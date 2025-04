Zamieszkaj tam, gdzie inni jeżdżą tylko na wakacje – 7 zalet mieszkania w Hiszpanii

artykuł przygotowany dla partnera

Hiszpania od lat przyciąga turystów swoim ciepłym klimatem, malowniczymi plażami i wyjątkowym stylem życia. Ale co, jeśli zamiast przyjeżdżać tu tylko na wakacje, można by było zamieszkać na stałe? Coraz więcej osób decyduje się na zakup apartamentu właśnie tutaj – by cieszyć się codziennym komfortem, który dla wielu pozostaje jedynie urlopowym marzeniem. I nie chodzi już tylko o słońce czy krajobrazy. Dziś zakup nieruchomości w Hiszpanii to decyzja strategiczna, wygodna i bardzo dobrze przemyślana. Oto siedem powodów, dla których warto postawić na słoneczne życie – i to z pomocą profesjonalnego partnera.

1. Cudowny klimat przez cały rok

Hiszpania oferuje ponad 300 słonecznych dni w roku, co sprawia, że można cieszyć się piękną pogodą niezależnie od pory roku. Na Costa Blanca, Costa Cálida czy Costa del Sol średnie temperatury zimą rzadko spadają poniżej 15°C. To doskonałe miejsce dla osób, które marzą o życiu bez mrozów i ponurych jesiennych dni. Zamieszkaj tam, gdzie inni jeżdżą tylko na wakacje – i rób to przez cały rok.

Ciekawostka: W regionie Alicante znajduje się jedno z najbardziej słonecznych miast Europy – Torrevieja – z ponad 320 słonecznymi dniami rocznie!

2. Zdrowy styl życia i dieta śródziemnomorska

Hiszpańska kuchnia to nie tylko smak, ale przede wszystkim zdrowie. Świeże warzywa, owoce morza, oliwa z oliwek i umiarkowane ilości wina to podstawa diety, która jest jedną z najzdrowszych na świecie. Do tego aktywność fizyczna – spacery po plaży, rower, sporty wodne, górskie wycieczki, żeglarstwo – i brak pośpiechu, który pozwala żyć pełniej i spokojniej. A gdy dodamy do tego klimat regionów objętych wpływem słonych lagun i Morza Śródziemnego – z unikalnym mikroklimatem uznanym przez WHO za jeden z najzdrowszych na świecie – zyskujemy środowisko sprzyjające zarówno fizycznemu, jak i psychicznemu dobrostanowi.

Ciekawostka: Hiszpania regularnie znajduje się w TOP 10 najzdrowszych krajów świata według Bloomberg Global Health Index.

3. Atrakcyjne ceny i nieruchomości „pod klucz”

W porównaniu do wielu krajów Europy Zachodniej, ceny apartamentów w Hiszpanii wciąż pozostają konkurencyjne. Można znaleźć nowoczesne mieszkania z widokiem na morze w przystępnych cenach. Ale co równie istotne – w Hiszpanii nieruchomości z rynku pierwotnego oddawane są w standardzie „pod klucz”. Oznacza to, że kupujący otrzymuje gotowe do zamieszkania mieszkanie – z wykończonymi łazienkami, kuchnią, podłogami, szafami, często także z klimatyzacją i sprzętem AGD.

Nie trzeba martwić się wykończeniem, remontami ani poszukiwaniem ekip budowlanych. Firma Casa Playa pomaga klientom w wyborze idealnej oferty, organizuje prezentacje, weryfikuje dokumentację i reprezentuje klienta na każdym etapie zakupu.

Ciekawostka: W Hiszpanii wciąż można kupić mieszkanie w odległości 10 minut od plaży w cenie niższej niż kawalerka w Warszawie.

4. Wygodne życie i świetna infrastruktura

Hiszpania dysponuje nowoczesną infrastrukturą, na którą składają się doskonałe autostrady, połączenia kolejowe i lotnicze oraz wysoki standard usług publicznych. Dobre szkoły międzynarodowe, prywatna i publiczna opieka medyczna, restauracje, sklepy i centra handlowe – to wszystko czyni życie na miejscu łatwym i przyjemnym.

Casa Playa zapewnia również wsparcie posprzedażowe – od pomocy w podpisaniu umów na media (prąd, woda, internet), dodatkowe instalacje (alarm, monitoring), po doradztwo w aranżacji wnętrz, ogrodów, utrzymaniu basenów i współpracę z lokalnymi ekipami remontowymi. Dla klientów dostępne są także usługi concierge, wspierające w codziennych sprawach administracyjnych i technicznych.

Ciekawostka: Hiszpania posiada jedną z najlepszych sieci kolei dużych prędkości w Europie – pociągi AVE osiągają nawet 310 km/h.

5. Spokojna atmosfera i otwarta społeczność

Hiszpanie słyną ze swojej życzliwości i gościnności. W miejscowościach ich okolicach, takich jak Alicante, Málaga, Walencja czy Marbella rozwijają się społeczności międzynarodowe, co ułatwia adaptację i życie w nowym kraju.

Dzięki obecności polskojęzycznych doradców i agentów, Casa Playa eliminuje barierę językową, zapewniając klientom pełne bezpieczeństwo i komfort komunikacji.

Ciekawostka: Hiszpania to kraj, w którym odbywa się najwięcej fiest i lokalnych świąt – ponad 15 tysięcy festiwali rocznie!

6. Bliskość Anglii i Polski oraz świetna komunikacja

Hiszpania to kraj, do którego można dziś dotrzeć z Polski w niecałe trzy godziny. Regularne loty z wielu polskich miast do Alicante, Murcji czy Malagi sprawiają, że wyjazd – nawet na weekend – staje się realny. To ogromna zaleta dla tych, którzy planują częściowo mieszkać w Hiszpanii, a częściowo w kraju.

Dzięki sieci szybkich połączeń wewnętrznych – autostradom i kolei – przemieszczanie się między regionami jest równie wygodne.

Ciekawostka: Lot z Londynu do Alicante trwa średnio około 2,5 godziny – czyli mniej niż przeciętna podróż pociągiem z południa na północ Anglii. trwa średnio tylko 3 godziny – krócej niż niektóre przejazdy krajowe.

7. Inwestycja, która pracuje – wynajem i obsługa najmu

Nie trzeba mieszkać w Hiszpanii cały rok, by czerpać zyski z inwestycji. Popularne lokalizacje – Costa Blanca, Costa Cálida, Costa del Sol – przyciągają rzesze turystów.

Z pomocą Casa Playa można uzyskać licencję turystyczną, współpracować z firmami zajmującymi się wynajmem krótkoterminowym, a także powierzyć im rozliczanie podatków z najmu. Firma zapewnia również przygotowanie i złożenie rocznej deklaracji podatkowej dla nierezydentów.

To nie tylko komfort – to realna oszczędność czasu i gwarancja zgodności z przepisami.

Ciekawostka: Costa del Sol odwiedziło w 2024 roku rekordowe 14,5 miliona turystów – to idealne miejsce na inwestycję w najem.

Hiszpania – wybór, który się opłaca

Mieszkanie w Hiszpanii to coś więcej niż marzenie o słońcu i palmach. To zdrowy styl życia, wygodne warunki, atrakcyjne ceny nieruchomości i świetna infrastruktura. A z profesjonalnym partnerem, jakim jest Casa Playa, cały proces – od poszukiwania nieruchomości, przez zakup, aż po zarządzanie najmem – staje się prosty, bezpieczny i przyjemny.

Jeśli marzysz o tym, by zamieszkać tam, gdzie inni jeżdżą tylko na wakacje – nie czekaj.

Skontaktuj się z Casa Playa i znajdź swój raj pod hiszpańskim słońcem.

