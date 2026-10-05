Przez awarię w Londynie tysiące domów nie miało prądu
Przez awarię w Londynie tysiące domów nie miało prądu / fot. Shutterstock
UKKryzys w UKLondyn
1 min.czytania

Gigantyczna awaria w Londynie. Bez prądu tysiące domów i firm

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Dzisiaj rano doszło do rozległej awarii zasilania w Londynie. W jej wyniku odciętych od prądu zostało tysiące domów i firm. Cały obszar objął 32 kody pocztowe.

W poniedziałek rano znaczne obszary centrum Londynu zostały odcięte od zasilania. Według firmy UK Power Networks (UKPN), odpowiedzialnej za utrzymanie sieci energetycznej w stolicy oraz w południowo-wschodniej i wschodniej Anglii, awaria objęła zasięgiem 32 kody pocztowe. Ucierpiało na tym tysiące domów i firm.

Awaria w Londynie

Przedstawiciele UKPN poinformowali, że przyczyną przerwy w dostawie prądu była usterka podziemnego kabla energetycznego. Do awarii doszło około godziny 10.32. W ciągu co najmniej 15 minut firma UKPN przywróciła zasilanie 4989 domom i firmom. Przerwa w dostawie prądu dla odbiorców w strefie kodów pocztowych E8 i okolicach zakończyła się o godzinie 11.32, a pełne zasilanie przywrócono o 12.09. UKPN początkowo szacowało, że dostawy energii zostaną w pełni wznowione między godziną 12.00 a 13.00.

- Advertisement -

Zdjęcia zamieszczone w mediach społecznościowych pokazywały wyłączone ekrany na stacji London Liverpool Street. Awaria dotknęła w szczególności dzielnicę Shoreditch oraz wschodni Londyn. Praca w biurach została sparaliżowana, gdy w wyniku braku zasilania przestało działać Wi-Fi, a monitory zgasły.

Awaria awaria objęła zasięgiem 32 kody pocztowe
Awaria awaria objęła zasięgiem 32 kody pocztowe / fot. Shutterstock

Zalecenia na wypadek braku prądu

W oficjalnych zaleceniach rządowych dotyczących przerw w dostawie prądu osobom dotkniętym tym problemem doradza się posiadanie w domu latarki oraz zapasu wody butelkowanej. A także żywności o długim terminie przydatności, niewymagającej gotowania.

Rząd sugeruje również, aby osoby uprawnione zarejestrowały się w prowadzonej przez dostawcę energii bazie klientów wymagających szczególnego traktowania (tzw. Priority Service Register). Na wypadek, gdyby w trakcie przerwy w dostawie prądu potrzebowały dodatkowego wsparcia.

Ponieważ awaria może spowodować utratę dostępu do internetu i sygnału sieci komórkowej, zaleca się posiadanie w domu radia na baterie.

Przerwy w dostawie prądu mogą również wpływać na działanie osobistych systemów alarmowych. A także urządzeń monitorujących stan zdrowia, takich jak czujniki dla diabetyków.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Ekstremalne upały w UK. Czy uda się uniknąć blackoutu?

Rekordowe upały w UK pojawią się w środę i czwartek. Wydano czerwone alerty. Czy Wielkiej Brytanii uda się uniknąć blackoutu?

Blackout trwa… kradzieże, pękające od mrozu rury i przeszywający mróz

Południowo-zachodni Berlin doświadcza kryzysu, jaki dotąd znamy jedynie z...

Atak polityczny w Berlinie – 50 tys. domów bez prądu

Pożar mostu kablowego nad kanałem Teltow, prowadzącego do elektrowni Lichterfelde, wywołał poważną awarię zasilania. To nie był przypadek, lecz zamierzona akcja.

Czas szykować się na blackout? 3 sposoby, jak przetrwać w kryzysie energetycznym

Jesień i zima przypominają, że trwa stały kryzys energetyczny, a groźba blackoutu niepokojąco wzrasta. Niemcy, ale nie tylko, latem “opowiadają” o zielonej, ekologicznej energii, a zimą odpalają stare elektrownie węglowe, bo po prostu prądu brakuje. Oto sposoby, jak we własnym domu poradzić sobie z brakiem prądu.

Na Wyspach Brytyjskich marnuje się gigantyczne ilości energii

W pierwszej połowie br. na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii odcięto od sieci ponad 5 TWh energii odnawialnej. To tyle, ile wystarczyłoby do zasilenia wszystkich gospodarstw domowych w Szkocji przez pół roku. Dlaczego marnujemy energię?

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Londyn

Agnieszka Chylińska już za kilka dni w UK. Edynburg, Manchester i Londyn

Agnieszka Chylińska już za kilka dni wystąpi w UK. Sprawdź daty koncertów w Edynburgu, Manchesterze i Londynie oraz informacje o biletach.
UK

Inspektorzy z HMRC będą sprawdzać domy pod kątem wyższego podatku

Inspektorzy z HMRC będą sprawdzać domy w całej Wielkiej Brytanii, aby ustalić, czy ich właściciele powinni płacić wyższy podatek.
UK

Wir polarny w natarciu – czy Wielką Brytanię czeka śnieżna zima?

Tegoroczne lato dało się wszystkim we znaki, a upałów...
Praca i finanse

Nowa ulga podatkowa dla gospodarstw domowych od października

W październiku wchodzi w życie nowa ulga podatkowa dla gospodarstw domowych. Dzięki niej większość osób zaoszczędzi.
Polak za granicą

Polacy zakochali się w perfumach inspirowanych – wysoka jakość w przystępnej cenie

Perfumy inspirowane łączą luksus z oszczędnością. Poznaj Blossom Perfumery, markę oferującą trwałe i intensywne zapachy w przystępnych cenach.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie