Migracja wysoko wykwalifikowanych pracowników do Holandii spada

Według nowych danych statystycznych CBS – w ubiegłym roku spadła liczba wykwalifikowanych pracowników przeprowadzających się do Holandii w celu zamieszkania i pracy. Szczególny spadek zaobserwowano wśród osób spoza UE.

Urząd statystyczny w Holandii (CBS) poinformował, że w 2024 roku spadła o ponad 25 proc. migracja wysoko wykwalifikowanych pracowników do Holandii. Jest to drugi rok z rzędu, w którym odnotowano spadek imigracji.

Wysoko wykwalifikowani pracownicy nie przyjeżdżają już chętnie do Holandii

Z najnowszych danych CBS wynika, że w 2024 roku przeprowadziło się do Holandii 316 000 osób z powodów zarobkowych, rodzinnych, azylowych lub naukowych. Jest to o 19 000 mniej niż w roku poprzednim. Jednak największy spadek odnotowano wśród wykwalifikowanych pracowników spoza UE.

Rynek pracy w Holandii odczuwa brak imigrantów. Wysoko wykwalifikowani pracownicy z zagranicy już nie przyjeżdżają tak chętnie do kraju tulipanów. W ubiegłym roku tylko 16 000 wysoko wykwalifikowanych pracowników przeprowadziło się do Holandii z krajów spoza UE. Stanowi to spadek o 26 proc. w porównaniu do 2023 roku i spadek o 39 proc. w porównaniu z rokiem 2022.

Z danych Urzędu statystycznego wynika, że największy spadek odnotowano wśród pracowników z Indii. Ponadto spadła także liczba osób posiadających obywatelstwo rosyjskie, tureckie, południowoafrykańskie i chińskie.

Holenderski rząd nadal redukuje imigrację

Mimo trudnej sytuacji na holenderskim rynku pracy wynikającej z niedoborów wykwalifikowanych pracowników z zagranicy, rząd Holandii nadal redukuje imigrację.

Rząd posunął się już do zniesienia zasady 30 proc., czyli ulgi podatkowej mającej na celu przyciągnięcie wysoko wykwalifikowanych imigrantów. Wprowadził także inne surowsze zasady dotyczące migracji wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. A także ostrzejsze kontrole graniczne.

Ponadto skrytykowano już rząd za plany dotyczące zmniejszenia liczby studentów zagranicznych w Holandii. A także zmniejszenie liczby kursów prowadzonych w języku angielskim.

Ekonomiści i statystycy wielokrotnie ostrzegali, że kraj będzie musiał przyciągnąć więcej pracowników z zagranicy. Tylko wtedy będzie mógł poradzić sobie ze starzeniem się populacji i lukami w sile roboczej.

Całkowita liczba ludności w Holandii wzrosła o prawie 21 000 w pierwszym kwartale 2025 roku. Odpowiada to także temu samemu okresowi w zeszłym roku.