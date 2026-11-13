Przed nami mroźny weekend. Możliwe opady śniegu

Met Office zapowiada w Wielkiej Brytanii mroźny weekend. Mieszkańcy Wysp mogą spodziewać się przymrozków i zimnych wiatrów. A miejscami możliwe będą opady śniegu. Wydano także pierwsze w tym sezonie ostrzeżenie dotyczące zagrożeń zdrowotnych związanych z niskimi temperaturami.

Do Wielkiej Brytanii napływa chłodne powietrze arktyczne, a temperatury mogą spaść nawet do –6 stopni Celsjusza. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) wydała żółte ostrzeżenie dla niektórych regionów.

Synoptycy zapowiadają mroźny weekend

Alerty zdrowotne związane z niskimi temperaturami będą obowiązywać dla regionów North West oraz West Midlands od godziny 09.00 w czwartek do godziny 12.00 w sobotę. Służba zdrowia ostrzega, że chłodna aura wiąże się z podwyższonym ryzykiem zdrowotnym dla osób powyżej 65. roku życia oraz osób cierpiących na określone schorzenia, w tym choroby serca i płuc.

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W piątek, wraz z napływem arktycznego powietrza, w wielu rejonach Wielkiej Brytanii temperatury spadną poniżej zera.

Według Met Office w nocy z piątku na sobotę na terenach wiejskich w południowej Anglii temperatura może obniżyć się do -6 stopni Celsjusza.

Dr Anya Gopfert, specjalistka ds. zdrowia publicznego w UKHSA, stwierdziła:

– To pierwsze ostrzeżenie zdrowotne związane z zimnem w tym sezonie. Jednak w nadchodzących tygodniach należy spodziewać się kolejnych. Niskie temperatury mogą poważnie wpłynąć na zdrowie niektórych osób. Zwłaszcza seniorów powyżej 65. roku życia oraz osób z przewlekłymi problemami zdrowotnymi. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o przyjaciołach, rodzinie i sąsiadach, którzy są najbardziej narażeni. Przypominamy również o prostych sposobach na utrzymanie ciepła i dbanie o zdrowie w obliczu spadających temperatur. Ogrzewanie domu oraz ciepły ubiór pomogą zadbać o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w czasie chłodów.

Możliwe opady śniegu

Synoptycy przewidują, że miejscami może pojawić się śnieg – również na niżej położonych terenach. Choć najintensywniejsze opady spodziewane są na wyżej położonych obszarach. Powyżej 200 metrów n.p.m. może spaść około 2 cm śniegu, na wyżej położonych trasach – kilka centymetrów, a na szczytach wzgórz może go przybyć nawet 5 – 10 cm.

W weekend od zachodu nadciągną intensywniejsze opady deszczu, jednak temperatura będzie nieco wyższa. Analizując prognozę średnioterminową, Steven Keates, zastępca głównego synoptyka w Met Office, stwierdził, że w Wielkiej Brytanii należy spodziewać się mieszanki deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu na wyżej położonych terenach.

– Pogoda będzie zmienna, z okresami deszczu, deszczu ze śniegiem, a miejscami także śniegu na wzniesieniach. W niedzielę układ niskiego ciśnienia przyniesie deszcz lub przelotne opady w wielu regionach. Najbardziej długotrwałe opady wystąpią w północnej Szkocji, gdzie w późniejszej części dnia rośnie prawdopodobieństwo pojawienia się śniegu. Będzie on padał głównie na wyżej położonych obszarach, gdzie może utworzyć się pokrywa śnieżna. Choć płatki śniegu mogą dotrzeć również do niżej położonych miejsc. Zagrożeniem może stać się także oblodzenie – wyjaśnił.