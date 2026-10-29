Osoba, która wygrała milion funtów nadal nie zgłosiła się po odbiór nagrody
Osoba, która wygrała milion funtów nadal nie zgłosiła się po odbiór nagrody / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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Milion funtów czeka. National Lottery apeluje o sprawdzenie kuponów

Paulina Markowska
Paulina Markowska

National Lottery zaapelowało do mieszkańców Wysp o to, aby sprawdzili swoje kupony. Nagroda w wysokości miliona funtów nadal nie została odebrana.

Organizator loterii – National Lottery – zaapelował do mieszkańców Tameside, aby pilnie sprawdzili swoje kuponowy. Obecnie trwają poszukiwania osoby, która wygrała milion funtów, ale wciąż nie zgłosiła się po odbiór nagrody.

Milion funtów czeka na właściciela

Milion funtów nadal czeka na właściciela. Wiadomo, że posiadacz zwycięskiego losu na loterii kupił go latem tego roku na terenie dystryktu Tameside w hrabstwie Greater Manchester. Wydano apel o sprawdzenie kuponów i pilne zgłoszenie się po wygraną, gdyż na jej odebranie pozostały niespełna dwa miesiące.

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Zgodnie z regulaminem National Lottery, na odebranie wygranej przewidziano sześć miesięcy. Oznacza to, że termin upływa o północy 28 grudnia. Po tym czasie prawo do nagrody wygasa.

Szczęśliwe liczby

Wylosowane na loterii szczęśliwe liczby to: 5, 8, 26, 33, 39 i 42. Natomiast dodatkowa liczba (Bonus Ball) do 54.

Starszy doradca ds. zwycięzców w firmie Allwyn (operatorze National Lottery) przyznał:

Przeszukałem już niemal każdy zakątek Tameside w poszukiwaniu naszego zaginionego milionera, ale bezskutecznie. Do końca terminu odbioru nagrody w wysokości miliona funtów pozostały zaledwie dwa miesiące. To najwyższy czas, aby każdy, kto kupił los na loterię Lotto w Tameside na losowanie z 1 lipca, sprawdził go jeszcze raz. Zwycięski kupon może znajdować się w zupełnie zwyczajnym miejscu, a jego właściciel może nawet nie wiedzieć, że jest milionerem. Bardzo chcielibyśmy odnaleźć tę osobę i zamienić nasze poszukiwania w wielkie świętowanie.

Osoby, które kupiły los na loterię Lotto w Tameside na losowanie z 1 lipca, powinny sprawdzić go jeszcze raz
Osoby, które kupiły los na loterię Lotto w Tameside na losowanie z 1 lipca, powinny sprawdzić go jeszcze raz / fot. Shutterstock

Nie wszyscy zgłaszają się po wygrane

Przedstawiciele National Lottery poinformowali, że w ciągu ostatnich czterech tygodni przybyło 11 milionerów. Wśród nich znaleźli się zwycięzcy środowego losowania. Posiadacz jednego z kuponów zdobył główną wygraną w wysokości 2,8 mln funtów, a dwie inne osoby wygrały po 1 mln funtów każda.

Organizatorzy poszukują również zwycięzcy w Walii. Gdyż nadal nie odebrano nagrody w wysokości 12 mln funtów. Wiadomo, że zwycięski kupon kupiono w czerwcu na terenie hrabstwa Rhondda Cynon Taf.

W lipcu organizator loterii poinformował o tym, że analizuje zgłoszenie pewnej kobiety, która twierdzi, iż zwycięski kupon należał do niej. Jednak został przez pomyłkę wyrzucony do kosza na śmieci.

46-letnia Kath Main stwierdziła, że od 20 lat gra tymi samymi liczbami. Kiedy jednak sprawdziła kupon w sklepie sieci Londis w południowej Walii, powiedziano jej, że nie jest on szczęśliwy. Dopiero później zdała sobie sprawę, że w rzeczywistości trafiła główną wygraną.

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