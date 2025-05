Polka pomaga tysiącom rodaków rozwieść się bezpiecznie w Anglii. Jak to robi?

Rozmowa Polish Express

Kim jest Anna Montgomery i czym wyróżnia się jej kancelaria?

Anna Montgomery – dyrektor i liderka kancelarii Ask Montgomery Advocates, Instructing Lawyer, certyfikowany tłumacz, twórczyni jednej z najbardziej rozpoznawalnych kancelarii rozwodowych i rodzinnych dla Polaków w Anglii. W każdej sprawie to ona ustala strategię i prowadzi analizę – wszystkie decyzje przechodzą przez jej biurko. Pracuje wyłącznie z zespołem zaufanych brytyjskich adwokatów, ale to ona „trzyma ster”.

Kancelaria Ask Montgomery Advocates działa inaczej niż inne standardowe kancelarie – z planem, pisemną analizą sytuacji klienta oraz konkretnym scenariuszem działania. Klient nie dostaje tylko rozmowy i porady ustnej, ale konkretną instrukcję dalszych kroków. Wie, co go czeka. Wie, co może stracić. I dostaje plan: co mówić, czego nie mówić, jak działać, żeby nie wpaść w pułapki, które druga strona już rozstawiła. Bo niestety – rozwód to strategia. I trzeba dobrze grać.

Dlaczego Polki boją się rozwodu w Anglii?

PE:

Polacy mówią o Waszej kancelarii, że „ratujecie ludzi, zanim stracą wszystko”. Ale nie jesteś przecież typową „panią mecenas”.

AM:

Nie jestem i nigdy nie chciałam być. Nie wprowadzam dystansu i lęku, nie mówię żargonem prawniczym. Zaczynam od jednego pytania: co chciał(a)byś, aby się wydarzyło? Powiedz mi, jak to czujesz i widzisz. Pytam, bo każdy klient ma inne potrzeby, a ja chcę je zrozumieć.

Szachy, nie emocje – rozwód to gra strategiczna

PE:

Dlaczego tak wiele kobiet w Anglii nadal tkwi w małżeństwach, które są ewidentnie niszczące?

AM:

Bo podchodzą do rozwodu jak do emocjonalnego dramatu. A to błąd. Rozwód – tak, jak pokazujemy to na banerze naszej strony – to nie wojna, ale strategia. W szachach nie wygrywa ten, kto płacze nad każdą figurą. Wygrywa ten, kto widzi trzy ruchy do przodu.

Wiele kobiet wchodzi w rozwód z sercem na dłoni. Często mówią:

– „Nie chcę go skrzywdzić.”

– „On i tak ma dużo stresu.”

– „Może jakoś się dogadamy, bez sądu…”

A w tym czasie on:

– przepisuje dom,

– wypłaca konta,

– konsultuje się z prawnikiem,

– składa swoją wersję do sądu.

I nagle okazuje się, że w tej partii szachów jedna strona gra ostro i precyzyjnie – a druga nadal trzyma pionka w dłoni, nie wiedząc, że już trwa atak. To nie znaczy, że rozwód musi być brutalny. To znaczy, że musi być przemyślany. A przemyślany rozwód zaczyna się nie od emocji, tylko od planu.

Historie kobiet, które uratowały swój dom i stabilność

PE:

Masz historie, które szczególnie pokazują skalę tego problemu?

AM:

Dwie z ostatnich miesięcy

Pierwsza: kobieta, 39 lat, Polka z Londynu. Mąż – też Polak. W Anglii od 10 lat, jedno dziecko, dom z kredytem – 3 sypialnie. Kiedy zgłosiła się do mnie, była załamana. Jej mąż – bardzo dobrze zarabiający, w nowym związku, mieszkający już legalnie z inną kobietą – złożył pozew do sądu o sprzedaż ich wspólnego domu.

Jego argument:

– Ona ma tylko jedno dziecko, dom ma trzy sypialnie – więc nie potrzebuje aż takiej przestrzeni.

Chciał wymusić sprzedaż, podzielić pieniądze i „mieć spokój”. Ona chciała jedno: zostać w domu, który był jedyną stabilnością dla niej i dziecka. Poza tym prowadziła usługi krawieckie i potrzebowała miejsca na biznes.

I choć sytuacja wyglądała niekorzystnie – bo metraż przekraczał jej potrzeby – wiedziałam, że da się to wygrać, jeśli pokażemy, że jego żądanie jest czysto finansowe, a jej potrzeby – realne i oparte na dobru dziecka.

Co zrobiliśmy?

– Udowodniliśmy, że dom zapewnia dziecku ciągłość wychowania, edukacji i kontaktów rodzinnych.

– Wykazaliśmy, że mąż ma zaspokojone potrzeby mieszkaniowe – żyje w nowym związku, w lepszych warunkach.

– Przedstawiliśmy jego dochody i możliwości – zarabiał kilkukrotnie więcej od niej.

– Przypomnieliśmy sądowi, że opuścił rodzinę z własnej woli i związał się z kimś innym, a ona przez lata utrzymywała wszystko „na minimum”, żeby się nie kłócić.

Efekt?

– Sąd oddalił jego wniosek o sprzedaż,

– Zatwierdził jej prawo do dalszego zamieszkania w domu,

– Zasądził alimenty: 2000 funtów miesięcznie – łącznie na nią i dziecko.

Dziś ta kobieta nie tylko ma dach nad głową i spokój dla dziecka, ale też komfortowy dom i bezpieczeństwo.

Druga: kobieta, 43 lata, mąż – Polak z paszportem UK, 2 dzieci.

„Tylko nie zabierajcie mi domu” – powiedziała na pierwszym spotkaniu. To był dom rodzinny, wspólny kredyt, wspólne dzieci. Ale formalnie – wszystko na niego.

Kiedy powiedziała mu o rozwodzie, usłyszała:

„Możesz się wynieść. Dom jest mój.”

Przez lata nie pracowała na pełen etat – zajmowała się domem i dziećmi. On uznał, że to wystarczy, by jej wszystko zabrać.

W ciągu tygodnia opracowaliśmy strategię. Wystąpiliśmy o:

– zatrzymanie sprzedaży nieruchomości,

– zabezpieczenie tymczasowego pobytu w domu,

– udowodnienie jej wkładu w majątek wspólny,

– przypisanie jej kontaktu z dziećmi w tym samym miejscu zamieszkania.

Efekt?

– Nie tylko została w domu,

– Ale sąd nakazał jemu go opuścić już na czas rozprawy.

Dziś: dzieci mają stabilność, ona ma czas, by przygotować się do podziału majątku z pozycji bezpieczeństwa – a nie z walizką przy drzwiach.

Mężczyźni w rozwodzie – gdy wszystko dzieje się za późno

PE:

A co z mężczyznami? Czy trafiają do Was?

AM:

Tak. I często są to bardzo ciężkie sprawy.

Mężczyźni trafiają wtedy, gdy już zostali wyrzuceni z domu, oskarżeni o przemoc, pozbawieni kontaktu z dziećmi. I najczęściej – są całkowicie nieprzygotowani.

U nas dostają nie tylko reprezentację, ale też jasny plan:

– jak odpowiadać,

– jak zabezpieczyć kontakt z dzieckiem,

– jak nie dać się wciągnąć w fałszywe narracje.

Zimna analiza i skuteczne ruchy – to działa. Wielu mężczyzn korzysta u nas z usług rozwodu i podziału majątku.

PE:

Masz jakiś przykład?

AM:

Tak. Ostatnia sprawa klienta z Manchesteru, 41 lat, jedno dziecko. Przyszedł do nas po tym, jak żona zgłosiła rozwód i wyprowadziła się „dla dobra dziecka” – do mieszkania, które już wcześniej wynajęła. On został w domu, który przez 10 lat spłacał z własnej pensji – ona była na samozatrudnieniu z niskim dochodem. Po wyprowadzce żądała sprzedaży domu i „50% dla niej”.

W sądzie przedstawiła siebie jako stronę pokrzywdzoną.

My przedstawiliśmy:

– historię wkładu finansowego,

– dokumentację pokrycia 90% wydatków,

– udział w opiece nad dzieckiem,

– udokumentowane porozumienie co do wyprowadzki,

– propozycję spłaty jej udziału – bez sprzedaży domu.

Efekt?

– Sąd przyznał mu prawo do zatrzymania nieruchomości,

– Zgodził się na spłatę udziału bez sprzedaży,

– Dziecko widuje się regularnie u ojca w tym samym miejscu.

Dziś: on ma dach nad głową, dziecko ma dwa stabilne domy, a podział nie rozbił mu życia finansowego.

Co zrobić, zanim powiesz słowo „rozwód”?

PE:

Na koniec – co doradziłaby Pani komuś, kto właśnie stoi u progu rozwodu?

AM:

Powiem coś brutalnego: nie czekaj, aż druga strona zrobi pierwszy ruch. Bo jeśli tak będzie – to Ty będziesz się tłumaczyć, a nie działać.

Zanim powiesz o rozwodzie – sprawdź, co masz.

Zanim się wyprowadzisz – dowiedz się, co stracisz.

Zanim powiesz coś „od serca” – upewnij się, że tego nie użyją przeciwko Tobie.

To nie znaczy, że trzeba żyć z podejrzliwością. To znaczy, że trzeba żyć z planem. Kto wchodzi w rozwód emocjonalnie, bez dokumentów, bez strategii, bez PLANU – oddaje kontrolę. A potem płaci: finansowo, psychicznie, czasem własnym dzieckiem. Z nami klient wie, co go czeka. Ma analizę, ma scenariusz, ma przewagę.

4 najczęstsze błędy Polaków w rozwodach

PE:

Słyszałem, że wydała Pani e-book dla osób w trakcie rozwodu, który jest pierwszą tego typu publikacją w Anglii dla Polaków, dodatkowo w j. polskim. Nosi tytuł „4 największe błędy Polaków w rozwodzie – i jak im zapobiec”. Czego można się z niego dowiedzieć?

AM:

To nie jest poradnik z cytatami z ustaw. To ostrzeżenie i mapa unikania katastrofy. Ten e-book napisałam po latach pracy z Polakami w Anglii, którzy wchodzili w rozwód z naiwnością i brakiem wiedzy – i płacili za to ogromną cenę. To e-book o pieniądzach w rozwodzie. Opisałam tam cztery konkretne błędy, które widzę najczęściej w czasie rozwodu.

Ile kosztuje brak działania – a ile kosztuje plan?

PE:

Wiele osób myśli: „Nie stać mnie na kancelarię.” Co wtedy?

AM:

Zadaj inne pytanie: ile Cię będzie kosztować to, że nic nie zrobisz? Mamy ceny transparentne, widoczne na stronie, z pakietami cenowymi do wyboru. Poza tym, wstępna konsultacja z analizą to tylko £250 – i wiesz, na czym stoisz. Działamy w całej Anglii i Walii. Po polsku. Bez złudzeń, ale z planem. Umawiamy konsultacje telefonicznie lub przez wideo – dziś do kancelarii się nie jeździ, są nowoczesne sposoby kontaktu.

Jak skontaktować się z kancelarią Montgomery?

PE:

Jak się z Wami skontaktować?

AM:

📧 E-mail: [email protected]

📞 Telefon: 0770 339 2121

🌐 Strona: www.adwokaci.askmontgomery.co.uk

Kancelaria MONTGOMERY – Rozwody UK. Działamy w 42 sądach w Anglii.

Rozwód to nie wojna.

To strategiczna gra – zagraj mądrze.

A jeśli nie masz planu – jesteś częścią planu drugiej strony.