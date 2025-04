Podatki w górę?

Coraz więcej ekonomistów, analityków i mieszkańców UK zadaje sobie to pytanie. Kanclerz Reeves wspominała już o opodatkowaniu ISA. Choć z tego pomysłu się wycofała, to jednak po Spring Statement 2025 wiadomo, że budżet nie zamknie się bez dodatkowych pieniędzy. Dlatego pytanie: podatki w UK w górę jest coraz głośniejsze.

Po Oświadczeniu Wiosennym (Spring Statement 2025) , rząd Wielkiej Brytanii zmierza ku nowemu budżetowi, który zostanie przedstawiony w październiku. Chociaż część cięć wydatków już została ogłoszona, sytuacja finansowa pozostaje napięta. Wyjątkowo niski margines wolnych środków sprawia, że podwyżki podatków w UK stają się niemal nieuniknione. Rząd stara się utrzymać równowagę budżetową i uniknąć dalszego wzrostu zadłużenia. Jednocześnie w obecnych warunkach rosnące obciążenia podatkowe mogą być niezbędnym rozwiązaniem, by zapewnić stabilność gospodarczą kraju w nadchodzących latach. Coraz więcej analityków zastanawia się, czy podatki w UK pójdą w górę?

Podatki w UK w górę?

Wielka Brytania stoi przed dużym dylematem – czy uda się zaplanować budżet bez podnoszenia podatków? W 2025 roku rząd zaplanował wydatki na poziomie 1 biliona funtów, a dochody z podatków wynoszą około 40% tej kwoty. Mimo cięć w innych obszarach, takich jak administracja czy obronność, podwyżki podatków są możliwe. Cięcia wydatków nie wystarczą, by pokryć rosnące koszty, w tym wyższe oprocentowanie długu publicznego. To może oznaczać, że podatki w UK pójdą w górę, choć szczegóły nie zostały jeszcze ogłoszone. Głośniej mówią o tym mieszkańcy WIelkiej Brytanii niż politycy.

Finanse UK – jak obecnie wyglądają

Finanse UK są w trudnej sytuacji. Wzrost kosztów pożyczek, niepewność rynków i rosnące wydatki socjalne sprawiają, że margines budżetowy jest coraz mniejszy. W 2025 roku rząd ma przewidywane dochody z podatków na poziomie 400 miliardów funtów.

Dodatkowo, deficyt budżetowy wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie – około 100 miliardów funtów rocznie. To wszystko sprawia, że rząd musi szukać oszczędności, ale przestrzeń do cięć jest coraz mniejsza.

Cięcia świadczeń socjalnych i zasiłków

Rząd już zapowiedział cięcia świadczeń socjalnych o 20 miliardów funtów do 2028 roku. Cięcia te dotkną m.in. zasiłki i programy pomocy społecznej. W 2025 roku wydatki na świadczenia mają wynieść 250 miliardów funtów.

W kontekście rosnącego kosztu życia, cięcia mogą mieć poważne konsekwencje, a osoby najbiedniejsze mogą odczuć je najsilniej. Co więcej, wiele firm zapowiada podwyżki cen, co może wpłynąć na dalszy wzrost niezadowolenia społecznego.

Podwyżka podatków w UK to nie wszystko. Co jeszcze wynika ze Spring Statement 2025

Podatki w górę w UK to tylko przypuszczenie. Jednak po Spring Statement 2025 obywatele muszą przygotować się także na wyższe składki na ubezpieczenie społeczne, wzrost stawek National Living Wage, a także wyższe opłaty lokalne i rachunki za energię. Dodatkowo, rząd zapowiedział cięcia w świadczeniach socjalnych, co oznacza mniejsze wsparcie dla osób o niższych dochodach. Firmy mierzą się z rosnącymi kosztami, co może skutkować wyższymi cenami i redukcją miejsc pracy. Czy to oznacza trudniejszy rok dla brytyjskich gospodarstw domowych?