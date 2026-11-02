Home Office wydłuży okres oczekiwania na prawo stałego pobytu
Home Office wydłuży okres oczekiwania na prawo stałego pobytu / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Imigranci będą czekać 10 lat lub dłużej na prawo stałego pobytu w UK

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Szefowa Home Office, Shabana Mahmood, wprowadza konieczność czekania 10 lat lub 15 na prawo stałego pobytu dla imigrantów w Wielkiej Brytanii.

W poniedziałek Shabana Mahmood ma ogłosić nowe, kontrowersyjne zasady dotyczące okresu, jaki legalni imigranci w UK muszą odczekać, aby uzyskać prawo stałego pobytu w Wielkiej Brytanii. Dla większości okres ten wyniesie dekadę, a dla niektórych nawet 15 lat.

Wydłużony czas oczekiwania na prawo stałego pobytu w UK

Shabana Mahmood ma ogłosić w parlamencie swoją ostateczną decyzję w sprawie planów – które mogłyby mieć zastosowanie wstecz do osób już mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii – po konsultacjach publicznych, w których wzięło udział ponad 200 000 osób.

- Advertisement -

Zdaniem posłów, nowe przepisy zaproponowane przez Shabanę Mahmood mogą doprowadzić do niedoborów kadrowych w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej. A także wywołać kolejny skandal na miarę afery „Windrush”.

Propozycje te spotkały się z sprzeciwem wewnątrz Partii Pracy, a napięcia w gabinecie ujawniły się, gdy minister mieszkalnictwa Angela Rayner publicznie skrytykowała pomysł nadania przepisom mocy wstecznej.

Rayner oraz inni posłowie wyrazili zaniepokojenie wpływem tych przepisów na osoby już przebywające w UK i pracujące w sektorze opieki. W ich przypadku okres oczekiwania na stały pobyt (tzw. Indefinite Leave to Remain – ILR) mógłby wydłużyć się do 15 lat.

Minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood zaproponowała, że okres oczekiwania mógłby zostać skrócony, jeśli migranci wykażą, że wnieśli wkład w lokalne społeczności (w ramach „systemu punktowego”) lub osiągają wyższe dochody.

Shabana Mahmood wywołała duży sprzeciw także w szeregach własnej partii w związku ze swoimi propozycjami dotyczącymi imigracji
Shabana Mahmood wywołała duży sprzeciw także w szeregach własnej partii w związku ze swoimi propozycjami dotyczącymi imigracji / fot. Shutterstock

Parlamentarzyści, organizacje reprezentujące imigrantów, działacze na rzecz równości rasowej oraz przedstawiciele służby zdrowia określają propozycje mianem powtórki skandalu Windrush.

Wykwalifikowani pracownicy z zagranicy i ich wkład w finanse publiczne

Inne światło na sprawę rzuca najnowsza analiza przeprowadzona przez Instytut Badań nad Polityką Publiczną (IPPR). Według niej wykwalifikowani pracownicy z zagranicy mogłyby zwiększyć finanse publiczne Wielkiej Brytanii o 115 miliardów funtów. Ale zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami dotyczącymi osiedlenia.

Analiza wykorzystuje tę samą metodologię, co rządowe szacunki kosztów opieki w wysokości 10 mld funtów w ciągu całego życia. Podkreśla korzyści ekonomiczne płynące z migracji wykwalifikowanych pracowników poprzez płacenie przez nich podatków.

Wpływowy think tank z zadowoleniem przyjął sygnały, że pracownicy opieki mogliby pozostać na obecnej pięcioletniej ścieżce. I zaproponował znalezienie „kompromisu” dla innych grup osób już przebywających w Wielkiej Brytanii. Na przykład poprzez umożliwienie im pozostania na pięcioletniej ścieżce lub wprowadzenie „statusu tymczasowego”.

Marley Morris, zastępca dyrektora ds. migracji, handlu i społeczności w IPPR, powiedział:

Debata publiczna koncentruje się głównie na kosztach niedawnej migracji, ale to nie wszystko. Nasza analiza sugeruje, że w ciągu swojego życia wykwalifikowani imigranci wnoszą w ciągu całego swojego życia do finansów publicznych wkład netto liczony w miliardach. Z zadowoleniem przyjmujemy sygnały, że rząd planuje kompromis w sprawie reformy osiedleńczej. Ministrowie powinni uszanować zasady, na podstawie których przybyli tu ludzie. Lub zaproponować sprawiedliwy kompromis, który zapewni im bezpieczną drogę do osiedlenia się i swobodę zmiany pracy po pięciu latach.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Linie lotnicze żądają ETA od osób z settled status. Problem wielu Polaków

Od 25 lutego 2026 roku będą obowiązywać w Wielkiej Brytanii dodatkowe kontrole statusu imigracyjnego w czasie podróży.

Jak po wyjeździe z UK nie stracić settled status?

Planując wyjazd z Wielkiej Brytanii cześć z nas obawia się utraty settled status. Zwłaszcza, jeśli myślimy o powrocie na Wyspy w przyszłości.

Home Office kwestionuje settled status. Rodziny tracą prawa, choć mieszkają w UK od lat

33-letni włoski inżynier wdał się w spór z Home Office po tym, jak urząd zakwestionował jego settled status.

Polacy w UK mogą stracić mieszkania socjalne. Konserwatyści chcą ograniczeń dla imigrantów

Partia Konserwatywna chce pozbawić imigrantów prawa do mieszkań socjalnych w Wielkiej Brytanii.

Pobierasz benefity w UK? Rząd chce, byś czekał nawet 20 lat na stały pobyt

Brytyjski rząd chce znacznie utrudnić imigrantom osiedlenie się na Wyspach. Planuje wydłużyć do 20 lat oczekiwanie na stały pobyt.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Niezbędnik emigranta

Wielka Brytania ma problem z wodą. Do 2055 roku może jej brakować nawet 5 miliardów litrów dziennie

Oszczędzanie wody staje się koniecznością. Anglii grożą niedobory do 2055 roku. Sprawdź, jak proste zmiany mogą pomóc chronić zasoby wody.
Exclusive

1 listopada wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące psów

Już niebawem w Wielkiej Brytanii wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące psów. Przewidują nawet karę więzienia dla właścicieli czworonogów.
Praca i finanse

Wlałeś zły rodzaj paliwa do baku? Oto, co musisz zrobić!

Jak się okazuje w UK bardzo często zdarza się...
Crime

Kierowcy, którzy zabili młodą Polkę i jej 4-letnią córkę w Leeds, skazani

Dwóch mężczyzn, którzy ścigając się samochodami w centrum Leeds, zabiło 27-letnią Polkę i jej 4-letnią córkę, dostali karę więzienia.
Royal news

Księżniczka Charlotte znowu w centrum uwagi fanów rodziny królewskiej

Księżna Kate i książę William opublikowali wyjątkową fotografię zrobioną...

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie