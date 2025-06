Rekordowa wygrana w EuroMillions. Jedna osoba zgarnęła 208 milionów funtów

Jedna osoba w Irlandii wygrała 208 milionów funtów w loterii EuroMilions. To rekordowa wygrana w historii tej loterii. Zwycięzca trafił we wtorek wszystkie pięć głównych liczb oraz obie „szczęśliwe gwiazdy”. Wygrane numery to: 13, 22, 23, 44, 49 oraz 03 i 05.

Szczęśliwy los został zakupiony w Irlandii. Na ten moment nie wiadomo kim jest zwycięzca loterii, a zgodnie z zasadami Irish National Lottery zwycięzca jackpota może pozostać anonimowy.

- Advertisement -

Wtorkowa wygrana nastąpiła po kilku kolejnych kumulacjach. Było to piąte losowanie od czasu, gdy pula osiągnęła maksymalny limit. Gdyby żaden z graczy nie trafił wszystkich siedmiu liczb w tym losowaniu, jackpot byłby do zgarnięcia za trafienie pięciu liczb oraz jednej „szczęśliwej gwiazdy”, czyli szczęśliwy zwycięzca wybrał idealny moment.

Rekordowa wygrana w EuroMillions. Ogromna kumulacja

W Wielkiej Brytanii jedna szczęśliwa osoba również została milionerem po wygraniu losowania Millionaire Maker. Zwycięski kod to XPCD66044. Każdy los EuroMillions kupiony na terenie Wielkiej Brytanii automatycznie kwalifikuje do wzięcia udziału w loterii Millionaire Maker. Przez to, co najmniej jedna osoba z UK wygrywa 1 milion funtów w każdym losowaniu.

Poprzednią rekordową wygraną w EuroMillions było 195 milionów funtów. Nagroda padła w lipcu 2022 roku. Z kolei zaledwie dwa miesiące wcześniej, 10 maja 2022 roku, Joe i Jess Thwaite z Gloucester wygrali ponad 184 miliony funtów dzięki losowi Lucky Dip.

Trzecia najwyższa wygrana w loterii w Wielkiej Brytanii padła 26 listopada zeszłego roku. Anonimowy gracz wygrał wtedy 177 milionów funtów. W 2025 najwyższą wygraną jak do tej pory było 83 miliony. Szczęśliwy los kupiono w styczniu.

Losy EuroMillions zakupione w Wielkiej Brytanii muszą zostać odebrane w ciągu 180 dni od daty losowania. Oznacza to, że bilety zakupione na losowanie 17 czerwca zachowują ważność do niedzieli 14 grudnia 2025 roku.

Organizatorzy loterii radzą uczestnikom dokładne sprawdzanie swoich losów, gdyż tysiące mniejszych nagród nigdy nie zostaje odebranych.