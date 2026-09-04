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Universal Credit – zasady przyznawania, stawki. Przewodnik po UC

Jakub Mróz
Jakub Mróz

Universal Credit to system zasiłków wprowadzony w Wielkiej Brytanii, który zastąpił sześć wcześniej istniejących świadczeń. Celem jego wprowadzenia było uproszczenie systemu wsparcia finansowego i pomoc osobom z niskimi dochodami oraz tym, którzy mają trudności z pokryciem kosztów utrzymania. Zamiast starania się o różne zasiłki, mogą oni otrzymać pomoc w formie jednego świadczenia.

Co to jest Universal Credit i jak się ma do innych świadczeń?

Universal Credit to zasiłek na pokrycie kosztów utrzymania. Jest wypłacany co miesiąc (lub dwa razy w miesiącu dla określonej grupy beneficjentów w Szkocji). UC jest zasiłkiem, który mogą otrzymać zarówno osoby pozostające bez pracy, jak i pracujące. Warunkiem przyznania benefitu jest albo bycie osobą bezrobotną, albo posiadanie niskich dochodów. Należy pamiętać, że szczegółowe zasady dotyczące UC mogą różnić się między poszczególnymi częściami Zjednoczonego Królestwa – Anglią, Walią, Szkocją i Irlandią Północną.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje, szczegóły są dostępne na oficjalnych rządowych stronach internetowych, na temat UC, warunków, które uprawniają do jego otrzymania oraz relacji do innych świadczeń.

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Jakie zasiłki zastąpił Universal Credit?

Universal Credit zastąpił 6 różnych zasiłków i ulg:

  1. Child Tax Credit
  2. Housing Benefit
  3. Income Support
  4. zależny od dochodów Jobseeker’s Allowance (JSA)
  5. zależny od dochodów Employment and Support Allowance (ESA)
  6. Working Tax Credit

Ile wynosi zasiłek Universal Credit?

Na wysokość zasiłku składa się standardowe świadczenie oraz dodatki, które mogą przysługiwać w zależności od konkretnych okoliczności życiowych osoby wnioskującej. Przykładowo, możesz być uprawiony do dodatków, jeśli:

  • masz dzieci
  • Twoja niepełnosprawność lub stan zdrowia uniemożliwia Ci podjęcie/kontynuowanie pracy
  • potrzebujesz pomocy w opłaceniu czynszu.

Co miesiąc oceniane jest, czy nadal kwalifikujesz się do każdego z dodatków, więc wysokość zasiłku UC może się zmieniać z miesiąca na miesiąc. Ponadto, należy poinformować DWP o każdej zmianie sytuacji życiowej – by uniknąć popełnienia oszustwa zasiłkowego.

Aktualne stawki Universal Credit są na stronie rządowej GOV.UK

Aktualne stawki Universal Credit w Wielkiej Brytanii 2026/2027.
Aktualne stawki Universal Credit w Wielkiej Brytanii 2026/2027.

Jakie zasiłki mają wpływ na wysokość UC?

Poniższe zasiłki mogą być pobierane w tym samym czasie co Universal Credit, jednak mogą wpłynąć na jego wysokość:

  • Armed Forces Pensions
  • Carer’s Allowance
  • Carer Support Payment (Scotland)
  • Incapacity Benefit
  • Industrial Injuries Disablement Benefit (excluding any increases where constant attendance is needed and for exceptionally severe disablement)
  • Maternity Allowance
  • New Style Employment and Support Allowance
  • New Style Jobseeker’s Allowance
  • Severe Disablement Allowance
  • State Pension
  • Widowed Mother’s Allowance
  • Widowed Parent’s Allowance

Czy zasiłek trzeba oddać?

Nie. Universal Credit jest zasiłkiem co do zasady bezzwrotnym Nie trzeba go zwracać. Jednak są sytuacje, gdy będziemy musieli oddać część lub całość pieniędzy, jeśli nam się one nie należały. Więcej o tym czy universal credit trzeba zwracać?

Kiedy wysokość zasiłku może być zmniejszona?

Kwota zasiłku nie jest stała, ponieważ mogą wpłynąć na nią różne okoliczności. Nawet jeśli jesteś uprawniony do standardowej kwoty UC oraz dodatków, urząd może wypłacać ci pomniejszone świadczenie. Poniższe okoliczności zmniejszają kwotę UC:

  • spłacasz Universal Credit, wypłacony z góry
  • przekraczasz łączną dopuszczalną kwotę zasiłków tzw. benefit cap
  • otrzymałeś zbyt dużą kwotę UC w przeszłości
  • zalegasz za Council Tax, kary sądowe, prąd, gaz, wodę  lub Child Maintenance
  • masz płatną pracę
  • masz inne dochody
  • posiadasz £6,000 w gotówce, oszczędnościach, inwestycjach.

Czy Polacy dostają Universal Credit?

Od 2004 roku Polacy mają dostep do systemu zasiłków w Wielkiej Brytanii i mogą pobierać także UC. Po Brexicie z kolei jedynie imigranci z UE, którzy mają settled lub pre-settled status uprawnieni są do zasiłków w UK.

Jak otrzymać Universal Credit?

Aby otrzymać zasiłek, musisz spełnić określone warunki. Warunki te obejmują:

  • Posiadanie miejsca zamieszkania w Wielkiej Brytanii
  • Bycie osobą pełnoletnią (w niektórych przypadkach osoby poniżej 18 roku życia mogą również ubiegać się o Universal Credit)
  • Niskie dochody
  • Bycie bezrobotnym lub niezdolnym do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności

Jeśli spełniasz te warunki, możesz złożyć wniosek online lub telefonicznie. Po złożeniu wniosku zostaniesz zaproszony na rozmowę, podczas której zostanie oceniona Twoja sytuacja i ustalona kwota świadczenia, do którego masz prawo. Wysokość Twojego świadczenia będzie zależała od Twoich okoliczności. Obejmuje to Twoje dochody, liczbę osób, z którymi mieszkasz i Twoje potrzeby mieszkaniowe. Oprócz świadczenia pieniężnego możesz również otrzymać pomoc w znalezieniu pracy lub szkoleniu. Twój doradca ds. świadczeń może pomóc Ci sporządzić CV, przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych i znaleźć odpowiednie oferty pracy.

Jak otrzymać zaliczkę na Universal Credit?

Bardzo często o zasiłek występują osoby, które nagle znalazły się w trudnej sytuacji. Często potrzebują one pilnie pomocy finansowej i nie mogą czekać kilku tygodni na przyznanie zasiłku. W takiej sytuacji można poprosić o wcześniejszą wypłatę Universal Credit w formie zaliczki. Zaliczka ta będzie mogła mieć maksymalnie kwotę pierwszej wypłaty zasiłku. Zaliczkę spłaca się automatycznie, bowiem urząd odlicza od zasiłku część kwoty na poczet zaliczki.

Czy Universal Credit trzeba odnawiać co roku?

Universal Credit jest liczony każdego miesiąca w tzw. monthly assessment period. Kwota należnego zasiłku jest kalkulowana na podstawie dochodów danej osoby. Jeśli osoba jest zatrudniona na umowę o pracę, jest to obliczane na podstawie zgłaszanych wypłat przez pracodawcę automatycznie przez urząd. Jednak w przypadku self-employed, muszą oni sami raportować miesięczne zarobki (nawet jeśli wynoszą one zero).

Więcej informacji można znaleźć na stronach rządowych i Citizen Advice.

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