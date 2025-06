Podwyżka płacy minimalnej i emerytur w lipcu. Sprawdź nowe stawki!

Lipiec będzie dobrym miesiącem pod względem finansowym dla mieszkańców Holandii. Już niebawem nastąpi podwyżka płacy minimalnej i emerytur państwowych (AOW).

Podwyżka płacy minimalnej i emerytur jest tak naprawdę wynikiem corocznej indeksacji uwzględniającej inflację i koszty utrzymania. Wcześniej z podwyżką mieliśmy do czynienia w styczniu tego roku. Ile wyniesie ona tym razem?

Jaka będzie podwyżka płacy minimalnej w Holandii?

Holenderski rząd podnosi płacę minimalną dwa razy w roku: 1 stycznia i 1 lipca. Wraz z pierwszą podwyżką w 2025 roku pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin odnotowali mniejszy wzrost niż pracownicy zatrudnieniu w pełnym wymiarze godzin. Przyczyną była zmiana ogólnej ulgi podatkowej.

Od 1 lipca płaca minimalna w Holandii wzrośnie z 14,06 euro do 14,40 euro za godzinę dla pracowników w wieku 21 lat i starszych. Jeśli przyjmiemy 40-godzinny tydzień pracy, przełoży się to podwyżkę zarobków o około 50 euro miesięcznie.

Dla osób w wieku 20 lat stawka minimalna wyniesie 11,25 euro. Natomiast dla osób w wieku 19 lat: 8,44 euro. A dla 18-latków stawka wyniesie 7,03 euro.

Wzrost emerytury państwowej

Jak już wspomnieliśmy od lipca wzrośnie także emerytura państwowa (AOW). Jej wysokość także jest aktualizowana dwa razy w roku (w styczniu i lipcu). Dla porównania – w lipcu 2024 roku emerytura dla osoby samotnej wynosiła 1580,92 euro brutto. Natomiast dla osoby w związku – 1081,50 euro brutto. Z kolei w lipcu 2025 roku podwyżka wyniesie 30 euro miesięcznie.

Według Sociale Verzekeringsbank (SVB) emerytura AOW wzrośnie do 1612,44 euro brutto miesięcznie, co da samotnym emerytom dodatkowe 30 euro. Natomiast pary otrzymają mniejszą podwyżkę – 20 euro, co da łącznie 1 103,97 euro brutto.

Samotni emeryci otrzymują 70 proc. minimalnego wynagrodzenia netto. Z kolei każda osoba w parze mieszkającej razem otrzymuje 50 proc. Pełna kwota emerytury AOW przysługuje po 50 latach pracy lub mieszkania w Holandii.

Warto wspomnieć, że emeryci w Holandii otrzymują także dodatek wakacyjny (vakantiegeld). Wypłacany jest on w maju. Jego wysokość zależna jest od kwoty emerytury i podlega waloryzacji. Dodatek wakacyjny naliczany jest od wynagrodzenia brutto (lub świadczeń) za okres od 1 czerwca poprzedniego roku do 1 czerwca bieżącego roku.