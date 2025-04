Od 1 kwietnia każda osoba bezrobotna może dostać nowe świadczenie. Warunkiem jest odpowiednia wysokość składek płaconych w okresie pracy. Czy nowe świadczenie dla bezrobotnych to realna pomoc dla osób w trudnym życiowym momencie, czy kolejny zasiłek “dla każdego”? Jobseeker’s Pay-Related Benefit w praktyce.

Nowe świadczenie dla bezrobotnych, Jobseeker’s Pay-Related Benefit, to rodzaj wsparcia finansowego dla osób tracących pracę, który zacznie obowiązywać od 31 marca 2025 roku. Jest to uzupełnienie istniejącego systemu zasiłków dla bezrobotnych i nie zastępuje obecnego świadczenia Jobseeker’s Benefit, które nadal będzie dostępne dla osób, które utraciły zatrudnienie przed tą datą.

Nowy system wprowadza innowacyjne podejście do pomocy dla bezrobotnych. Wysokość świadczenia zależy wprost od wcześniejszych zarobków. Dzięki temu zapewnia stabilniejsze wsparcie finansowe w pierwszych miesiącach po utracie pracy.

Aby ubiegać się o Jobseeker’s Pay-Related Benefit, należy złożyć wniosek online przez MyWelfare.ie, jeśli posiada się zweryfikowane konto MyGovID, lub osobiście w lokalnym Centrum Intreo. Bardzo ważne jest złożenie wniosku w ciągu 6 tygodni od utraty pracy, ponieważ opóźnienie może wpłynąć na prawo do świadczenia. Nowy program ma dopasować pomoc socjalną do sytuacji finansowej osób, które przez lata regularnie opłacały składki na ubezpieczenie społeczne, zapewniając im bardziej adekwatne wsparcie w okresie przejściowym między pracą a nowym zatrudnieniem.

Nowe świadczenie dla bezrobotnych – dla kogo?

Jobseeker’s Pay-Related Benefit to świadczenie skierowane do osób, które przez dłuższy czas były zatrudnione i regularnie opłacały składki na ubezpieczenie społeczne w Irlandii. Aby zakwalifikować się do tego zasiłku, należy spełnić określone warunki związane z historią składek PRSI. Program ten ma wspierać pracowników z długą historią pacy. Takich, którzy nagle stracili zatrudnienie i potrzebują stabilnego dochodu na czas poszukiwania nowej.

Aby ubiegać się o Jobseeker’s Pay-Related Benefit, należy spełnić trzy kluczowe warunki dotyczące składek PRSI:

Co najmniej 104 składki PRSI (klasy A, H lub P) wpłacone w trakcie całej kariery zawodowej. Co najmniej 4 składki PRSI (klasy A lub H) opłacone w ciągu 10 tygodni przed złożeniem wniosku. Co najmniej 26 składek PRSI (klasy A lub H) wpłaconych w ciągu 52 tygodni poprzedzających pierwszy dzień bezrobocia.

Jeśli osoba wcześniej pobierała inne świadczenia, np. Maternity Benefit (zasiłek macierzyński) lub Illness Benefit (zasiłek chorobowy), mogą obowiązywać inne warunki. Szczegółowe informacje w takich przypadkach zostaną podane wkrótce. Nowe świadczenie jest skierowane przede wszystkim do osób z długą historią zatrudnienia, które w wyniku nieprzewidzianych okoliczności utraciły pracę i potrzebują wyższego wsparcia finansowego niż standardowy Jobseeker’s Benefit.

Jobseeker’s Pay-Related Benefit – ile wyniesie?

Wysokość nowego świadczenia dla bezrobotnych, Jobseeker’s Pay-Related Benefit, będzie zależna od wcześniejszych zarobków oraz długości opłacania składek PRSI. System zapewni adekwatne wsparcie osobom z długą historią zatrudnienia. Dostosuje bowiem kwotę wypłacanego zasiłku do dotychczasowych dochodów.

Stawki dla osób z co najmniej 5-letnim okresem składkowym PRSI:

Przez pierwsze 3 miesiące – 60% wcześniejszych zarobków, do maksymalnie 450 € tygodniowo.

Przez kolejne 3 miesiące – 55% wcześniejszych zarobków, do maksymalnie 375 € tygodniowo.

Przez następne 3 miesiące – 50% wcześniejszych zarobków, do maksymalnie 300 € tygodniowo.

Stawki dla osób, które opłacały składki PRSI przez 2 do 5 lat:

Przez 6 miesięcy – 50% wcześniejszych zarobków, do maksymalnie 300 € tygodniowo.

Minimalna kwota świadczenia dla wszystkich uprawnionych osób wynosi 125 € tygodniowo. Dzięki temu nowe świadczenie dla bezrobotnych zapewnia wyższe wsparcie finansowe w pierwszych miesiącach bezrobocia. Pozwala zatem osobom aktywnym zawodowo na lepsze dostosowanie się do nowej sytuacji i znalezienie odpowiedniego zatrudnienia.