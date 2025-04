Imigranci w Irlandii są bardziej pracowici od Irlandczyków

Jak wynika z raportu „Monitoring Report on Integration 2024” imigranci żyjący w Irlandii są bardziej aktywni na rynku pracy, pracodawcy chętnie ich zatrudniają, a ich wykształcenie jest (przynajmniej!) tak samo dobre, jak rodowitych Irlandczyków. Jednak to właśnie pracownicy migrujący na „Zieloną Wyspę” zarabiają (przeciętnie!) gorzej i częściej doświadczają ubóstwa.

Raport „Monitoring Report on Integration 2024” został przygotowany przez ekspertów Economic and Social Research Institute (ESRI). Powstał we współpracy z Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth (DCEDIY) oraz irlandzkim ministerstwem sprawiedliwości.

Jego celem jest analiza tego, jak żyją imigranci w Irlandii. Raport porównuje sytuację osób urodzonych poza Irlandią z tymi, którzy się urodzili w Irlandii w obszarach związanych z zatrudnieniem, rynkiem pracy i edukacją. Bada również aktywność obywatelską oraz zjawiska związane z wykluczeniem społecznym.

Jacy są imigranci w Irlandii?

Jednym z głównych wniosków, które nasuwają się po lekturze raportu ESRI, jest wysoka aktywność zawodowa imigrantów na „Zielonej Wyspie”. Pisząc prościej, imigranci częściej pracują i są bardziej aktywni zawodowo, niż Irlandczycy. Co więcej, trend ten utrzymuje się od 2022 roku, po spadkach wskaźników w tym zakresie w czasie pandemii koronawirusa.

„W 2024 r. migranci urodzeni w UE, Azji i reszcie świata mieli ogólnie lepsze wyniki na rynku pracy niż mieszkańcy urodzeni w Irlandii” – jak czytamy na łamach irlandzkiego serwisu informacyjnego „Breaking News”. Natomiast osoby urodzone w Europie, ale nie w krajach należących do UE „miały gorsze wyniki na rynku pracy”, jak cytujemy.

Niemniej, w imigrantów mocniej uderzają wysokie koszty utrzymania. Szczególnie te związane z mieszkaniem i czynszem. Około jedna trzecia badanych wydaje na „cztery kąty” ponad 30% swoich dochodów. W przypadku osób urodzonych w Irlandii odsetek ten wynosi tylko 9%.

Imigranci w Irlandii – pracują chętniej, zarabiają mniej

Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest fakt, iż imigranci są narażeni na wyższy poziom ubóstwa, niż Irlandczycy. Co więcej, dotyczy to przede wszystkim osób urodzonych na wschodzie UE i w europejskich krajach nienależących do UE. 20% osób urodzonych poza Wspólnotą jest uznawanych za „zagrożonych ubóstwem”. W przypadku Irlandczyków ten odsetek wynosi 11%.

Osoby urodzone w Wielkiej Brytanii, wschodniej części UE i poza UE są bardziej narażone na „niedostatek materialny” niż przedstawiciele lokalnej populacji. Natomiast osoby urodzone na zachodzie Europy, w krajach „starej UE” są mniej narażone.

Dobrze wykształcony i radzi sobie na rynku pracy

W 2023 roku wydano ponad 18 200 certyfikatów naturalizacji. Stanowi to wzrost o ponad jedną trzecią w porównaniu z 2022. Ponad jeden na dziesięć certyfikatów naturalizacji wydano po zawarciu związku małżeńskiego z obywatelem Irlandii. Średni czas rozpatrywania wniosków o obywatelstwo skrócił się z 22 miesięcy w 2022, do 15 miesięcy w 2023.

Raport pokazuje, że przeciętny imigrant w Irlandii jest osobą dobrze wykształconą i radzi sobie na rynku pracy. Ale osiąga niższe dochody i jest bardziej narażony na ubóstwo.

Imigranci pracują poniżej swoich kwalifikacji

Niestety, często bywa tak, że imigranci na „Zielonej Wyspie” pracują poniżej swoich kwalifikacji. Co więcej, trudna sytuacja w mieszkalnictwie nieproporcjonalnie mocniej uderza w osoby, które w Irlandii się nie urodziły.