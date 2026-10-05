Gigantyczna awaria w Londynie. Bez prądu tysiące domów i firm

Dzisiaj rano doszło do rozległej awarii zasilania w Londynie. W jej wyniku odciętych od prądu zostało tysiące domów i firm. Cały obszar objął 32 kody pocztowe.

W poniedziałek rano znaczne obszary centrum Londynu zostały odcięte od zasilania. Według firmy UK Power Networks (UKPN), odpowiedzialnej za utrzymanie sieci energetycznej w stolicy oraz w południowo-wschodniej i wschodniej Anglii, awaria objęła zasięgiem 32 kody pocztowe. Ucierpiało na tym tysiące domów i firm.

Awaria w Londynie

Przedstawiciele UKPN poinformowali, że przyczyną przerwy w dostawie prądu była usterka podziemnego kabla energetycznego. Do awarii doszło około godziny 10.32. W ciągu co najmniej 15 minut firma UKPN przywróciła zasilanie 4989 domom i firmom. Przerwa w dostawie prądu dla odbiorców w strefie kodów pocztowych E8 i okolicach zakończyła się o godzinie 11.32, a pełne zasilanie przywrócono o 12.09. UKPN początkowo szacowało, że dostawy energii zostaną w pełni wznowione między godziną 12.00 a 13.00.

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Zdjęcia zamieszczone w mediach społecznościowych pokazywały wyłączone ekrany na stacji London Liverpool Street. Awaria dotknęła w szczególności dzielnicę Shoreditch oraz wschodni Londyn. Praca w biurach została sparaliżowana, gdy w wyniku braku zasilania przestało działać Wi-Fi, a monitory zgasły.

Zalecenia na wypadek braku prądu

W oficjalnych zaleceniach rządowych dotyczących przerw w dostawie prądu osobom dotkniętym tym problemem doradza się posiadanie w domu latarki oraz zapasu wody butelkowanej. A także żywności o długim terminie przydatności, niewymagającej gotowania.

Rząd sugeruje również, aby osoby uprawnione zarejestrowały się w prowadzonej przez dostawcę energii bazie klientów wymagających szczególnego traktowania (tzw. Priority Service Register). Na wypadek, gdyby w trakcie przerwy w dostawie prądu potrzebowały dodatkowego wsparcia.

Ponieważ awaria może spowodować utratę dostępu do internetu i sygnału sieci komórkowej, zaleca się posiadanie w domu radia na baterie.

Przerwy w dostawie prądu mogą również wpływać na działanie osobistych systemów alarmowych. A także urządzeń monitorujących stan zdrowia, takich jak czujniki dla diabetyków.