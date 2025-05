Herbata – napój codzienny i rytuał. Dlaczego warto pić herbatę i jak zaparzyć idealną „cuppę”?

21 maja wypada międzynarodowy dzień herbaty. Jednak herbata to coś więcej niż tylko gorący napój. Dla jednych to poranny rytuał, dla innych moment wyciszenia, a w kulturze brytyjskiej – wręcz społeczny symbol.

Niezależnie od tego, czy wybierasz czarną, zieloną, ziołową czy owocową – herbata może przynieść nie tylko przyjemność, ale i zdrowotne korzyści. A do tego… warto wiedzieć, co to właściwie znaczy ta słynna „cuppa”.

Dlaczego warto pić herbatę? Korzyści dla zdrowia

Herbata jest uznawana za zdrowy napój i ma wiele korzyści dla organizmu. Zawiera przeciwutleniacze, które pomagają zwalczać wolne rodniki i mogą zmniejszać ryzyko chorób przewlekłych, takich jak choroby serca czy nowotwory.

Herbata, spożywana z umiarem, może pozytywnie wpływać na ciało i umysł:

Zawiera antyoksydanty – zwłaszcza herbata zielona i biała, które pomagają zwalczać wolne rodniki i wspierają odporność.

Poprawia koncentrację – dzięki zawartości kofeiny (a właściwie teiny), herbata pobudza delikatniej niż kawa.

Wspomaga trawienie – czarna herbata lub napary z mięty mogą pomóc po ciężkim posiłku.

Działa relaksująco – np. herbata z melisy lub rooibos łagodzi napięcie i pomaga się wyciszyć.

Wspiera zdrowie serca i naczyń krwionośnych – regularne picie herbaty wiąże się z obniżeniem ciśnienia i poziomu złego cholesterolu (LDL).

Jak zaparzyć perfekcyjną herbatę? Sztuka parzenia

Dla wielu przygotowanie herbaty sprowadza się do zalania torebki Liptona wrzątkiem. Jednak parzenie herbaty to prawdziwa sztuka, która wymaga uwagi, precyzji i znajomości różnych technik. Każdy rodzaj herbaty ma swoje unikalne zasady parzenia, które wpływają na jej smak i aromat.

Przede wszystkim liczy się jakość herbaty. Pył w torebkach herbacianych ma znacznie gorszą jakość niż herbata liściasta. Kolejna rzecz to jakość wody – najlepiej używać świeżej, miękkiej wody, bez nadmiaru minerałów, które mogą zmieniać smak herbaty. Nie należy wielokrotnie doprowadzać do wrzenia tej samej wody.

I w końcu naczynia – porcelanowe lub szklane naczynia są idealne do parzenia herbaty, ponieważ nie wpływają na jej smak.

Do tego temperatura wody i czas parzenia zależą od rodzaju herbaty. Należy stosować się wskazówek, aby z napoju wydobyć pożądany aromat.

Temperatura wody i czas parzenia

Zbyt długo parzona herbata czarna stanie się gorzka i zbyt mocna. Herbata zielona zalana zbyt gorącą wodą, nie wydobędzie aromatu. Zaś zioła zbyt krótko parzone nie uwolnią swoich korzystnych składników.

Temperatura wody – różne herbaty wymagają różnych temperatur:

Zielona herbata: 70-80°C

Czarna herbata: 90-100°C

Biała herbata: 75-85°C

Oolong: 80-90°C

Ziołowe i owocowe: 95–100°C

Czas parzenia – zbyt długie parzenie może sprawić, że herbata stanie się gorzka.

Zielona herbata: 1-3 minuty

Czarna herbata: 3-5 minut

Biała herbata: 4-7 minut

Oolong: 2-4 minuty

Ziołowe i owocowe: do 10 minut

Czym jest „a cuppa”? Dlaczego Brytyjczycy tak mówią na herbatę?

„A cuppa” to skrót od „a cup of tea” – dosłownie: filiżanka herbaty. Herbata jest narodowym napojem Wielkiej Brytanii od XVIII wieku. Brytyjczycy tradycyjnie pili herbatę w pracy, w domu, w smutku, w radości – „a cuppa” pasuje do każdej okazji.

To także sposób na nawiązanie rozmowy lub okazanie troski („Fancy a cuppa?”). Brytyjska wersja idealnej herbaty? Mocna, z mlekiem, podana w grubej ceramicznej filiżance.

Czy matcha to herbata?

Matcha to rodzaj zielonej herbaty w proszku, pochodzący z Japonii. Jest produkowana z wysokiej jakości liści herbaty Camellia sinensis, które są zacieniane przed zbiorami, co zwiększa ich zawartość chlorofilu i aminokwasów. Następnie liście są mielone na drobny, intensywnie zielony proszek.

Co ciekawe matcha to jedyna herbata, którą pije się w całości bo w przypadku innych herbat pijemy wywar z liści, a liście wyrzucamy. Dzięki temu pijąc matche, spożywamy więcej antyoksydantów i składników odżywczych niż w przypadku tradycyjnej zielonej herbata. Jest bogata w L-teaninę, która wspomaga koncentrację i działa relaksująco, oraz w kofeinę, ale uwalnianą stopniowo, dzięki czemu daje długotrwałą energię

Herbata łączy smaki, ludzi i kultury. Działa pobudzająco, wyciszająco, wspomagająco – w zależności od gatunku i sposobu parzenia. Może być zdrowym zamiennikiem kawy, towarzyszem zimowych wieczorów albo codziennym rytuałem. Niezależnie, czy pijesz ją po polsku z cytryną, czy po angielsku z mlekiem – dobra herbata to ta, która daje Ci chwilę dla siebie.