Agnieszka Chylińska już za kilka dni w UK. Edynburg, Manchester i Londyn

Od „Kiedy powiem sobie dość” i „Niekochanej” po „Królową łez” i „Kiedyś do ciebie wrócę”. Agnieszka Chylińska przyjeżdża do Wielkiej Brytanii na trzy koncerty. Już 2 października wystąpi w Edynburgu, dzień później w Manchesterze, a 4 października spotka się z publicznością w Londynie.

Jeszcze niedawno pisaliśmy o zapowiadanej brytyjskiej trasie Agnieszki Chylińskiej. Teraz od pierwszego koncertu dzielą nas już tylko dni. Dla polskiej publiczności w Wielkiej Brytanii początek października przyniesie trzy okazje, by usłyszeć na żywo jedną z najbardziej charakterystycznych polskich wokalistek ostatnich trzech dekad.

Brytyjska część trasy rozpocznie się w czwartek 2 października w Edynburgu. W piątek 3 października Chylińska wystąpi w Manchesterze, a dzień później, 4 października, zagra w Londynie. To trzy koncerty w trzy kolejne wieczory i zarazem spotkanie z repertuarem, którego historia sięga połowy lat 90.

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Od O.N.A. minęło ponad 30 lat

Dla części publiczności Chylińska pozostaje przede wszystkim ikoną O.N.A. To właśnie z tym zespołem jako osiemnastolatka rozpoczęła w 1994 roku zawodową karierę. „Drzwi”, „Kiedy powiem sobie dość” czy „Niekochana” należą dziś do najbardziej rozpoznawalnych utworów polskiego rocka tamtego okresu.

Później jej muzyczna droga kilkakrotnie zmieniała kierunek. Po zakończeniu działalności O.N.A. przyszedł album „Winna”, a w 2009 roku „Modern Rocking”, na którym mocne gitarowe brzmienie zastąpiła elektronika. Kolejne lata przyniosły m.in. „Królową łez”, „Mam zły dzień”, „Kiedyś do ciebie wrócę” czy „Drań”. W efekcie podczas jednego koncertu mogą dziś spotkać się słuchacze pamiętający Chylińską z kaset i płyt O.N.A. oraz ci, którzy poznali ją znacznie później.

EUROPEJSKA TRASA AGNIESZKI CHYLIŃSKIEJ TRWA

Chylińska ma z czego wybierać

Ponad trzydzieści lat działalności oznacza repertuar obejmujący kilka różnych etapów polskiej muzyki. I właśnie to jest jednym z atutów obecnych koncertów Chylińskiej. W jej dorobku znajdują się zarówno utwory O.N.A., jak i materiał z czterech solowych albumów studyjnych. „Modern Rocking”, „Forever Child”, „Pink Punk” oraz „Never Ending Sorry” pokazywały kolejne muzyczne wcielenia wokalistki. Trzy z tych płyt dotarły na pierwsze miejsce polskiej listy sprzedaży OLiS.

Szczególne miejsce zajmuje „Królowa łez”. Singiel z albumu „Forever Child” dotarł na pierwsze miejsce zestawienia najczęściej odtwarzanych utworów w polskich rozgłośniach radiowych, a sama płyta uzyskała status potrójnie platynowej. W 2022 roku ukazał się z kolei album „Never Ending Sorry”, z którego pochodzą m.in. „Jest nas więcej” i „Kiedyś do ciebie wrócę”.

Trzy wieczory z Agnieszką Chylińską w Wielkiej Brytanii

Pierwszy koncert odbędzie się 2 października w Edinburgh Corn Exchange w Edynburgu. Następnego wieczoru polska wokalistka przeniesie się do Manchester Academy, natomiast brytyjską serię zakończy 4 października w O2 Shepherd’s Bush Empire w Londynie.

Agnieszka Chylińska – koncerty w UK:

W Edynburgu obowiązuje ograniczenie wiekowe 14+, natomiast londyński koncert dostępny jest dla publiczności od 8. roku życia. Szczegółowe zasady wstępu warto sprawdzić przy zakupie biletów.

Ostatnie dni przed koncertami

Dla Polaków mieszkających na Wyspach takie koncerty mają jeszcze jeden wymiar. Piosenki przywiezione kiedyś z Polski, z czasów kiedy byliśmy młodsi, po latach potrafią uruchomić wspomnienia znacznie skuteczniej niż stare fotografie. W przypadku Chylińskiej materiału do takich podróży w czasie jest wyjątkowo dużo. Jedni pamiętają pierwsze płyty O.N.A. z lat 90., inni „Modern Rocking”, jeszcze inni poznali jej twórczość przy „Królowej łez”. W październiku te różne pokolenia słuchaczy spotkają się pod trzema brytyjskimi scenami.

Do rozpoczęcia trasy pozostało już tylko kilka dni. Edynburg 2 października, Manchester 3 października i Londyn 4 października – to ostatni moment, aby zaplanować koncertowy weekend z Agnieszką Chylińską.

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