Nowe zasady dotyczące imigrantów w UK

Shabana Mahmood przedstawiła rządowe propozycje gruntownej reformy brytyjskiego systemu legalnej imigracji. Jakie będą zatem nowe zasady dotyczące imigrantów?

Minister spraw wewnętrznych – po sprzeciwie członków własnej partii – zdecydowała się na złagodzenie niektórych założeń dotyczących imigrantów. Szczególnie wydłużonego czasu oczekiwania na prawo stałego pobytu dla pracowników opieki.

Home Office wprowadzi nowe zasady dotyczące imigrantów

Shabana Mahmood wycofała się z planów, zgodnie z którymi zagraniczni pracownicy sektora opieki, przebywający już w Wielkiej Brytanii, musieliby czekać 15 lat na uzyskanie prawa stałego pobytu.

Minister spraw wewnętrznych proponowała bowiem wydłużenie okresu wymaganego do uzyskania statusu stałego rezydenta (Indefinite Leave to Remain – ILR) z 5 do 10 lat. Przy czym niektórzy musieliby czekać nawet 15 lat.

Jednak po sprzeciwie ze strony części posłów Partii Pracy, Mahmood zmieniła założenia polityki. Teraz pracownicy sektora opieki, którzy zarabiają co najmniej 25 000 funtów rocznie i przybyli do UK przed majem 2025 roku, nadal będą mogli ubiegać się o stały pobyt po pięciu latach.

Zapytana przez BBC, czy wycofała się ze swoich wcześniejszych zapowiedzi, odpowiedziała:

– Nie zgadzam się z tym. Około 500 000 osób przebywających w Wielkiej Brytanii nie uzyska teraz prawa do stałego pobytu po pięciu latach. Będą musieli czekać dłużej, zanim uzyskają prawo do stałego pobytu w tym kraju. A w przypadku pracowników sektora opieki wypracowałam sprawiedliwe rozwiązanie – stwierdziła.

Kluczowe elementy nowej strategii imigracyjnej

Poniżej przedstawiamy główne kryteria, które szefowa Home Office poddała zmianom. Zgodnie z jej decyzją:

Standardowy okres wymagany do uzyskania prawa stałego pobytu w Wielkiej Brytanii wyniesie 10 lat.

Wymagana będzie znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym egzaminom A-level.

Imigranci starający się o ILR nie mogą posiadać żadnej kartoteki kryminalnej.

Kandydaci nie mogą posiadać zaległości wobec państwa (długu publicznego).

Natomiast w przypadku dochodów i pracy w sektorze publicznym założenia są następujące:

Osoby o najwyższych dochodach (powyżej 125 141 funtów). A także wysoko wykwalifikowani specjaliści – w tym osoby korzystające ze ścieżek „Global Talent” oraz „Innovator Founder” – będą mogły ubiegać się o stały pobyt po trzech latach.

Osoby płacące wyższą stawkę podatku dochodowego (zarabiające powyżej 50 271 funtów) oraz wykwalifikowani pracownicy sektora publicznego, będą mogli uzyskać ILR po pięciu latach. Do osób tych należą m.in. lekarze, pielęgniarki i nauczyciele.

Dla pozostałych osób – które muszą wykazać dochody na poziomie co najmniej 12 571 funtów rocznie przez pięć z siedmiu lat poprzedzających wniosek – standardowy okres oczekiwania wyniesie dziesięć lat.

W przypadku naruszenia warunków wizowych i nielegalnej imigracji zapadły następujące decyzje:

Osoby, które naruszyły warunki wizowe lub pobierały określone świadczenia socjalne, będą musiały czekać 20 lat na uzyskanie prawa stałego pobytu.

Osoby, które przybyły do Wielkiej Brytanii „małymi łodziami” lub w inny nielegalny sposób, będą musiały czekać dodatkowe dziesięć lat na ILR. Co łącznie może oznaczać okres 30 lat.

Zasady imigracyjne dotyczące pracowniców opieki (care workers):

Pracownicy sektora opieki, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii w czasie pandemii, przestrzegali warunków swojej wizy i w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o stały pobyt zarobili co najmniej 25 000 funtów, będą mogli uzyskać prawo stałego pobytu po pięciu latach.

Pracownicy sektora opieki, którzy nie spełnili powyższych kryteriów, będą mogli ubiegać się o pięcioletnią wizę. W ramach „drugiej szansy” na uzyskanie prawa stałego pobytu.

Pracownicy sektora opieki, którzy stracili zatrudnienie w wyniku cofnięcia licencji ich pracodawcy (co nastąpiło po powszechnych nadużyciach związanych z tego typu wizami), będą mieli od 1 lutego przyszłego roku do 120 dni na znalezienie nowej pracy. A także kolejne 60 dni na uregulowanie swojego statusu wizowego i zatrudnienia.

Jeśli po upływie 181 dni dana osoba nie znajdzie zatrudnienia, jej wiza zostanie anulowana. Natomiast ona sama będzie musiała opuścić Wielką Brytanię.

Podsumowując swoje decyzje dotyczące nowych imigracyjnych przepisów Mahmood powiedziała:

– Nasze zmiany mają na celu zachęcenie osób, które wnoszą realny wkład do gospodarki, do przyjazdu i pozostania w naszym kraju. Według szacunków Ministerstwa Pracy i Emerytur, nasze reformy pozwolą zaoszczędzić miliardy funtów na wypłatach świadczeń socjalnych.