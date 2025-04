Z badania przeprowadzonego w Holandii wynika, że niechciane doświadczenia seksualne w szkołach to codzienność wielu dziewcząt i młodych kobiet. Molestowanie w szkole niestety nadal się zdarza. Czego doświadczają i czy wiedzą gdzie zgłosić problem?

Badanie przeprowadziła agencja Ipsos I&O na zlecenie międzynarodowej organizacji Plan International. Zajmuje się ona ochroną praw dzieci. Wzięło w nim udział 1 060 dziewcząt i młodych kobiet w wieku 13–25 lat, uczęszczających do szkół i uczelni w Holandii. Celem badania było zrozumienie skali problemu niechcianego zachowania seksualnego w środowisku edukacyjnym.

Badacze pytali respondentki o doświadczenia związane z molestowaniem seksualnym, od niewłaściwych komentarzy i flirtujących żartów po bardziej poważne incydenty, takie jak dotykanie czy obmacywanie. Wyniki ujawniły, że jedna na sześć badanych kobiet miała do czynienia z tego rodzaju zachowaniami. Jednocześnie 43 procent z nich nie wiedziało, gdzie można je zgłosić. To sugeruje, że problem jest znacznie bardziej rozpowszechniony, niż może to wynikać z oficjalnych raportów.

Niechciane doświadczenia seksualne w szkołach – czego doświadczają dziewczynki i młode kobiety?

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Ipsos I&O na zlecenie Plan International, większość ofiar doświadczała niewłaściwych komentarzy, żartów o charakterze seksualnym, sugestywnych pytań, a także flirtu, który nie był pożądany. Prawie jedna na pięć dziewczyn zgłosiła, że została molestowana w szkole lub na uczelni. Doświadczyły one nieodpowiednich dotknięć lub obmacywań. Takie sytuacje są zaskakująco powszechne. Jednocześnie wiele młodych kobiet nie wie, jak reagować.

Molestowanie w szkole lub na uczelni – sprawcy

Sprawcami są najczęściej koledzy ze szkoły lub studiów. Rzadziej zdarza się, że są nimi nauczyciele i inni pracownicy placówek edukacyjnych. Brak wiedzy na temat tego, jak sobie radzić w przypadku molestowania seksualnego, może wynikać z niewielkiego wsparcia instytucjonalnego. Niestety wpływ ma także poczucie wstydu i lęku ofiar. Te często obawiają się nie tylko o swoje bezpieczeństwo. Martwią się również o to, jak postrzegać będą je rówieśnicy. Niestety niechciane doświadczenia seksualne są częścią rzeczywistości, w której żyją młodzi ludzie.

Konsekwencje mogą być poważne

Problem niechcianych zachowań seksualnych w szkołach i na uczelniach nie jest wyłącznie holenderską specyfiką. Niestety dotyczy młodych ludzi na całym świecie, w tym także w innych krajach europejskich. Zjawisko molestowania seksualnego w szkołach jest powszechne w wielu państwach. To tam dziewczęta i młode kobiety często spotykają się z nieodpowiednimi zachowaniami – od niechcianych komentarzy i flirtu po fizyczne molestowanie.

Tego rodzaju doświadczenia mogą mieć poważny wpływ na psychiczne i emocjonalne zdrowie młodych kobiet. Często prowadzą do długotrwałych konsekwencji, takich jak poczucie wstydu, lęku, obniżenie poczucia własnej wartości. W skrajnych przypadkach – do rozwoju zaburzeń psychicznych, w tym depresji czy zaburzeń odżywiania. Takie doświadczenia mogą również wpływać na ich przyszłe życie zawodowe i osobiste. Prowadzą do trudności w relacjach interpersonalnych czy obniżenia efektywności w pracy lub nauce. Aby zapobiec takim sytuacjom, kluczowa jest edukacja. Wiedza pomoże młodym ludziom zrozumieć, czym są granice w relacjach interpersonalnych, jakie zachowania są akceptowalne, a które już stanowią molestowanie seksualne.

Molestowanie i przemoc seksualna w szkole – gdzie szukać pomocy?

Ważne jest również, aby w szkołach i na uczelniach wprowadzono skuteczne mechanizmy wsparcia dla ofiar, takie jak dostęp do psychologów, jasno określone procedury zgłaszania niechcianych zachowań oraz stworzenie przestrzeni, w której ofiary molestowania seksualnego nie będą czuły się osamotnione i stygmatyzowane. W przypadku wystąpienia takich sytuacji, młode kobiety mogą szukać pomocy u organizacji zajmujących się prawami kobiet, psychologów, nauczycieli, a także instytucji publicznych oferujących wsparcie i porady prawne.