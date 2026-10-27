Wielka Brytania ma problem z wodą. Do 2055 roku może jej brakować nawet 5 miliardów litrów dziennie

W kraju, w którym deszcz jest niemal symbolem codzienności, coraz poważniej mówi się o niedoborach wody. Przeciętny mieszkaniec Anglii zużywa jej blisko 140 litrów dziennie, a w Walii jeszcze więcej. Eksperci ostrzegają, że bez odpowiednich działań sytuacja może się pogarszać. O tym, dlaczego oszczędzanie wody dotyczy również Polaków mieszkających na Wyspach, mówi Tomasz Wiśniewski, prezes Stowarzyszenia Polskiego w Worcestershire.

Wielka Brytania raczej nie kojarzy się z suszą. Deszczowe poranki, wilgotne zimy i zielone krajobrazy sprawiają, że trudno wyobrazić sobie kraj zmagający się z niedoborem wody. Tymczasem w niektórych regionach Anglii i Walii dostępność tego surowca staje się coraz większym wyzwaniem. Problem nie polega wyłącznie na ilości opadów. Znaczenie ma również to, kiedy pada deszcz, jak długo utrzymują się okresy bez opadów i ile wody zużywają gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa oraz rolnictwo. Do tego dochodzi stan infrastruktury wodociągowej, która wymaga kosztownych modernizacji.

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Według danych przytaczanych przez kampanię Let’s Save Water przeciętny mieszkaniec Anglii zużywa niemal 140 litrów wody każdego dnia. W Walii jest to około 150 litrów. Większość tego zużycia przypada na czynności, nad którymi rzadko się zastanawiamy: poranny prysznic, przygotowywanie posiłków, pranie czy zmywanie naczyń.

Pięć miliardów litrów wody dziennie. Taka może być skala niedoborów

Prognozy dotyczące przyszłości angielskich zasobów wodnych nie napawają optymizmem. Zgodnie z szacunkami przedstawionymi w materiałach kampanii, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, do 2055 roku Anglia może stanąć w obliczu niedoboru sięgającego pięciu miliardów litrów wody dziennie. To prognoza warunkowa, a nie zapowiedź, że za niespełna trzy dekady w brytyjskich kranach zabraknie wody. Pokazuje jednak skalę wyzwań związanych z rosnącym zapotrzebowaniem, zmianami klimatycznymi i koniecznością rozbudowy infrastruktury.

Szczególnie trudne mogą okazać się okresy upałów, kiedy zapotrzebowanie na wodę wzrasta, a jej naturalne zasoby są bardziej obciążone. Zmieniający się rozkład opadów dodatkowo komplikuje gospodarowanie wodą w ciągu roku. Brytyjska branża wodociągowa przeznacza miliardy funtów na modernizację sieci, ograniczanie wycieków i poprawę infrastruktury. Same inwestycje nie rozwiążą jednak całego problemu. Znaczenie ma również sposób korzystania z wody przez miliony mieszkańców.

Tomasz Wiśniewski: „Kilka prostych zmian może przynieść realne korzyści przyszłym pokoleniom”

W 2026 roku rozpoczęła się kampania społeczna Let’s Save Water, której celem jest zachęcanie mieszkańców Anglii i Walii do bardziej świadomego korzystania z wody. Jej przekaz jest prosty: oszczędzanie nie musi oznaczać wyrzeczeń ani radykalnych zmian codziennych przyzwyczajeń. W inicjatywę zaangażowano również przedstawicieli społeczności mieszkających w Wielkiej Brytanii, w tym Polaków.

Tomasz Wiśniewski, prezes Stowarzyszenia Polskiego w Worcestershire (Worcestershire Polish Association), zwraca uwagę, że dostęp do wody traktujemy zazwyczaj jako coś oczywistego.

– Woda to coś, o czym większość z nas rzadko myśli, dopóki nie pojawi się problem, a przecież jest to jeden z naszych najcenniejszych wspólnych zasobów, z którego korzystamy każdego dnia – mówi Tomasz Wiśniewski.

Jego zdaniem siłą kampanii jest przede wszystkim pokazanie, że każdy może mieć wpływ na ograniczenie zużycia wody, bez konieczności rezygnowania z codziennego komfortu.

– Siłą kampanii „Let’s Save Water” jest to, że pokazuje, jak ten temat dotyczy każdego z nas i jak łatwo możemy coś zrobić. Ochrona zasobów wody nie sprawi, że nasze życie będzie trudniejsze. Chodzi o zrozumienie, że kilka prostych zmian, wprowadzonych przez wystarczająco wiele osób, może przynieść realne korzyści przyszłym pokoleniom – podkreśla prezes Stowarzyszenia Polskiego w Worcestershire.

To przesłanie ma szczególne znaczenie w kraju, w którym mieszkają społeczności pochodzące z różnych części świata. Niezależnie od narodowości wszyscy korzystają z tych samych zasobów wodnych i tej samej infrastruktury.

Jak oszczędzać wodę w domu? Czasem wystarczą dwie minuty

Jednym z najbardziej konkretnych przykładów przedstawianych przez organizatorów Let’s Save Water jest skrócenie codziennego prysznica o zaledwie dwie minuty. Według szacunków kampanii taka zmiana może oznaczać oszczędność około 28 litrów wody dziennie. W skali miesiąca daje to około 840 litrów, a w ciągu roku ponad 10 tysięcy litrów na osobę, przy założeniu codziennego prysznica i podobnego przepływu wody. To pokazuje, jak duże znaczenie mogą mieć pozornie niewielkie przyzwyczajenia.

Organizatorzy kampanii zachęcają również do kilku innych działań:

Naprawiania cieknących kranów i nieszczelnych spłuczek. Nawet niewielki, ale nieustanny wyciek oznacza niepotrzebną utratę wody.

Korzystania z programów ekologicznych w pralkach i zmywarkach. Odpowiednio dobrane tryby mogą ograniczyć zużycie wody podczas codziennych obowiązków.

Mycia naczyń w misce zamiast pod stale odkręconym kranem. To prosty sposób na ograniczenie ilości zużywanej wody.

Skracania czasu spędzanego pod prysznicem. Nawet niewielka zmiana, powtarzana każdego dnia, może przynieść zauważalne oszczędności.

W wielu gospodarstwach domowych ograniczenie zużycia ciepłej wody może dodatkowo zmniejszyć ilość energii potrzebnej do jej podgrzania, a tym samym wpłynąć na wysokość rachunków.

Oszczędzanie wody to sprawa nas wszystkich

Dyskusja o przyszłości zasobów wodnych w Wielkiej Brytanii nie sprowadza się wyłącznie do pytania, czy mieszkańcy powinni brać krótsze prysznice. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dostaw spoczywa przede wszystkim na instytucjach zarządzających gospodarką wodną, przedsiębiorstwach wodociągowych i władzach odpowiedzialnych za planowanie infrastruktury.

Jednak codzienne decyzje konsumentów również mają znaczenie. Szczególnie wtedy, gdy podobne nawyki przyjmują miliony gospodarstw domowych. Kampania Let’s Save Water, rozpoczęta w 2026 roku, stara się właśnie na tym budować swój przekaz. Zamiast straszyć mieszkańców wizją pustych kranów, zachęca do działań, które można wprowadzić od razu.

Dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii to również okazja, by przyjrzeć się własnym przyzwyczajeniom. Nie trzeba czekać na kolejną falę upałów ani ograniczenia w korzystaniu z wody, aby zacząć rozsądniej nią gospodarować. Bo choć deszcz w Anglii może padać przez kilka kolejnych dni, nie oznacza to, że zasoby czystej wody są niewyczerpane.

Więcej informacji o kampanii oraz praktycznych sposobach ograniczania zużycia wody można znaleźć na stronie www.letssavewater.com.

Artykuł powstał we współpracy z kampanią Let’s Save Water