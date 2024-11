Podatki w Irlandii nadal niskie. Firmy płacą jedynie 12.5% podatku dochodowego

W 2024 wprowadzono głośno omawianą zmianę podatku CIT w Irlandii z 12,5% do 15%. Podwyżka ta jest częścią globalnego porozumienia pomiędzy krajami, które zmusi międzynarodowe firmy do płacenia co najmniej 15% podatku w kraju, w którym generują zyski. Jednak dla większości firm Irlandia nadal oferuje bardzo niski CIT w wysokości 12.5%.

Porozumienie, które wprowadziło minimalną stawkę podatku CIT na poziomie 15% w Europie, to część globalnej reformy podatkowej. Została ona uzgodniona przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Grupę G20. W ramach tego porozumienia, od 1 stycznia 2024 roku, nowe przepisy UE wprowadziły minimalną efektywną stawkę opodatkowania na poziomie 15% dla międzynarodowych firm działających w państwach członkowskich UE. Celem tych przepisów jest zapewnienie większej sprawiedliwości i stabilności w krajobrazie podatkowym UE i na świecie. A także dostosowanie go do współczesnego, zglobalizowanego i cyfrowego świata. Zasady te mają zastosowanie do dużych grup firm, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, w tym sektora finansowego. Dotyczą firm z rocznymi przychodami finansowymi przekraczającymi 750 milionów euro, i z macierzystą spółką lub spółką zależną zlokalizowaną w państwie członkowskim UE.

15% zapłacą firmy o obrotach ponad 750 mln euro

W 2024 roku w Irlandii obowiązuje wyższa stawka podatku CIT, wynosząca 15%. Zmiana ta dotyczy jednak tylko dużych firm o rocznych obrotach przekraczających 750 milionów euro. Małe i średnie przedsiębiorstwa nadal będą korzystać z niskiej stawki CIT 12,5%.

Wzrost podatku CIT do 15% będzie miał największy wpływ na duże, międzynarodowe korporacje, które mają siedzibę w Irlandii lub mają tam swoje filie. Te firmy mogą rozważyć przeniesienie części swoich operacji do innych krajów o niższych podatkach.

Irlandia nadal przyciąga biznesy bardzo niskim CIT

12.5% to jeden z najniższych CIT w Europie (mniej podatku płacą tylko spółki na Węgrzech – 9%). Stanowi to magnes dla przedsiębiorców z całej Europy, bowiem wiele krajów UE posiada CIT ponad dwukrotnie wyższy.

Dla przykładu:

Portugalia 31.5%

Niemcy 29.9%

Włochy 27.8%

Podwyżka podatku CIT do 15% w Irlandii jest istotną zmianą, która będzie miała wpływ na niektóre firmy. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że Irlandia nadal oferuje konkurencyjne środowisko biznesowe z wieloma zachętami dla firm. Przedsiębiorstwa, które dokładnie przeanalizują zmiany i odpowiednio się do nich przygotują, będą w stanie nadal odnosić sukcesy w Irlandii.