Part-Time Job Incentive Scheme (PTJI) to świadczenie przyznawane w Irlandii. Przysługuje osobom na niepełnym etacie. 250 euro dla każdej osób na niepełnym etacie to kwota, która może wiele zmienić.

W Irlandii działa system, który zamiast biernie wspierać, realnie motywuje do działania. Part-Time Job Incentive Scheme (PTJI) to świadczenie, które pozwala pogodzić niepełny etat z dodatkiem finansowym od państwa. Dla wielu osób to właśnie 250 euro dla osób na niepełnym etacie staje się impulsem do powrotu na rynek pracy.

250 euro dla osób na niepełnym etacie – komu i na jakich zasadach przysługuje?

PTJI to propozycja skierowana do osób długotrwale bezrobotnych, które przez co najmniej 312 dni (około roku) pobierały zasiłek Jobseeker’s Allowance. Aby skorzystać z programu, należy podjąć pracę w ograniczonym wymiarze – dokładnie mniej niż 24 godziny tygodniowo, niezależnie od tego, czy w jednym, czy w kilku miejscach pracy.

To rozwiązanie pomyślane w taki sposób, by osoba, która zdecyduje się na powrót do pracy po dłuższej przerwie, mogła zrobić to stopniowo, bez ryzyka utraty całkowitego dochodu.

Ile można zyskać? 250 euro dla osób na niepełnym etacie robi różnicę

Wysokość świadczenia w ramach Part-Time Job Incentive Scheme nie zależy od pensji w pracy na część etatu. Osoba samotna otrzymuje stałe wsparcie w wysokości 154,60 euro tygodniowo, natomiast osoba mająca na utrzymaniu dorosłego partnera – aż 252,10 euro tygodniowo.

Świadczenie to nie jest opodatkowane, co oznacza, że cała kwota trafia do beneficjenta. 250 euro dla osób na niepełnym etacie może stanowić znaczące uzupełnienie budżetu – zwłaszcza na początku zawodowej drogi po okresie bezrobocia.

Program, który aktywizuje, a nie uzależnia

Eksperci i organizacje społeczne podkreślają, że PTJI to wyjątkowy przykład pomocy, która nie tylko chroni przed biedą, ale przede wszystkim motywuje. – Ludzie chcą pracować, ale często boją się, że w przypadku podjęcia nawet częściowej pracy stracą wsparcie finansowe i stabilność. Dzięki temu programowi mogą wracać na rynek pracy stopniowo – mówi przedstawicielka lokalnej organizacji wspierającej osoby bezrobotne w Dublinie.

Ten model wspiera inicjatywę i odpowiedzialność, a nie bierne oczekiwanie na zasiłek. – To jest ogromna różnica w podejściu: system mówi „spróbuj, my ci pomożemy”, zamiast „poradź sobie sam” – komentuje jeden z uczestników programu.

250 euro dla osób na niepełnym etacie – realna pomoc i poczucie bezpieczeństwa

Celem Part-Time Job Incentive Scheme jest przede wszystkim zachęcenie do aktywności zawodowej osób, które najdłużej pozostawały poza rynkiem pracy. Dzięki dodatkowym środkom finansowym powrót do pracy staje się łatwiejszy nie tylko pod względem finansowym, ale także psychicznym.

Program pokazuje, że nowoczesny system wsparcia społecznego może być czymś więcej niż tylko zasiłkiem. To narzędzie, które daje poczucie bezpieczeństwa i jednocześnie aktywizuje. Dla wielu osób w Irlandii te 250 euro dla osób na niepełnym etacie to nie tylko konkretna suma pieniędzy. To przede wszystkim szansa na nowy początek.