Pogrzeb papieża Franciszka. Jakie utrudnienia w lotach w Europie?

W związku z pogrzebem papieża Franciszka, który odbędzie się w sobotę, 26 kwietnia w Watykanie, można spodziewać się zwiększonego ruchu lotniczego w Europie. Dotyczy to nie tylko tras do Rzymu. Co zrobić, jeśli planujesz podróż w ten weekend?

W uroczystościach pogrzebowych weźmie udział około 130 oficjalnych delegacji, w tym 50 szefów państw i 10 koronowanych głów. Ponadto wierni z całego świata planują pożegnać papieża i tłumnie przybywają do Rzymu. Co więcej w stolicy Włoch już jest znacznie więcej pielgrzymów niż zwykle z powodu świętowania roku jubileuszowego. Wszystko to może wpłynąć na obciążenie europejskich lotnisk i należy spodziewać się utrudnień.

Pogrzeb papieża Franciszka spowoduje natężony ruch lotniczy

Wzmożony ruch lotniczy, szczególnie w kierunku Włoch, może prowadzić do przeciążeń na lotniskach oraz w przestrzeni powietrznej w całej Europie. W dniach poprzedzających pogrzeb i przez cały okres konklawe, Rzym odwiedzą setki tysięcy osób. Oznacza to zatłoczone lotniska, dłuższe kolejki do kontroli bezpieczeństwa i potencjalne opóźnienia w lotach.

Ponadto, ruch dyplomatyczny może prowadzić do zatorów w przestrzeni powietrznej lub zmiany harmonogramu przylotów. Dotyczy to szczególnie lotniska Leonardo da Vinci w Rzymie Fiumicino (FCO), czyli głównego lotniska w stolicy Włoch.

Wszyscy podróżujący samolotami w sobotę oraz niedzielę powinni przeznaczyć więcej czasu na podróż i przybyć wcześniej na lotnisko. Należy także sprawdzać na bieżąco komunikaty od przewoźnika. Osoby lecące na lotnisko Leonardo da Vinci w Rzymie mogą sprawdzać aktualny stan lotów tutaj.

Linie lotnicze nie planują dodatkowych połączeń w związku z pogrzebem

Bilety na sobotnie loty są praktycznie wyprzedane, a zainteresowanie podróżą rośnie. Ceny biletów także wzrosły w związku z zainteresowaniem. EasyJet czy Ryanair oferują ostatnie miejsca w cenie powyżej 70 funtów. Ale żadna linia lotnicza nie planuje dodatkowych rejsów, chociaż bilety na niektóre loty do stolicy Włoch są już wyprzedane.

Podróżowanie po Włoszech w dniu pogrzebu papieża Franciszka

W dniu pogrzebu podróżni lecący do, przez lub z Włoch powinni przygotować się na zakłócenia lotów i zatory zarówno na FCO, jak i drugim rzymskim lotnisku Ciampino (CIA). Drogi także mogą być zamknięte dla nieautoryzowanych pojazdów. Utrudnienia w ruchu mogą wystąpić wzdłuż głównych arterii miasta i wokół obwodnicy Rzymu, zwanej Grande Raccordo Anulare (GRA). Podobnie było w 2005 r., kiedy to centrum miasta zostało całkowicie zamknięte dla pojazdów i samochodów z okazji pogrzebu papieża Jana Pawła II.

Rzym zatłoczony ze względu na Rok Jubileuszowy

Rzym nie zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu, ale poruszanie się po nim będzie bardzo trudne. Szczególnie w Watykanie i okolicach oraz w dzielnicy Esquilino, gdzie znajduje się Bazylika Santa Maria Maggiore. Co więcej rok 2025 jest Rokiem Jubileuszowym, a miliony pielgrzymów już zaplanowały wizytę w Rzymie. Wielu z nich już tu jest, w tym 300 000 pielgrzymów przybywających na przesuniętą na 27 kwietnia kanonizację Carlo Acutisa.

Papież Franciszek zmarł w poniedziałek wielkanocny, 21 kwietnia 2025 roku w swojej rezydencji Domus Sanctae Marthae w Watykanie. Miał 88 lat. Bezpośrednią przyczyną śmierci był udar mózgu, który doprowadził do śpiączki i nieodwracalnego zatrzymania krążenia. Wcześniej, w lutym 2025 roku, papież przebywał przez pięć tygodni w szpitalu z powodu obustronnego zapalenia płuc i infekcji dróg oddechowych.

Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się w sobotę, 26 kwietnia 2025 roku, o godzinie 10:00 na placu Świętego Piotra w Watykanie. Mszy żałobnej przewodniczyć będzie dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista. Papież Franciszek zmarł

Po zakończeniu ceremonii trumna z ciałem papieża zostanie przewieziona do Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie, gdzie zostanie pochowany zgodnie ze swoją wolą. Grób papieża Franciszka znajduje się w wąskiej niszy na posadzce bazyliki, wykonany z marmuru z włoskiej Ligurii, z prostym napisem „Franciscus”.