacji może być równie ważny jak sam budżet. Analiza rzeczywistych cen transakcyjnych pozwala natomiast znacznie lepiej ocenić, gdzie zakup nieruchomości jest obecnie najbardziej dostępny.