Wzrost zasiłków od kwietnia 2027. Podwyżka ma być korzystna

Waloryzacja świadczeń w ostatnich latach opierała się na danych dotyczących inflacji CPI we wrześniu. Jeśli trend ten się utrzyma – od kwietnia 2027 roku wzrosną zasiłki w Wielkiej Brytanii.

Ekonomiści twierdzą, że miliony osób pobierających świadczenia w Wielkiej Brytanii mogą liczyć na korzystną podwyżkę zasiłków od kwietnia przyszłego roku.

Wzrost zasiłków ma być korzystny

Urząd Statystyczny (ONS) poinformował, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w sierpniu do 3,1 proc. z poziomu 2,9 proc. odnotowanego w lipcu. Wynik ten był zgodny z prognozami ekonomistów i wskazuje na trend wzrostowy inflacji.

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Ekonomiści przewidują, że w nadchodzących miesiącach inflacja będzie nadal rosła. Jest to związane z faktem, że utrzymująca się presja związana z konfliktem na Bliskim Wschodzie powoduje dalszy wzrost kosztów utrzymania. To z kolei przełoży się na waloryzację świadczeń. Dlatego osoby pobierające Universal Credit, Child Benefit i Carer’s Allowance mogą liczyć na podwyżkę w kolejnym roku finansowym.

Oczywiście do momentu ogłoszenia budżetu jesienią nic nie jest pewne. Jednak wszelkie podwyżki świadczeń są zazwyczaj powiązane z wrześniowym wskaźnikiem inflacji. We wrześniu 2024 roku wyniósł on zaledwie 1,7 proc. Był to najniższy poziom od trzech lat. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 3,8 proc., dlatego wiele świadczeń zostało zwaloryzowanych o tę wartość.

Wzrost odpowiadający inflacji

W ubiegłym roku rząd ogłosił nowe propozycje – które weszły w życie na mocy ustawy o Universal Credit. Zmieniły one sposób ustalania podwyżek podstawowej kwoty tego świadczenia.

Nowe zasady oznaczają, że – przynajmniej przez kolejne trzy lata – stawki Universal Credit powinny rosnąć w tempie odpowiadającym inflacji (tak jak dotychczas).

W kwietniu 2026 roku osoby pobierające Universal Credit odnotowały łączny wzrost świadczeń o 6,2 proc. Co wynikało z uwzględnienia wrześniowej inflacji na poziomie 3,8 proc. oraz podwyżki kwoty podstawowej o 2,3 proc.

Natomiast w przypadku osoby samotnej w wieku 25 lat lub starszej standardowa tygodniowa kwota świadczenia wzrosła z 92 do 98 funtów.

A w przypadku pary, w której co najmniej jedna osoba ukończyła 25. rok życia, tygodniowa kwota świadczenia wzrosła ze 145 do 154 funtów.