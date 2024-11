Polak i Polka podejrzani o potrącenie ze skutkiem śmiertelnym rowerzysty i ucieczkę z miejsca zdarzenia

Dwójka naszych rodaków, 33-letni Polak i 33-letnia Polka zostali aresztowani w związku ze śmiercią 60-letniego mężczyzny. Jak wynika z doniesień holenderskich mediów, polscy imigranci mieli potrącić ze skutkiem śmiertelnym rowerzystę.

Jak czytamy na łamach serwisu ad.nl w Smilde, niewielkim miasteczku zlokalizowanym w północnej części kraju, w Drenthe, doszło do tragicznych w skutkach zdarzeń. Ciało zaginionego wcześniej 60-latka zostało znalezione w Boerenlaan, na obrzeżach Smilde. Mężczyzna wybrał się na wycieczkę rowerową, ale już niej nie wrócił. Do czego doszło?

Jego zaginięcie zostało zgłoszone około godziny 22:30 w minioną środę, 13 listopada 2024 roku. Informacja ta została rozpowszechniona za pośrednictwem Burgernetu. Krótko przed godziną 3:00 w nocy, w dniu 14 listopada, funkcjonariusze lokalnej policji znaleźli zaginionego mężczyznę.

Niestety okazało się, że nie żyje.

Co udało się ustalić holenderskiej policji?

Wniosek, do którego doszły służby w ramach badania tej sprawy, wskazywał na to, że 60-latek został potrącony przez samochód. Wyglądało na to, że kierowca mógł uciec z miejsca wypadku, nie udzielając przy tym pomocy poszkodowanemu.

Jeszcze tego samego dnia holenderskiej policji udało się zatrzymać podejrzanego, czy też raczej podejrzanych, w tej sprawie. Najpierw w Beilen udało się odnaleźć samochód, którego uszkodzenia pasowałyby do kolizji z rowerzystą. Następnie, w godzinach popołudniowych policja w Beilen aresztowała mężczyznę i kobietę, oboje w wieku 33 lat, pochodzących z Polski w związku z tą sprawą.

Według ostatnich doniesień holenderskich mediów dochodzenie w tej sprawie nadal trwa. Przede wszystkim lokalne służby będą musiały ustalić, kto prowadził samochód.

Czy polscy imigranci są odpowiedzialni za śmierć 60-latka?

Dodajmy, że policja apeluje do wszystkich o pomoc w tej sprawie. Jak czytamy na oficjalnej stronie www.politie.nl osoby, które słyszały lub widziały coś niezwykłego w okolicy Boerenlaan w Smilde w nocy, lub wieczorem w środę 13, proszone są o zgłaszanie się na policję. Zgłoszenia można dokonać pod numerem 0900-8844, lub też całkowicie anonimowo za pośrednictwem Meld Misdaad Anoniem, pod numerem 0800-7000.

Po więcej szczegółów odsyłamy na oficjalną stronę: https://www.politie.nl/nieuws/2024/november/14/01-smilde-politie-zoekt-getuigen-na-aantreffen-overleden-fietser-smilde.html